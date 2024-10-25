«Как футболист по мячу»: жильцы новосибирской высотки пожаловались на живодера, пнувшего собаку

В Новосибирске жители дома по улице Спортивная пожаловались на живодера.
— Один неадекватный молодой человек пнул свою маленькую собаку ногой. Соседи услышали истошный вой собаки, — говорится в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».
На видео мужчина спускается на лифте со своей маленькой собачкой. Двери лифта открываются на первом этаже, и мужчина быстро выходит. Но четвероногий друг человека замешкался и не успел среагировать, а двери лифта закрылись.
Через несколько секунд хозяин возвращается в лифт, хватает собачку и, выйдя из лифта, с силой пинает ее ногой.
— Как футболист по мячу. Ситуация и поведение просто ужасные, — подчеркивается в сообщении.
В комментариях новосибирцы в ужасе и требуют справедливости.
— Я считаю, таких героев надо огласке придавать.
— Только слабак может так обращаться с животными.
— Изъять у него собаку надо.
— Ужас просто.
Ранее редакция сообщала о том, что съевшую пса Степку женщину будут судить в Новосибирске.
Источник фото: Инцидент Новосибирск
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