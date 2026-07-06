Новосибирские энергетики выбрали проекты для повышения качества электросетей

«Россети Новосибирск» подводит итоги первого этапа разработки плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на следующий год. В ходе сбора предложений компания рассмотрела 41 инициативу от высших учебных заведений и научно-исследовательских центров Сибирского федерального округа и Центральной России. После тщательного анализа экспертной комиссией были отобраны шесть наиболее перспективных проектов. Каждый из них направлен на решение конкретных технологических задач, способствуя повышению качества и стабильности электроснабжения для конечных потребителей.

Часть отобранных разработок сфокусирована на улучшении надежности энергетической инфраструктуры и оптимизации операционных расходов. Примерами служат создание отечественной технологии замещения импортного оборудования в области высоковольтных вводов на 35 кВ с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а также применение инновационных опор из термообработанной древесины. Последние обещают срок службы не менее полувека, при этом значительно превосходя железобетонные аналоги по легкости.

Также в рамках программы изучается набор технических решений для эффективной защиты силовых трансформаторов на подстанциях от перенапряжений, вызванных как грозовыми разрядами, так и высокочастотными помехами. Внедрение таких систем позволит сократить риски повреждения дорогостоящего оборудования, уменьшить число аварийных ситуаций и свести к минимуму перебои в поставках электроэнергии.

Для повышения эффективности распределительных сетей напряжением 0,4 кВ новосибирские энергетики заинтересовались проектом разработки программно-аппаратного комплекса, предназначенного для нормализации переменного напряжения. Этот комплекс, в сочетании с методикой определения оптимальных точек его размещения, позволит обеспечить стабильное качество электроэнергии у потребителей без необходимости дорогостоящей реконструкции существующих сетей.

Отдельно стоит отметить разработку VR-тренажера на базе искусственного интеллекта. Этот инструмент призван обеспечить комплексное обучение оперативного персонала в условиях, максимально приближенных к реальным. С его помощью энергетики смогут оттачивать навыки проведения осмотров объектов, оформления документации, выполнения оперативных переключений и подготовки оборудования к ремонту. Внедрение нового корпоративного стандарта обучения с использованием VR и ИИ повысит квалификацию специалистов, сократит время подготовки и снизит затраты благодаря отсутствию необходимости выездов на удаленные объекты.

Все проекты, выбранные специалистами компании, отличаются высокой практической значимостью. Они призваны не только укрепить техническую устойчивость энергосистемы, но и гарантировать потребителям надежное и качественное электроснабжение. Отобранные разработки, наряду с предложениями других компаний, входящих в Группу «Россети», в настоящее время проходят федеральную экспертизу. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет сформирован окончательный список решений, рекомендованных к внедрению по всей стране.