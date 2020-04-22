Авито запускает курьерскую доставку в Новосибирске

Из-за ужесточения правил и режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса в России, многие столкнулись с трудностями в обычных процессах, в частности, связанных с получением товаров в пунктах выдачи. Авито запускает курьерскую доставку, чтобы пользователи сервиса могли соблюдать режим самоизоляции и чувствовали себя безопасно, сообщили в пресс-службе Авито.

Услуга Авито Доставка доступна пользователям сайта с 2018 года. Партнерами проекта стали компании Boxberry, DPD, «Почта России» и Достависта. Товары под защитой «Авито» сейчас доставляются в 650 городов и более чем в 30 тыс. населенных пунктов России – и этот список постоянно расширяется. С момента запуска услуги Авито осуществило около двух миллионов доставок.

Сегодня Авито предлагает межгородскую доставку курьером для частных продавцов и покупателей. Доставку товаров можно будет заказывать из другого города в ближайший пункт выдачи Boxberry и вызвать курьера, который привезет посылку покупателю из пункта выдачи домой. Доставка особенно удобна тем, что на платформе доступна возможность безопасной бесконтактной оплаты.

— В текущих условиях компании должны быстро реагировать на запросы своих клиентов и проактивно предлагать пользователям эффективные решения. Чтобы позаботиться о своих клиентах, Авито в короткие сроки внедрило возможность курьерской доставки между городами. Тем более, что Авито Доставку заказывают чаще всего именно для покупки товаров из другого города. Мы рассчитываем, что эта услуга будет пользоваться спросом у пользователей и поможет еще комфортнее и безопаснее осуществлять сделки на платформе, — рассказал управляющий директор, Авито Товары и Услуги Алексей Куракин.

По его словам, в ближайшее время также появится доставка для индивидуальных предпринимателей. Раньше у магазинов на Авито не было возможности подключить Авито Доставку. Но совсем скоро такая услуга будет доступна для представителей СМБ на платформе Авито по всей России.

Фото предоставлено пресс-службой Авито