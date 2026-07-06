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Уралсиб Премиум подвел итоги акции «Путешествие на Алтай»

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Уралсиб Премиум подвел итоги акции для премиальных клиентов банка, разыграв 5 сертификатов на поездку на Алтай

Банк УралсибВсе победители акции получат сертификаты на путешествие для двоих, которые включают авиабилеты из городов России в Горно-Алтайск и обратно, трансфер из аэропорта до туристического клуба и обратно, проживание в клубе «Молодость», а также насыщенную экскурсионную программу.

При этом у победителей есть возможность самостоятельно выбрать дату поездки в период действия сертификата — с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

Акция проводилась Премиальным банком с 1 марта по 31 мая 2026 года среди клиентов – владельцев пакета услуг «Премиум», которые разместили на счетах банка новые деньги суммарно в рамках одного дня 3 млн рублей и больше. По ее итогам случайным образом были определены пять победителей, которые соответствовали условиям акции.

Список всех победителей опубликован на специальной странице акции. Поздравляем с победой и желаем замечательного путешествия!

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Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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В первом полугодии ипотечные займы в России выросли в полтора раза

Согласно предварительным подсчетам ВТБ, за первые шесть месяцев этого года российским гражданам было предоставлено около 2,18 триллиона рублей на приобретение как новостроек, так и вторичного жилья. Этот показатель на 46% превышает объем за тот же период предыдущего года, что свидетельствует о восстановлении рынка после прошлогоднего спада.

Июнь продемонстрировал рекордные результаты: объем выданных ипотечных кредитов достиг примерно 475 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше показателя июня 2025 года. Результат июня превзошел даже показатели января, когда объем выдач едва превысил 420 миллиардов рублей.

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Банк Уралсиб запустил курьерский сервис для дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса

Возможности дистанционного обслуживания Банка Уралсиб доступны в Астрахани, Владикавказе, Кирове, Костроме, Махачкале, Нальчике, Чебоксарах, Элисте. В этих городах теперь можно открыть счет и получить бизнес-карту с курьерской доставкой.

Также возможности курьерского сервиса при открытии расчетного счета стали доступны и для новых бизнес-клиентов в трех городах присутствия банка – Краснодаре, Оренбурге и Ставрополе.

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Банк Уралсиб – лидер рейтинга лучших автокредитов без первоначального взноса

Банк Уралсиб занял 1-е место в июньском рейтинге лучших программ автокредитования на покупку новых автомобилей без первоначального взноса – исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели текущие условия кредитов в российских банках из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.05.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования эксперты проанализировали величину процентных ставок и их диапазон, размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита, а также условия снижения ставки, включая платную опцию. Кроме того, учитывались срок кредитования и его максимальная сумма, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и ряд других критериев.

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ПСБ продает ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» с шагом на понижение

30 июня состоится повторный аукцион по продаже активов, принадлежащих ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря». В рамках данного аукциона будет предложен пакет из 18 компаний. Этот пакет включает в себя 100% долей уставного капитала таких обществ, как ООО «Кулон СПБ», ООО «Логопарк Обь», ООО «Кстово-Девелопмент», ООО «Феникс», ООО «Лига», ООО «Север Эстейт», ООО «ЕГ Логистика», ООО «Союз-Инвест», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Логопарк Дон», ООО «Кстовский Индустриальный Парк 1» и ООО «Первомайская Заря». Также в лот входят акции акционерных обществ «Кулон-Истра», «Ногинск-Восток», «Кулон Девелопмент», «Ресурс-Экономия» и «Торос».

Общая оценочная стоимость предлагаемого имущества составляет 92 547 229 000 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются по 29 июня 2026 года. Сами торги начнутся 30 июня 2026 года, в 13:00 (мск). Аукцион будет проводиться на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом».

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Банк Уралсиб стал лауреатом конкурса «Лучший бренд НСО по итогам 2025 года»

Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» совместно с Министерством промышленности, торговли и поддержки предпринимательства Новосибирской области подвела итоги региональных конкурсов «Лучший экспортер Новосибирской области», «Лучший бренд Новосибирской области» по итогам 2025 года, а также регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий». Банк Уралсиб стал победителем в номинации «Лучший бренд Новосибирской области по итогам 2025 года в сфере финансовой деятельности».

Победителей конкурсов поздравили исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Евгеньевич Рягузов, Президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Иванович Бернадский и Президент Торгово-промышленной палаты Новосибирской области Сергей Игоревич Алтухов.

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Новосибирскому бизнесу доступен эквайринг ПСБ по специальной ставке 1,4 %

Воспользоваться предложением могут продуктовые магазины, кафе, точки быстрого питания, АЗС, аптеки, медицинские центры и туристические агентства.
Спецусловия действуют для новых клиентов ПСБ, которые до 31 июля 2026 года откроют в ПСБ расчетный счет по тарифу «Торговля»*. В рамках тарифа клиент получит:
· Сниженную ставку по торговому эквайрингу — фиксированные 1,4 % на весь период обслуживания.
· Отсутствие требований к обороту — ставка стабильна и не зависит от ежемесячной выручки бизнеса.
· Бизнес-карту с бесплатным обслуживанием, кешбэком за покупки до 15 000 рублей в месяц и возможностью снимать наличные в банкомате с комиссией всего 1 %.
· Бесплатные переводы на счета физических лиц до 500 000 рублей в месяц.
· Пакет платежей — 10 бесплатных переводов в адрес юридических лиц и ИП в другие банки ежемесячно.
· Бесплатное зачисление средств на расчетный счет.
· Стоимость обслуживания по тарифу составляет всего 1490 рублей в месяц.
В банке подчеркнули, что эквайринг сегодня напрямую влияет на выручку любого розничного бизнеса, поскольку современному покупателю важно иметь возможность оплатить покупку удобным ему способом: картой через терминал, смартфоном, QR-кодом.
Дополнительно к эквайрингу клиенты ПСБ могут подключить сервис быстрых зачислений, что позволит получать зачисление выручки на счет до трех раз в день и эффективнее управлять капиталом.
Также при открытии счета в ПСБ новосибирские предприниматели получают доступ к бесплатным сервисам для бизнеса. В их числе — система «Светофор» для быстрой проверки надежности контрагентов, удобный сервис онлайн-бухгалтерии и юридическая поддержка. Для продвижения своего дела клиенты банка могут бесплатно воспользоваться конструктором сайтов, чтобы создать интернет-магазин без привлечения программистов, а также современным ИИ-помощником, который поможет сгенерировать продающие тексты, посты для соцсетей и описания товаров.
Подать заявку на открытие расчетного счета по специальному тарифу предприниматели Новосибирского региона края могут на официальном сайте ПСБ или в отделении банка.
Офис ПСБ в Новосибирске: ул. Серебренниковская, 37а

*Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ», при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

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