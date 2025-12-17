Навигатор будет предупреждать новосибирцев о смене режима светофора

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и компания 2ГИС запустили новый цифровой проект. Теперь навигатор в режиме реального времени отображает актуальные сигналы и таймеры светофоров на дорогах областного центра.

— Такой функционал помогает водителям заранее оценивать дорожную обстановку и снижает вероятность рискованных манёвров. Повышение безопасности на дорогах — одна из ключевых целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», и запуск этой технологии работает именно на этот результат, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В Новосибирске около 100 светофоров на более чем 50 перекрёстках правого берега подключены к сервису. Протестировать новую функцию можно на Красном проспекте, проспекте Дзержинского, улицах Жуковского, Дуси Ковальчук и Гоголя. В будущем количество светофоров в проекте возрастёт, обещают в 2ГИС.

Навигатор показывает актуальный сигнал светофора и время до его смены, что исключает путаницу и повышает безопасность поездок. Таймеры помогают ориентироваться на перекрёстках, где светофор пока не виден, — например, за поворотом дороги или из-за других машин.

