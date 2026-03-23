Две компании из контура 2ГИС подали иски к дубайской фирме на 252 млн рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили два иска против компании URBI GULF FZ-LLC, зарегистрированной в свободной экономической зоне Дубая (ОАЭ). ООО «ДГ-Софт», находящееся под управлением ООО «ДубльГис» и разрабатывающее для него программное обеспечение, требует взыскать 239,3 миллиона рублей. Компания «ДубльГис» подала иск, требуя 13,5 миллиона рублей.

В картотеке арбитражных дел нет подробностей исковых требований. На момент подготовки материала суд еще не принял заявления к производству.

Ранее «ДГ-Софт» уже обращалось в арбитражный суд с тремя исками к URBI GULF FZ-LLC на общую сумму 437,1 миллиона рублей. Кроме того, «ДубльГис» заявила отдельное требование на 7,6 миллиона рублей. В этих заявлениях, уже принятых к рассмотрению, детали спора также не раскрываются.

ООО «ДГ-Софт», базирующееся в новосибирском Академгородке, находится под управлением компании «ДубльГис». Сведения об учредителях и владельцах обеих организаций не обнародуются. По итогам 2022 года «ДГ-Софт» зафиксировала выручку в размере 2,2 миллиарда рублей, а «ДубльГис» — 7,3 миллиарда рублей.

В декабре 2024 года Мосгорсуд установил право собственности Александра Сысоева на долю в размере 15,61% в уставном капитале ООО «ДГ-Софт» и долю в размере 22,74% в уставном капитале компании Urbi Gulf FZ-LLC. Это решение было принято в ходе судебного разбирательства между основателем сервиса «ДубльГис» и его бывшей супругой.

В сентябре прошлого года издание Forbes, ссылаясь на неназванные источники, сообщило о продаже Сысоевым своей доли в ООО «ДубльГис» структурам Сбера, после чего он покинул компанию.

В 2020 году Сбербанк занял доминирующее положение в 2ГИС, выкупив через свою дочернюю фирму ООО «Цифровые активы» 71,94% акций компании. Дополнительно 3% акций отошли совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group (теперь известной как VK), в то время как 25% акций оставались у основателей и управленческого состава.

В 2020 году Сбербанк занял доминирующее положение в 2ГИС, выкупив через свою дочернюю фирму ООО «Цифровые активы» 71,94% акций компании. Дополнительно 3% акций отошли совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group (теперь известной как VK), в то время как 25% акций оставались у основателей и управленческого состава.

Ранее редакция сообщала о том, что московский кредитный банк подал иск о банкротстве владельца Коченевского НПЗ.