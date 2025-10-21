Спрос на кикшеринг электросамокатов в Новосибирске вырос в 1,5 раза

В сезоне-2025 85% городских поездок Яндекс Go в Новосибирске были связаны с необходимостью добраться до места, а не с развлечениями. По сравнению с 2024 годом, количество поездок на арендованных у компании самокатах выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Подавляющее большинство из них — 99,9% — прошли без происшествий, сообщили в пресс-службе компании.

— Самокаты всё больше интегрируются в городскую среду и транспортную инфраструктуру. Средняя дистанция поездки составила 2,5 км, которые пользователи преодолевали за 13 минут, — отметили в кикшеринге.

Напомним, итоги сезона 2025 года уже подвел МТС Юрент. Арендаторы самокатов компании проехали более 2,8 миллиона километров. В городе было доступно около 3 тысяч самокатов. В сравнении с прошлым годом, когда с июня по октябрь было пройдено 7,6 миллиона километров, новосибирцы заметно снизили активность. Тогда в городе было всего 2,5 тысячи самокатов, что также отразилось на общем километраже. В компании отмечали, что в минувшем сезоне в городе оказался более распространен транспортный, а не прогулочный сценарий использования СИМ.

— Поездки стали короче — стал гораздо более распространен транспортный, а не прогулочный сценарий использования самокатов,— сообщила в компании в ответ на запрос редакции.

В компании Whoosh редакции сообщали, что итоги сезона 2025 года в Новосибирске еще не подводили, так как он продолжается.

Напомним, в 2026 года в Новосибирске планируется реализовать практику определения оптимального количества самокатов на город.

— Норма самокатов рассчитывается в соответствии с численностью населения и регламентируется в соглашении между операторами и городом. Яндекс Go поддерживает инициативу, она поможет разгрузить дорожную инфраструктуру и создать более безопасную транспортную среду. С 2025-го эта практика успешно реализована в нескольких городах Московской области, Нижнем Новгороде и Твери, — отметили в компании.

В целом, в 2025 году в Новосибирске работало множество пунктов проката самокатов. Среди них — «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал» и «Территория спорта». В городе также увеличивается число электровелосипедов, которые активно используют курьеры и доставщики.

