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Власть

Режим ЧС ввели в Омской области из-за засухи

Автор: Артем Рязанов

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В постановлении зафиксированы несколько примеров опасных агрометеорологических событий, которые произошли в данном регионе

В Омской области введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.

— В связи с комплексом неблагоприятных явлений, в результате которых погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади более 100 га, — говорится в документе о причине принятого решения.

В тексте постановления описаны несколько случаев опасных агрометеорологических явлений в регионе. В июне и начале июля в Шербакульском и Колосовском районах наблюдалась атмосферная засуха. Почти месяц температура воздуха превышала 25 градусов, а эффективных осадков не было. Во второй декаде июня в Оконешниковском районе возникла почвенная засуха: три дня подряд запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы были менее 10 мм.

В первой половине июня в Шербакульском, Одесском, Павлоградском и Русско-Полянском районах, а также во второй половине июня в Марьяновском, Полтавском и Павлоградском районах наблюдались суховеи. Температура воздуха поднималась до 29–36 градусов. Ветер дул со скоростью 7–18 м/с. Относительная влажность опускалась до 20–30%.

В Нововаршавском районе, когда цвели яровые зерновые, дули суховеи. С 8 по 10 июля температура поднималась до 30–33 градусов, ветер достигал 8–12 м/с, а влажность воздуха опускалась до 22–29%.

Режим, который ввели, требует бросить все силы на устранение чрезвычайной ситуации. За это отвечает министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа.

Ранее редакция сообщала о том, что угрозу засухи в регионах Сибири признали страховые компании.

Источник фото: ГУ МЧС по Омской области

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь

Теги : режим ЧС засуха гибель посевов

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