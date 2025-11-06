Более трем тысячам подростков запретили арендовать самокаты в Новосибирске

Сезон самокатов в Новосибирске официально завершился. Третий оператор заявил, что собирает СИМ с улиц города. Дольше всего в этом году электросамокаты в аренду сдавал сервис Whoosh: до 8 ноября. Юрент закрыл сезон 10 октября, после первого сильного снегопада. Яндекс Go — 21 октября.

В течение сезона жители города совершили более 3 миллионов поездок на самокатах Whoosh. Для сравнения: в 2019 году, когда Whoosh только начинал работать в Новосибирске, за сезон было совершено около 35 тысяч поездок. Юрент и Яндекс Go данные по количеству поездок не раскрывают. В первом сервисе рассказали о количестве километров, которые проехали новосибирцы на СИМ сервисов: 2,8 млн. Второй сообщил, что количество поездок выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. То есть сравнить итоги работы кикшеринговых компаний в Новосибирске за минувший сезон невозможно.

При этом все сервисы выделили общий тренд: в городе вырос спрос на транспортный сценарий использования СИМ, тогда как прогулочный потерял популярность.

— Около 86% поездок в этом сезоне было по транспортному сценарию. Средняя продолжительность поездки — 10 минут, за которые пользователи проезжали 3-4 км, в отличие от 20 минут в 2020 году. Самокаты стали полноценным транспортом: больше поездок, меньше продолжительность, кратчайший маршрут, — сообщили в пресс-службе Whoosh.

Популярные маршруты сервиса: Красный проспект, Орджоникидзе, Кирова, Титова, Ватутина и Фадеева. Для сравнения, у Юрент самыми популярными маршрутами для поездок в 2025 году стали Красный проспект, улицы Военная, Титова, Блюхера, Ватутина, проспект Карла Маркса.

К трендам участники рынка отнесли формирование культуры вождения электросамокатов. Благодаря совместным усилиям ГАИ, администрации и внедрению технологий, большинство пользователей знают ПДД и осознают ответственность за их нарушения.

— Это подтверждается и рейтингом пользователей. Лишь 0,01% пользователей в Новосибирске получили снижение рейтинга из-за неправильной парковки или пересечения автомобильной дороги, не спешившись на пешеходном переходе. Еще 11,5% пользователей ездят недостаточно часто или зарегистрировались недавно, и об их поведении за рулем самоката пока недостаточно данных. Более 88% пользователей получили высший рейтинг: они водят безопасно, аккуратно и не попадают в инциденты, — говорится в сообщении Whoosh.

Еще одним трендом сезона, который выделил сервис, стало ужесточение контроля за соблюдением возрастных ограничений арендаторов самокатов. 3423 аккаунта было приостановлено из-за несоответствия возраста пользователей. Из них свыше 3 тысяч аккаунтов принадлежит подросткам 14-15 лет. На середину октября Юрент заблокировал в Новосибирске 130 аккаунтов несовершеннолетних и свыше 700 взрослых пользователей.

Напомним, летом заместитель главного врача новосибирской поликлиники №1 Анастасия Шуркевич рассказывала о том, что самокатами чаще всего пользуются подростки, которые нередко катаются парами. Это увеличивает массу и инерцию транспорта, а также приводит к травмам.

В 2025 году в Новосибирске активно работали пункты проката самокатов. Среди них были «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал» и «Территория спорта». Город также отмечался ростом числа электровелосипедов, которые все чаще использовали курьеры и доставщики для своих нужд.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на кикшеринг электросамокатов в Новосибирске вырос в 1,5 раза.