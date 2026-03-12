Исполнителям теракта в «Крокусе» вынесли приговор

Судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда на выездном заседании в Московском городском суде приговорила Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», к пожизненному заключению.

Часть срока они проведут в тюрьме, часть — в колонии особого режима. Кроме того, суд оштрафовал каждого на 990 тысяч рублей. Фаридуни проведет первые 18 лет в тюрьме, Мирзоев и Файзов — 17 лет, а Рачабализода — 16 лет.

Рассмотрение уголовного дела о теракте длилось семь месяцев. В прениях государственный обвинитель требовал пожизненного заключения для исполнителей.

Напомним, что вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. За несколько минут до начала выступления группы «Пикник» четверо боевиков ворвались в здание и открыли огонь по посетителям. Затем они подожгли помещение. Пламя быстро охватило зал и соседние комнаты, охватив более 13 тысяч квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось лишь к вечеру следующего дня, когда пожарным удалось взять под контроль все очаги возгорания.

В результате теракта погибли 150 человек, еще более 600 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан», связанная с запрещенной в России ИГ (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Следственный комитет также указал на возможную причастность украинских спецслужб, но Киев отверг эти обвинения. Материальный ущерб концертному комплексу и инфраструктуре составил 6 миллиардов рублей.

С августа прошлого года уголовное дело рассматривала тройка судей 2-го Западного окружного военного суда: Тимур Жидков, Роман Владимиров и Алексей Пешков. Заседания проходили в 635-м зале апелляционного корпуса Мосгорсуда, который вмещает около 150 человек. Этот зал известен как один из крупнейших в Европе и часто используется для рассмотрения громких уголовных процессов.

4 августа, в день начала слушаний, суд принял решение проводить процесс в закрытом режиме. Причина — угроза насильственных провокаций со стороны террористических групп и наличие государственной тайны в материалах дела. Прокуроры утверждали, что публичное рассмотрение может подвергнуть опасности участников. Потерпевшие, напротив, выступали за гласность, предлагая закрывать заседания только при обсуждении секретных документов.

