Утвержден порядок назначения ежемесячной денежной выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

В Новосибирской области утверждены порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее постановление было утверждено на заседании правительства Новосибирской области.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в связи с введением режима повышенной готовности на территории региона и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции предусмотрен беззаявительный порядок назначения выплаты малоимущим заявителям, которым по состоянию на 1 мая 2020 года уже выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с законом Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей».

По его словам, выплата устанавливается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, и составляет 6 018,5 рублей. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 11 378 рублей. Для безработных граждан при назначении указанной выплаты не рассматривается трудовой доход за предшествующий период.

Начало выплат запланировано на июнь. По предварительным подсчетам министерства получателями меры социальной поддержки в регионе станут порядка 39 тысяч семей.

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