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Право&Порядок

Экс-замглаве ТУАД Новосибирской области Громенко грозит 10 лет колонии

Автор: Артем Рязанов

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Прокуратура также намерена взыскать с него штраф в размере почти 600 миллионов рублей

В Новосибирске стартовало судебное разбирательство по делу экс-заместителя начальника территориального управления автодорог (ТУАД) Константина Громенко, которого обвиняют в коррупционных действиях. Прокурор, ссылаясь на ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, с наказанием от восьми до 15 лет), запросил для Громенко 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 591 миллиона рублей с конфискацией незаконно полученных 197 миллионов рублей. Об этом сообщили изданию «Ъ-Сибирь» источники, близкие к судебному процессу. Следующим слово возьмёт сторона защиты.

По данным следствия, с 2018 по 2024 год заместитель главы ТУАД предположительно получал взятки от руководителей дорожных компаний, находившихся под его контролем. Взятки предоставлялись в виде денег и имущества на общую сумму около 197 миллионов рублей. Эти незаконные вознаграждения выплачивались за помощь в заключении контрактов и беспрепятственное принятие выполненных работ, даже если были выявлены нарушения.

В июне 2024 года в отношении Константина Громенко возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Поводом для этого стали материалы, собранные УФСБ России по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутат горсовета Новосибирска Джулай не смог оспорить долги за вывоз мусора.

Источник фото: Управление Судебного департамента НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : уголовное дело ТУАД суд коррупция Константин Громенко взятка

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В Новосибирской области юрлицо заставляют убрать сорняки на 855 га сельхозземель

Автор: Мария Гарифуллина

В Усть-Таркском районе Новосибирской области арендатора шести земельных участков общей площадью 855 гектаров обязывают вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. Поводом для проверки стало обращение местного жителя.

Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование участков. Осмотр осуществлялся с помощью мобильного приложения «Инспектор» — сервиса, позволяющего сотрудникам надзорных органов в онлайн-режиме фиксировать нарушения, оформлять акты и оперативно передавать данные в ведомство.

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В Новосибирске прошли обыски на рынке по делу о мошенничестве

Автор: Артем Рязанов

На одном из рынков Центрального района Новосибирска прошли оперативные мероприятия. Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии и спецназа «Корсар» провели обыски в торговых точках.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о серии мошенничеств. По версии следствия, группа злоумышленников незаконно получала доступ к личным кабинетам граждан в интернет-сервисах, оформляла на их имена кредиты, похищала деньги со счетов и совершала онлайн-покупки дорогостоящей техники. Впоследствии краденое имущество сбывалось, в том числе через торговые точки на этом рынке.

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Новосибирский суши-бар закрыли на три месяца за антисанитарию

Автор: Оксана Мочалова

В Калининском районе Новосибирска временно прекратил работу суши-бар «Васабушка». Заведение на улице Богдана Хмельницкого, 28 опечатали судебные приставы после того, как суд удовлетворил иск Роспотребнадзора. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В Управлении ФССП по Новосибирской области уточнили, что проверка в точке общепита проходила в плановом режиме. Специалисты надзорного ведомства зафиксировали системные нарушения: от ошибок в документации до несоблюдения гигиенических нормативов при приготовлении пищи. В отношении владельца заведения составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

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Экс-депутат горсовета Новосибирска Джулай не смог оспорить долги за вывоз мусора

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный процесс, инициированный бывшим региональным оператором по вывозу мусора, завершился увеличением финансовых претензий к известному новосибирскому бизнесмену и экс-депутату горсовета Алексею Джулаю. Седьмой арбитражный апелляционный суд, заседания которого проходят в Томске, повторно изучил обстоятельства дела о банкротстве компании «Экология-Новосибирск» и ее требованиях к бенефициару строительного холдинга «Дискус». В результате сумма взыскания выросла более чем на 20 миллионов рублей по сравнению с первоначальным решением.

Основанием для судебных разбирательств послужила финансовая задолженность управляющей компании «Достойный сервис», которая входила в структуру холдинга Джулая. Речь шла о неоплаченных услугах по транспортировке твердых коммунальных отходов. Инициатором иска еще три года назад выступил конкурсный управляющий, который пытался вернуть деньги через главного владельца УК.

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Новосибирский ИП заплатит 58 600 ₽ за контрафактный павловопосадский платок

Автор: Мария Гарифуллина

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск открытого акционерного общества «Павловопосадская платочная мануфактура» к индивидуальному предпринимателю Махмаду Ш. С бизнесмена взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав на рисунок платка «Тайна сердца».

Ранее Infopro54 рассказывал о начале этого судебного процесса. Сейчас стало известно, сколько в общей сложности придётся заплатить ИП по данному делу. Редакция ознакомилась с решениями суда.

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Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Автор: Артем Рязанов

Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В связи с этим он объявлен в международный розыск. Об этом 29 июля проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России, он объявляется в международный розыск, — говорится в заявлении.

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