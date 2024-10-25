«Как футболист по мячу»: жильцы новосибирской высотки пожаловались на живодера, пнувшего собаку

В Новосибирске жители дома по улице Спортивная пожаловались на живодера.

— Один неадекватный молодой человек пнул свою маленькую собаку ногой. Соседи услышали истошный вой собаки, — говорится в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».

На видео мужчина спускается на лифте со своей маленькой собачкой. Двери лифта открываются на первом этаже, и мужчина быстро выходит. Но четвероногий друг человека замешкался и не успел среагировать, а двери лифта закрылись.

Через несколько секунд хозяин возвращается в лифт, хватает собачку и, выйдя из лифта, с силой пинает ее ногой.

— Как футболист по мячу. Ситуация и поведение просто ужасные, — подчеркивается в сообщении.

В комментариях новосибирцы в ужасе и требуют справедливости.

— Я считаю, таких героев надо огласке придавать. — Только слабак может так обращаться с животными. — Изъять у него собаку надо. — Ужас просто.

Ранее редакция сообщала о том, что съевшую пса Степку женщину будут судить в Новосибирске.