В июне потребление электроэнергии в регионе снизилось на 2,3 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в июне 2020 года составило 1043,4 млн кВт•ч, что на 2,3 % меньше объема потребления за июнь 2019 года, сообщили в пресс-службе Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Отмечается, что выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в июне текущего года составила 848,9 млн кВт•ч, что на 8,6 % меньше аналогичного показателя 2019 года. При этом тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области выработали 567,4 млн кВт•ч электроэнергии, что на 9,7 % меньше объема выработки в июне 2019 года. Выработка Новосибирской ГЭС в июне 2020 года составила 281,5 млн кВт•ч, уменьшившись на 6,3 %.

— Снижение выработки Новосибирской ГЭС связано с меньшим расходом воды через гидроагрегаты при меньшей приточности воды в Новосибирское водохранилище по сравнению с июнем 2019 года, — пояснили в компании.

Потребление электроэнергии за первое полугодие 2020 года по энергосистеме Новосибирской области составило 7930,3 что на 4,7 % меньше, чем за такой же период 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии за первое полугодие 2020 года составило 7883,1 млн кВт•ч, что на 5,3 % меньше аналогичного показателя прошлого года.

Выработка электроэнергии за первое полугодие 2020 года по энергосистеме Новосибирской области составила 6384,6 млн кВт•ч, что на 6,3 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии составила 6348,7 млн кВт•ч, что на 6,8 % меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. В июне 2020 года величина перетока в энергосистему Новосибирской области составила 194,5 млн кВт•ч. Переток за первое полугодие 2020 года в энергосистему Новосибирской области составил 1545,7 млн кВт•ч.

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