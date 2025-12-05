В Новосибирске разместится центр данных нового российско-китайского мессенджера

Центр обработки данных нового мессенджера «Молния» будет расположен в Новосибирске. Бета-тестирование сервиса началось 4 сентября. На создание платформы, которая, по мнению разработчиков, должна заменить существующие мессенджеры, включая Telegram и MAX, уже потрачено 95 миллиардов рублей. Цифровая российско-китайская платформа была представлена 28 ноября в Центре международной торговли в Москве. Первыми о ней сообщили китайские СМИ.

Разработчики объясняют выбор Новосибирска его символическим значением.

— Новосибирск выбран не просто как место для размещения серверов, а как символ надёжности и инноваций, где рождаются идеи, меняющие мир, — цитирует издание Atas.info создателей проекта.

«Молния» включает в себя мессенджер, социальную сеть, стриминговый сервис, короткие видео, а также функции платежей и онлайн-торговли.

Платформа готовится выйти на международный рынок, планируя сотрудничество, прежде всего, с Китаем. Полноценный запуск сервиса ожидается в начале 2026 года.

Разработчиками мессенджера «Молния» являются компании «Ред Софт» и Passion Tech. «Ред Софт» — российский поставщик программного обеспечения и ИТ-услуг из Москвы. Компания входит в АРПП «Отечественный софт» и РУССОФТ, реализует комплексные проекты по хранению и управлению данными с использованием собственных технологий и интегрированных решений партнёров. Passion Tech — ведущий китайский производитель высокотехнологичного цифрового оборудования. Среди продукции компании — компактные ноутбуки, моноблоки, умные очки с дополненной реальностью и мощное сетевое оборудование.

В июне 2025 года «Ред Софт» и Passion Tech объединились в совместное предприятие «РЕД ИНТЕРНЭШНЛ». Новая структура будет продвигать продукцию Passion Tech, интегрированную с решениями «Ред Софт», на рынках России и Китая, говорится на сайте компании.

Напомним, в Новосибирске на данный момент работают или строятся 9 центров обработки данных: Центр информационных технологий Академпарка, дата-центр «Новосибирск», «Мегафон», «Адман», «Центральный», «СибТелКо», «МТС», ABC data center, KEY POINT. В феврале 2025 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало московской компании ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» разрешение на строительство центра обработки данных NK ПАРК «DC НСК-Октябрьский».

