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Новосибирские энергетики выбрали проекты для повышения качества электросетей

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Они призваны не только укрепить техническую устойчивость энергосистемы, но и гарантировать потребителям надежное электроснабжение

Новосибирские энергетики выбрали проекты для повышения качества электросетей«Россети Новосибирск» подводит итоги первого этапа разработки плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на следующий год. В ходе сбора предложений компания рассмотрела 41 инициативу от высших учебных заведений и научно-исследовательских центров Сибирского федерального округа и Центральной России. После тщательного анализа экспертной комиссией были отобраны шесть наиболее перспективных проектов. Каждый из них направлен на решение конкретных технологических задач, способствуя повышению качества и стабильности электроснабжения для конечных потребителей.

Часть отобранных разработок сфокусирована на улучшении надежности энергетической инфраструктуры и оптимизации операционных расходов. Примерами служат создание отечественной технологии замещения импортного оборудования в области высоковольтных вводов на 35 кВ с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а также применение инновационных опор из термообработанной древесины. Последние обещают срок службы не менее полувека, при этом значительно превосходя железобетонные аналоги по легкости.

Также в рамках программы изучается набор технических решений для эффективной защиты силовых трансформаторов на подстанциях от перенапряжений, вызванных как грозовыми разрядами, так и высокочастотными помехами. Внедрение таких систем позволит сократить риски повреждения дорогостоящего оборудования, уменьшить число аварийных ситуаций и свести к минимуму перебои в поставках электроэнергии.

Для повышения эффективности распределительных сетей напряжением 0,4 кВ новосибирские энергетики заинтересовались проектом разработки программно-аппаратного комплекса, предназначенного для нормализации переменного напряжения. Этот комплекс, в сочетании с методикой определения оптимальных точек его размещения, позволит обеспечить стабильное качество электроэнергии у потребителей без необходимости дорогостоящей реконструкции существующих сетей.

Отдельно стоит отметить разработку VR-тренажера на базе искусственного интеллекта. Этот инструмент призван обеспечить комплексное обучение оперативного персонала в условиях, максимально приближенных к реальным. С его помощью энергетики смогут оттачивать навыки проведения осмотров объектов, оформления документации, выполнения оперативных переключений и подготовки оборудования к ремонту. Внедрение нового корпоративного стандарта обучения с использованием VR и ИИ повысит квалификацию специалистов, сократит время подготовки и снизит затраты благодаря отсутствию необходимости выездов на удаленные объекты.

Все проекты, выбранные специалистами компании, отличаются высокой практической значимостью. Они призваны не только укрепить техническую устойчивость энергосистемы, но и гарантировать потребителям надежное и качественное электроснабжение. Отобранные разработки, наряду с предложениями других компаний, входящих в Группу «Россети», в настоящее время проходят федеральную экспертизу. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет сформирован окончательный список решений, рекомендованных к внедрению по всей стране.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

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Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

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Долги за электричество: тысячи новосибирцев остались без света

В соответствии с действующим законодательством, наличие неуплаченных счетов за энергоресурсы влечет за собой возможность ограничения их потребления. Ситуация в Новосибирской области вызывает обеспокоенность: за первые пять месяцев 2026 года более восьми тысяч потребителей, имеющих задолженность свыше 1,4 миллиарда рублей, получили уведомления о грядущем отключении электроэнергии. Большинство нарушителей погашают долг после получения предупреждения, однако, встречаются и злостные неплательщики.

Важно знать, как происходит процедура отключения: решение об этом принимает гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»). В свою очередь, сетевая организация, получив перечень должников, обязана выполнить требование об ограничении электроснабжения согласно установленному регламенту.

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Энергетики внедрили новые технологии защиты на подстанции «Купинская»

«Россети Новосибирск» завершили масштабную реконструкцию важной электроподстанции в Купинском районе, установив современное оборудование российского производства на базе микропроцессорных технологий. На электроподстанции 110/35/10 кВ «Купинская» теперь действует новый микропроцессорный комплекс, предназначенный для оперативной блокировки коммутационных аппаратов, использующий передовую цифровую микропроцессорную систему. В центре управления внедрена новейшая автоматизированная система с сенсорным дисплеем, которая минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, при оперативных переключениях. Общие инвестиции компании в это обновление превысили 4,1 миллиона рублей.

Все установленное микропроцессорное оборудование полностью отечественного производства, что соответствует национальной стратегии импортозамещения и укрепления технологического суверенитета. В реализации проекта участвовали российские компании: изготовитель микропроцессорного оборудования для подстанций, работающий без иностранного капитала, и ведущий новосибирский разработчик цифровых решений для энергетического сектора.

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В Новосибирской области растут темпы легализации самовольных подвесов ВОЛС

С начала текущего года «Россети Новосибирск» в партнерстве с региональными интернет-провайдерами успешно оформили документацию для размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на более чем 17 тысячах опорах электропередач (ЛЭП). Этот показатель превышает прошлогодний результат соответствующего периода почти в 1.4 раза. Благодаря целенаправленной работе энергетиков, на сегодняшний день легализовано 85% ранее выявленных в ходе проверок некорректно установленных линий.

В 2026 году компания значительно расширила объем контрольных мероприятий. Её специалисты проинспектировали свыше 18 тысяч километров линий электропередач, при этом еженедельный осмотр охватывает более 730 километров. Несанкционированное размещение оптоволокна чаще всего обнаруживается в Новосибирске и его окрестностях, составляя 56% всех зафиксированных нарушений.

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Новый жилой комплекс в пригороде Новосибирска подключили к электросети

В пригороде Новосибирска введен в эксплуатацию новый жилой комплекс, включающий четыре семнадцатиэтажных здания, к которому энергетики «Россети Новосибирск» успешно подвели электроснабжение. Общая выделенная мощность для потребителя составила свыше 1,5 мегаватт. Реализация данного проекта гарантирует стабильную подачу электричества в новые дома и создает достаточный запас мощности для последующего развития социальной инфраструктуры и сопутствующих объектов.

Питание жилого комплекса осуществляется от подстанции напряжением 110 кВ. В рамках проекта были проложены 21,3 километра кабельных линий электропередачи, возведены новые энергетические объекты. Среди них – распределительный пункт напряжением 10 кВ, укомплектованный современными отечественными разработками, а также шесть трансформаторных подстанций. Общие инвестиции, вложенные сетевой компанией в создание этой электросетевой инфраструктуры, превзошли отметку в 228 миллионов рублей.

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«Газпром» банкротит компанию, обеспечивающую теплом Линево, Колывань и Болотное

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» («СибТЭК»), которая обеспечивает тепловой энергией Болотное, Колывань и Линёво. Основанием для банкротства стала многомиллионная задолженность перед структурами «Газпрома».

С иском о признании компании несостоятельной в марте 2026 года обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Изначально сумма претензий составляла 143,6 млн рублей, однако к моменту вынесения судебного акта она выросла.

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Новосибирские энергетики обновили автопарк на 52 миллиона рублей

«Россети Новосибирск» получили двадцать единиц нового транспорта и спецтехники отечественного производства. Это стало частью инициативы по развитию материально-технической базы предприятия. На закупку обновленного автопарка было инвестировано более 52 миллионов рублей.

Основную долю новой техники составляют бригадные автомобили на базе ГАЗ-27527 «Соболь» и внедорожники УАЗ. Данный транспорт предназначен для быстрого перемещения энергетиков к местам проведения работ, заменяя на действительной службе проверенные временем УАЗ-452, широко известные как «буханки». Новые машины будут распределены по районным филиалам компании, охватывая значительную часть территории региона.

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