Метеоролог оценил риски возможного обмеления рек в Сибири из-за засухи

В Европе из-за аномальной жары и засухи сильно обмелели реки. Эти новости выглядят тревожно и с экологической, и с экономической точки зрения. Infopro54 поговорил об этом с ученым-метеорологом.

Что происходит в Европе

Уровень воды в Дунае упал до рекордно низких значений. Это связано с сильной засухой и несколькими волнами экстремальной жары в Европе. В Будапеште 3 августа уровень воды снизился до 10 сантиметров — предыдущий минимум в 2018 году составлял 33 сантиметра. Синоптики не ожидают значительных дождей в ближайшие дни и прогнозируют очередную волну экстремальной жары с температурой до +38°C. Обмеление Дуная грозит многим странам Восточной Европы энергетическим кризисом, об этом пишут мировые СМИ. В Венгрии из-за падения уровня воды снижена загрузка реакторов на АЭС «Пакш», которая использует воду из реки для охлаждения энергоблоков. В Румынии власти уже остановили один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ» и взорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы увеличить поток воды. Автопроизводители Dacia и Ford объявили об остановке заводов до 19 августа. В Сербии мощность крупнейшей ГЭС «Джердап» упала до 20% от максимальной, а из-за обмеления на поверхности показались обломки немецкого военного корабля времён Третьего рейха. На севере Болгарии на дне обнаружили останки мамонта.

Серьёзное обмеление зафиксировано и на другой крупной европейской реке — Рейне. Глубина судоходного русла на участке между Майнцем и Кобленцем сейчас составляет 1,25 метра. Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что обмеление Рейна может сократить рост ВВП Германии на 0,1–0,2%.

Есть ли риск обмеления для сибирских рек?

На фоне новостей из Европы возникает вопрос: может ли аналогичная ситуация произойти в Сибири, где этим летом установилась жара и засуха? Ответ на этот вопрос в беседе с Infopro54 дал старший научный сотрудник Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Валерий Токарев.

— Валерий Михайлович, насколько велик риск обмеления для рек Сибири?

— Есть такое понятие — площадь водосбора. У каждой реки она своя. Возьмём Обь. Она начинается в Алтайских горах, у Белухи. Основной сток у Оби — горный. Катунь выходит с гор, объединяется с Бией, и дальше больших объёмов воды не добавляется. А горный сток менее подвержен засухам, потому что есть ледники. Если был жаркий, засушливый год, ледник чуть больше подтает. Всё равно вода будет. А вот если ледник исчезнет — тогда проблемы начнутся. У Дуная и Рейна такого ледникового питания нет.

— Насколько велико влияние антропогенных факторов на обмеление рек?

— Если вернуть Дунай во времена Римской империи, там все берега были в лесах. Леса, вся Германия тех времён, кроме степи Венгрии, Карпаты — всё было в лесах. Леса автоматически регулируют грунтовые воды: собирают и медленно отдают. Убрали леса, распахали — и вода стала быстро уходить. Ливни выпали и тут же истекли. То есть сначала воды много, а потом становится мало. Большой размах получается между большой водой и малой водой. В том числе и это сказывается на обмелении. Плюс Дунай очень сильно зарегулирован, что тоже влияет на ситуацию.

— Как оценить установившуюся в Сибири летом 2026 года жару и засуху?

— В этом году Западной Сибири, конечно, досталось — примерно пять недель засухи было. Это не часто бывает, но это стандартная циркуляция волн тепла и холода, вторжение из Арктики и вынос субтропиков. Если на Урале много осадков, то дальше на восток сухо. Это как закон сохранения материи и энергии. Волна идёт с запада на восток: где-то больше осадков, рядом — сухо. Вот эти крупномасштабные аномалии так и получаются. Реагировать на текущие погодные проблемы одного года и планировать на следующий год абсолютно бесполезно. Аграрии это прекрасно знают, они не один год занимаются своим делом. Год на год не приходится.

— Как выглядят современные периоды жары и засухи в исторической перспективе?

— Можно вспомнить голодающих из Поволжья — в каждом десятилетии XIX — начала XX века два-три года были голодные из-за засух. Были наводнения, люди гибли, потому что не было прогнозов и МЧС. Сейчас главное, что люди не гибнут. Остальное переживём. Построим, купим, восстановим. Поэтому к этому надо привыкать. Это природа, климат — не стоит ждать, что периоды, жары, ливней, наводнения, морозы будут по удобному нам расписанию.

— Какой совет можно дать тем, кто очень тревожится из-за новостей о погодных аномалиях?

— Медийное пространство выбирает самые неприятные факты. Это вполне объяснимо и понятно. В целом это нормальные новости, но не надо относиться к ним как к проблеме климата. Климат — это характеристика столетий. Минимальный интервал для климатических характеристик — 50 лет. То, что происходит чаще, — это обычная межгодовая изменчивость. Ей положено быть.

Ранее редакция рассказывала, что июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений на юге Западной Сибири. Ученые полагают, что лето в Сибири будет становиться жарче и контрастнее.