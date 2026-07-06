Новосибирский губернатор призвал чиновников экономить топливо

В минувшие выходные власти Новосибирской области направили дополнительные усилия на обеспечение топливом машин, которые занимаются подвозом продовольствия в розничные магазины и обслуживают различные продовольственные сети. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Заместитель губернатора, руководитель оперативного штаба Олег Клемешов подтвердил, что машины, которые доставляют продукты в розничные сети, на сегодняшний день обеспечены топливом по графику.

— Этим активно пользуются два наших самых крупных комбината — хлебокомбинаты «Восход» и «Инской». Не менее активно пользуются перевозчики, доставляющие продукты в сети «Магнит», «Пятерочка» и т.д. Все возможности для их заправки нами созданы, — заверил Клемешов.

Андрей Травников констатировал, что ситуация с топливом в регионе остается напряженной и призвал к разумному сокращению использования топлива, в том числе, в автопарках органов власти, а также в подведомственных организациях.

— Не в ущерб текущей деятельности, не ущерб жизнедеятельности и качеству оказания государственных и муниципальных услуг гражданам, но там, где можно сэкономить, это нужно сделать. Нужно поменьше организовывать общих выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Если планируются массовые мероприятия с большим привлечением транспорта, с транспортным обслуживанием, подумать, может быть, какие-то из них разумно перевести на более удобные даты, —предложил глава региона.

Заместитель министра транспорта Новосибирской области Антон Мирошниченко сообщил, что количество транспортных средств к 5 июля, в сравнении с 28 июня на дорогах города уменьшилось на 11,3%.

— Если сравнить понедельник с 22-го по 28 июня и с 29-го июня по 6 июля, то количество транспортных средств снизилось на 4%,— добавил чиновник.

Как отметил Андрей Травников, многие автозаправочные станции, в первую очередь независимых сетей, сегодня не работают или работают нестабильно, и основным поставщиком топлива на территории Новосибирской области остаётся ПАО «Газпромнефть».

Ранее редакция сообщала о том, что система приоритетной заправки экстренных и коммунальных служб и общественного транспорта, введенная в регионе, сработала.