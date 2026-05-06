Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Сооснователь и президент Ассоциации объединенных УК Новосибирска (АОУК) Денис Артемов категорически против внедрения договора жизненного цикла на рынке новостроек. Эксперт прокомментировал, с чем связана такая позиция:

— Почему-то автор инициативы указывает, что дома приходят в упадок после выбора новой УК через 5–10 лет, но при этом либо умалчивает, либо находится в полном неведении относительно схемы «застройщик–УК застройщика», когда застройщик ставит на МКД свою УК не с целью поддерживать дом в надлежащем состоянии, а с целью защитить строительную компанию от гарантийных обязательств (как раз составляющих 5–10 лет), а после он отдает дом в независимую УК, которая и перестает скрывать недостатки застройщика. То есть через 5–10 лет не дом приходит в упадок, а с дома уходит УК, скрывающая его недостатки, чтоб защитить застройщика.

В Новосибирске существует масса примеров таких связок «застройщик–УК». Один из домов известного девелопера введен в декабре 2024-го. За полтора прошедших года начала протекать крыша, возникли проблемы с вентиляцией, отоплением, коммуникациями.

На все жалобы собственников УК дает обещания, но не делает ничего. Цель — истечение гарантийного срока. Люди купили недешевое жилье, а живут как в старых хрущевках. Застройщика покрывает его же УК.

В 90% случаев данные связки «застройщик–УК застройщика» существуют именно для защиты бизнеса от собственников жилья.

Также возникает вопрос: что делать с современной тенденцией дробления бизнеса и «бросания» застройщика после ввода дома в эксплуатацию? Сегодня большинство девелоперов дробят стройки по номинальным компаниям-застройщикам. После ввода домов многие из них ликвидированы. С кем тогда заключать договор жизненного цикла? С ликвидированными компаниями?

Инициатива несет много вреда, а не пользы. Пытается монополизировать права некоторых УК, действующих не в интересах собственников.

Не секрет, что в Госдуме многие депутаты — владельцы строительных компаний. А потому понятен интерес данного проекта.

Когда УК и застройщик не связаны между собой, а каждый действует в своих интересах, возникает ситуация: УК выгодно подавать иск на застройщика, чтоб после истечения гарантии за свой счет не устранять недостатки в МКД. При этом возникает естественная конкуренция, где каждый участник заинтересован в привлечении иного за недостатки, иначе будет исправлять их за свой счет.

Потому инициатива о введении договора жизненного цикла на новостройки не только не решает проблемы, но и усугубляет их.

Денис Артемов — практикующий юрист в сфере ЖКХ с 12-летним стажем, владелец и руководитель юридической фирмы «Артемов».

Ранее редакция сообщала о том, что новостройки в России предлагают отдавать под управление застройщикам навечно.