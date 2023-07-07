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В Новосибирске благоустроят территорию между четвертым и Димитровским мостов

  • 07/07/2023, 12:16
В Новосибирске благоустроят территорию между четвертым и Димитровским мостов
На первом этапе, здесь появится еще одна пешеходная набережная протяженностью 3 км.

Мэр Новосибирска подписал постановление о проекте планировки территории, расположенной между строящимся четвертым и Димитровским мостом через Обь.

Согласно документу, проект планировки выполнен в отношении территории, ограниченной проездом Виктора Ващука, ул. Советской, створом мостового перехода через р. Обь, береговой полосой р. Оби, створом Димитровского моста, в Железнодорожном районе.

Территорию площадью 132,45 га, планируют «развивать» в два этапа. Первый включает в себя проектирование и строительство пешеходной набережной реки Оби протяженностью 3 км. Срок его реализации – до 2025 года. Второй – до 2030 года. Он включает в себя завершение строительства четвертого «Центрального моста» с многоуровневой транспортной развязкой, проектирование и строительство причала, а также проектирование и реконструкцию сквера «Городское Начало».

В проекте предусмотрены несколько зон размещения объектов капитального строительства. Среди них: зона отдыха и оздоровления; зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами; зона объектов здравоохранения; зона специализированной малоэтажной общественной застройки; зона специализированной среднеэтажной общественной застройки; зона специализированной многоэтажной общественной застройки; зона коммунальных и складских объектов; зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; зона улично-дорожной сети; зона объектов инженерной инфраструктуры; зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта.

В Новосибирске благоустроят территорию между четвертым и Димитровским мостов

Документом предусмотрено размещение административных зданий, офисов, бизнес-центров, банков, гостиниц, а также зданий торгового назначения. А также территории общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования; водные объекты.

Предполагается, что численность населения планируемой территории на расчетный срок составит 908 человек, средняя плотность населения жилых кварталов – 269 чел./га.

В постановлении мэра указано, что документ разработан в соответствии с положениями генплана Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что променад на «Михайловской набережной» сузят из-за ремонта моста.

Базовое фото — группа ВИС, фото внутри текста- схема планировки территории из постановления мэрии города Новосибирска

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост набережная благоустройство территории благоустройство


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