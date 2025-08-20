Депутат Аксененко предложил убрать самокаты с тротуаров в Новосибирске

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко обратился к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и предложил ввести в городе дополнительные меры по нормализации использования самокатов.

В частности, он настаивает на полном запрете движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам (кроме велодорожек) и зелёным зонам Новосибирска. В качестве альтернативы Аксененко предлагает обязать кикшеринговые компании ограничить скорость движения техники в этих зонах до 10 км/ч.

— Предлагаем внести в план развития Новосибирска организацию велодорожек на наиболее нагруженных улицах, а также развивать системы видеофиксации нарушений ПДД, чтобы она выявляла факты нарушения на тротуарах, — пишет в обращении депутат.

Он также настаивает на ограничении возраста использования самоката до 18 лет, и организовывать рейды по спальным районам, чтобы изымать на штрафстоянку СИМ, оставленные в непредназначенных для этого местах.

Александр Аксененко отметил, что с начала 2025 года в Новосибирске зафиксировано уже 96 ДТП с электросамокатами. Пострадало 98 человек, в том числе 33 ребёнка. Ещё год назад таких случаев было в 2,3 раза меньше. При этом основными нарушителями ПДД являются лица в возрасте до 18 лет.

Напомним, в начале августа мэрия Новосибирска сообщала, что с начала сезона в городе совершено более 3 миллионов поездок на электросамокатах, причем ежедневно новосибирцы используют эти средства индивидуальной мобильности более 20 тысяч раз. Именно поэтому в мэрии города предложили привлекать кикшеринговые компании к развитию велоинфраструктуры. Речь идет о финансировании строительства велодорожек, разметки, велосветофоров и других элементов для безопасного движения. Кикшеринговые согласии уже согласились участвовать в таких проектах.

Сейчас в городе работает более 13 тысяч средств индивидуальной мобильности.

С апреля по июнь 2025 года в Новосибирске через чат-бот Ассоциации операторов микромобильности поступило 2021 обращение о нарушениях правил каршеринга электросамокатов. Половина жалоб касалась неправильной парковки (50 %), четверть — езды вдвоём на самокатах (25 %), пятая часть — перевозки детей без учёта возрастных ограничений (20 %). Остальные сообщения были связаны с опасным вождением и отказом спешиваться в зонах пешеходного доступа.

В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. У каждого оператора флот составляет несколько тысяч единиц средств индивидуальной мобильности. Кроме того, в городе работает множество пунктов проката самокатов: «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал», «Территория спорта» и другие. Кроме того, в Новосибирске растет количество электровелосипедов, которыми пользуются курьеры и доставщики.

Ранее редакция сообщала о том, что медики назвали самые распространенные травмы самокатчиков в Новосибирске. Количество пациентов в больницах города резко увеличивается в период массовых гуляний.