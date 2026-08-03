Экс-замглаве ТУАД Новосибирской области Громенко грозит 10 лет колонии

В Новосибирске стартовало судебное разбирательство по делу экс-заместителя начальника территориального управления автодорог (ТУАД) Константина Громенко, которого обвиняют в коррупционных действиях. Прокурор, ссылаясь на ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, с наказанием от восьми до 15 лет), запросил для Громенко 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 591 миллиона рублей с конфискацией незаконно полученных 197 миллионов рублей. Об этом сообщили изданию «Ъ-Сибирь» источники, близкие к судебному процессу. Следующим слово возьмёт сторона защиты.

По данным следствия, с 2018 по 2024 год заместитель главы ТУАД предположительно получал взятки от руководителей дорожных компаний, находившихся под его контролем. Взятки предоставлялись в виде денег и имущества на общую сумму около 197 миллионов рублей. Эти незаконные вознаграждения выплачивались за помощь в заключении контрактов и беспрепятственное принятие выполненных работ, даже если были выявлены нарушения.

В июне 2024 года в отношении Константина Громенко возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Поводом для этого стали материалы, собранные УФСБ России по Новосибирской области.

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