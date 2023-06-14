За выброшенных питомцев и укусы домашних животных будут штрафовать

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому определяются штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность россиян за своих питомцев. В частности, штрафы за брошенных любимцев могут составлять до трех тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей — для должностных лиц, до 30 тыс. рублей — для юридических лиц, а с владельцев животных, укусивших человека, могут взыскать для граждан штраф в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей. При этом уточняется, что административная ответственность за подобное нарушение не будет применимо ко владельцу животного, если инцидент произошел в момент, когда животное находилось под присмотром другого человека, а также если питомец перестал принадлежать своему хозяину в результате противоправных действий третьих лиц.

Кроме того, согласно нововведению, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного деяния граждан будут наказывать штрафом от 15 тысяч до 100 тысяч рублей. Такие же суммы штрафов вводятся за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

Так. за содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 200 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские власти намерены ввести ограничения по количеству питомцев в квартире на человека.