Навигатор будет предупреждать новосибирцев о смене режима светофора

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и компания 2ГИС запустили новый цифровой проект. Теперь навигатор в режиме реального времени отображает актуальные сигналы и таймеры светофоров на дорогах областного центра.
— Такой функционал помогает водителям заранее оценивать дорожную обстановку и снижает вероятность рискованных манёвров. Повышение безопасности на дорогах — одна из ключевых целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», и запуск этой технологии работает именно на этот результат, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В Новосибирске около 100 светофоров на более чем 50 перекрёстках правого берега подключены к сервису. Протестировать новую функцию можно на Красном проспекте, проспекте Дзержинского, улицах Жуковского, Дуси Ковальчук и Гоголя. В будущем количество светофоров в проекте возрастёт, обещают в 2ГИС.
Навигатор показывает актуальный сигнал светофора и время до его смены, что исключает путаницу и повышает безопасность поездок. Таймеры помогают ориентироваться на перекрёстках, где светофор пока не виден, — например, за поворотом дороги или из-за других машин.
Ранее редакция сообщала о ошибках в настройке светофора на Советском шоссе.
Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова
