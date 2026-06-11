Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

«Зелёная волна»: новая функция в навигаторах заработала для водителей Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Она рассчитывает оптимальную скорость для проезда серии светофоров, установленных в городе, без остановок

В навигаторе 2ГИС появилась функция «Зелёная волна»: она рассчитывает оптимальную скорость, позволяющую проехать серию светофоров без остановок. Рекомендуемая скорость не превышает разрешённую ПДД — обычно это 45–60 км/ч, в отдельных случаях — 20–30 км/ч.

Расчёт строится на основе длины цикла светофорного сигнала, расстояния между перекрёстками и текущей дорожной обстановки. Если водитель выходит из рекомендованного скоростного диапазона либо фиксируется нестабильная работа геолокации, функция временно отключается и возобновляется при восстановлении подходящих условий.

«Зелёная волна» — развитие ранее реализованной в навигаторе функции таймеров светофоров, которая показывает время до смены сигнала.

Сейчас «Зелёная волна» доступна в Москве и Новосибирске — в городах, где уже работают таймеры светофоров; далее география её применения будет расширяться. Данные о сигналах светофоров в навигатор поступают от Московского ЦОДД и ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».

Функция реализована в актуальных версиях 2ГИС для iOS и Android, в перспективе появится на мультимедиа-экранах с Apple CarPlay и Android Auto.

Стоит отметить, что изначально режим «Зелёная волна» для городов разрабатывался для борьбы с пробками и сокращения выбросов в атмосферу.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что из-за автотранспорта в Новосибирске резко увеличилось загрязнение воздуха.

Источник фото:  Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Светофоры навигатор 2ГИС

127
0
0
Предыдущая статья
Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске

Бизнес не любит переплачивать: почему переводчику важнее знание родного языка, чем иностранного

Автор: Юлия Данилова

12 июня страна отмечает государственный праздник — День России, а 6 июня был День русского языка. В связи с этим доцент кафедры лингвистики и теории перевода факультета иностранных языков НГПУ Марина Ивлева предлагает еще раз поговорить о той роли, которую наш родной язык играет в жизни общества.

— Как ни парадоксально это звучит, для переводчика знание родного, а в нашем случае великого и могучего русского языка, действительно важнее знания иностранного. На это есть минимум две веские причины, которые имеет смысл детально объяснить, —рассказывает Марина Ивлева.

Читать полностью

Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Минюст России зарегистрировал указание Центробанка РФ о новых страховых тарифах по ОСАГО. Как отмечается в документе, для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74.  Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5. Новые коэффициенты начнут действовать с 22 июня.

— Показатели пересмотрены после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО.  По оперативным данным за 4 месяца 2026 года правоохранительные органы региона возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Читать полностью

Новосибирские учёные ускорили колошение пшеницы с помощью геномного редактора

Специалисты Института цитологии и генетики СО РАН разработали способ получения линий мягкой пшеницы с ускоренным колошением, используя технологию редактирования генома CRISPR/Cas9. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Колошение — это появление соцветий на верхушке стебля, один из важнейших этапов развития злаков, от которого напрямую зависит срок созревания урожая. Ускорение этого процесса — одна из ключевых задач селекции.

Читать полностью

В медицинском центре новосибирского университета начался монтаж оборудования

Автор: Артем Рязанов

В Учебно-научном центре Института медицины и медицинских технологий НГУ начали установку технологического оборудования. Этот центр является частью объектов второй очереди нового кампуса университета, который строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В настоящее время на объект активно завозят мебель и монтируют оборудование для очистки сточных вод. Также устанавливают передаточные боксы для лабораторий и чистых помещений. Все строительно-монтажные работы и благоустройство территории завершены.

Читать полностью

В микрорайоне новосибирской ГК «Дискус» неожиданно сменилась управляющая компания

Автор: Юлия Данилова

Жителям жилмассива «Просторный» в июне неожиданно пришли платежки на новое юрлицо. Как рассказала редакции Infopro54 одна из жительниц Елена, обслуживающей организацией жилмассива является ООО УК «Просторный». Эта компания входит в периметр интересов группы «Дискус» экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая.

— В июне я, как обычно, попыталась внести коммунальные платежи через Квартплату. Договор на обслуживание у нас заключен с УК «Просторный». Однако, операцию провести не удалось, так как данные о компании не высвечиваются. Старшая по дому написала в чат, что теперь нужно платить на другое юрлицо, — говорит Елена.

Читать полностью

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ Елена Ельцова отмечает, что вернуть уплаченный налог проще, чем кажется: достаточно понимать основные категории вычетов и порядок действий:

— Каждый год работодатель удерживает из вашей зарплаты НДФЛ, и мало кто задумывается, что часть этих денег государство готово вернуть обратно. По статистике, миллионы россиян ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей только потому, что не знают о своих правах.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

«Зелёная волна»: новая функция в навигаторах заработала для водителей Новосибирска

Бизнес Власть

Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске

Бизнес Медицина

В Новосибирске завершается строительство фармацевтического завода

Бизнес

Новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд

Бизнес ПроБизнес

Бизнес не любит переплачивать: почему переводчику важнее знание родного языка, чем иностранного

Бизнес

Проект терминала «Восточные ворота» под Новосибирском одобрила Главгосэкспертиза

Авто Общество

Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Наука Общество

Новосибирские учёные ускорили колошение пшеницы с помощью геномного редактора

Медицина

В медицинском центре новосибирского университета начался монтаж оборудования

Бизнес Общество

В микрорайоне новосибирской ГК «Дискус» неожиданно сменилась управляющая компания

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Право&Порядок

Приговор в отношении директора Новосибирского КБК устоял в апелляции

Общество

«Мы или готовимся, или ждём, когда загорится»: новосибирский разработчик дронов назвал угрозу атак БПЛА на Сибирь реальностью

Бизнес Власть

Новички помогли новосибирским дорожникам сэкономить на торгах 2,5 млрд рублей

Бизнес Туризм

Шесть новосибирских отелей запустили заселение через Макс

Бизнес

Энергетики направят почти 700 млн рублей на экологические проекты в Новосибирске

Бизнес Общество

Смартфоны и ноутбуки подорожают в России на 40–50% к концу года

Бизнес Власть Технологии

В новый Технопарк Новосибирск намерен привлекать ИТ-компании из других регионов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности