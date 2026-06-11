«Зелёная волна»: новая функция в навигаторах заработала для водителей Новосибирска

В навигаторе 2ГИС появилась функция «Зелёная волна»: она рассчитывает оптимальную скорость, позволяющую проехать серию светофоров без остановок. Рекомендуемая скорость не превышает разрешённую ПДД — обычно это 45–60 км/ч, в отдельных случаях — 20–30 км/ч.

Расчёт строится на основе длины цикла светофорного сигнала, расстояния между перекрёстками и текущей дорожной обстановки. Если водитель выходит из рекомендованного скоростного диапазона либо фиксируется нестабильная работа геолокации, функция временно отключается и возобновляется при восстановлении подходящих условий.

«Зелёная волна» — развитие ранее реализованной в навигаторе функции таймеров светофоров, которая показывает время до смены сигнала.

Сейчас «Зелёная волна» доступна в Москве и Новосибирске — в городах, где уже работают таймеры светофоров; далее география её применения будет расширяться. Данные о сигналах светофоров в навигатор поступают от Московского ЦОДД и ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».

Функция реализована в актуальных версиях 2ГИС для iOS и Android, в перспективе появится на мультимедиа-экранах с Apple CarPlay и Android Auto.

Стоит отметить, что изначально режим «Зелёная волна» для городов разрабатывался для борьбы с пробками и сокращения выбросов в атмосферу.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что из-за автотранспорта в Новосибирске резко увеличилось загрязнение воздуха.