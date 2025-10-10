«Наигрались с самокатами»: в 2025 году новосибирцы чаще выбирали кикшеринг для коротких поездок

В сезон 2025 года арендаторы самокатов кикшеринговой компании МТС Юрент проехали более 2,8 млн километров. В течение сезона для поездок в городе было доступно порядка 3 тысяч самокатов. О этом сообщила пресс-служба компании.

По сравнению прошлым годом, километраж, который накрутили новосибирцы на самокатах кикшеринга, существенно сократился: с июня по октябрь 2024 года они проехали более 7,6 млн километров. При этом флот компании в городе в прошлом году был меньше: 2,5 тысячи самокатов.

Редакция Infopro54 направила запрос в компанию с просьбой пояснить, с чем связано резкое сокращение километража.

— Поездки стали короче — стал гораздо более распространен транспортный, а не прогулочный сценарий использования самокатов,— говорится в ответе, полученном редакцией.

Среднее время поездки на самокатах компании снизилось по сравнению с прошлым сезоном на 66% — с 20 до 12 минут. Большее 60% поездок не превышали 10 минут.

— Мы наблюдаем существенный рост доли коротких транспортных поездок, когда пользователи предпочитают самокаты другому вида транспорта, — отметили в компании.

Количество поездок увеличилось на 98% по сравнению с 2024 годом.

Более 85% поездок в этом сезоне были целевыми из точки А в точку Б: от дома до работы, торгового центра или спортзала, от метро или остановки общественного транспорта до дома, работы и наоборот.

Самыми популярными маршрутами для поездок стали Красный проспект, улицы Военная, Титова, Блюхера, Ватутина, проспект Карла Маркса.

Пик заказов на кикшеринг приходился на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера — в это время они едут на работу, учёбу или возвращаются домой.

К особенностям сезона в компании отнесли рост количества пользователей — женщин: их доля выросла до 38% от общего количества арендаторов. Самокатами стал активнее пользоваться новосибирцы в возрасте от 40 лет (20%).

По профессиям преобладают IT-специалисты, специалисты в экономической, юридической сферах.

В компании Whoosh редакции сообщили, что итоги сезона 2025 года в Новосибирске еще не подводили, так как он продолжается. В городе также работает компания Яндекс Go представители которой на запросы СМИ не отвечают. Ранее мэрия сообщала, что в 2025 году на улицах города работали более 13 тысяч средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, в городе было множество пунктов проката самокатов: «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал», «Территория спорта» и другие. В Новосибирске также растет количество электровелосипедов, которыми пользуются курьеры и доставщики.

