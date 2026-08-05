Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Метеоролог оценил риски возможного обмеления рек в Сибири из-за засухи

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Лето 2026 года для Европы и многих российских регионов выдалось очень жарким и засушливым

В Европе из-за аномальной жары и засухи сильно обмелели реки. Эти новости выглядят тревожно и с экологической, и с экономической точки зрения. Infopro54 поговорил об этом с ученым-метеорологом.

Что происходит в Европе

Уровень воды в Дунае упал до рекордно низких значений. Это связано с сильной засухой и несколькими волнами экстремальной жары в Европе. В Будапеште 3 августа уровень воды снизился до 10 сантиметров — предыдущий минимум в 2018 году составлял 33 сантиметра. Синоптики не ожидают значительных дождей в ближайшие дни и прогнозируют очередную волну экстремальной жары с температурой до +38°C. Обмеление Дуная грозит многим странам Восточной Европы энергетическим кризисом, об этом пишут мировые СМИ. В Венгрии из-за падения уровня воды снижена загрузка реакторов на АЭС «Пакш», которая использует воду из реки для охлаждения энергоблоков.  В Румынии власти уже остановили один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ» и взорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы увеличить поток воды. Автопроизводители Dacia и Ford объявили об остановке заводов до 19 августа. В Сербии мощность крупнейшей ГЭС «Джердап» упала до 20% от максимальной, а из-за обмеления на поверхности показались обломки немецкого военного корабля времён Третьего рейха. На севере Болгарии на дне обнаружили останки мамонта.

Серьёзное обмеление зафиксировано и на другой крупной европейской реке — Рейне. Глубина судоходного русла на участке между Майнцем и Кобленцем сейчас составляет 1,25 метра. Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что обмеление Рейна может сократить рост ВВП Германии на 0,1–0,2%.

Есть ли риск обмеления для сибирских рек?

На фоне новостей из Европы возникает вопрос: может ли аналогичная ситуация произойти в Сибири, где этим летом установилась жара и засуха? Ответ на этот вопрос в беседе с Infopro54 дал старший научный сотрудник Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Валерий Токарев.

— Валерий Михайлович, насколько велик риск обмеления для рек Сибири?

— Есть такое понятие — площадь водосбора. У каждой реки она своя. Возьмём Обь. Она начинается в Алтайских горах, у Белухи. Основной сток у Оби — горный. Катунь выходит с гор, объединяется с Бией, и дальше больших объёмов воды не добавляется. А горный сток менее подвержен засухам, потому что есть ледники. Если был жаркий, засушливый год, ледник чуть больше подтает. Всё равно вода будет. А вот если ледник исчезнет — тогда проблемы начнутся. У Дуная и Рейна такого ледникового питания нет.

— Насколько велико влияние антропогенных факторов на обмеление рек?

— Если вернуть Дунай во времена Римской империи, там все берега были в лесах. Леса, вся Германия тех времён, кроме степи Венгрии, Карпаты — всё было в лесах. Леса автоматически регулируют грунтовые воды: собирают и медленно отдают. Убрали леса, распахали — и вода стала быстро уходить. Ливни выпали и тут же истекли. То есть сначала воды много, а потом становится мало. Большой размах получается между большой водой и малой водой. В том числе и это сказывается на обмелении. Плюс Дунай очень сильно зарегулирован, что тоже влияет на ситуацию.

— Как оценить установившуюся в Сибири летом 2026 года жару и засуху?

— В этом году Западной Сибири, конечно, досталось — примерно пять недель засухи было. Это не часто бывает, но это стандартная циркуляция волн тепла и холода, вторжение из Арктики и вынос субтропиков. Если на Урале много осадков, то дальше на восток сухо. Это как закон сохранения материи и энергии. Волна идёт с запада на восток: где-то больше осадков, рядом — сухо. Вот эти крупномасштабные аномалии так и получаются. Реагировать на текущие погодные проблемы одного года и планировать на следующий год абсолютно бесполезно. Аграрии это прекрасно знают, они не один год занимаются своим делом. Год на год не приходится.

— Как выглядят современные периоды жары и засухи в исторической перспективе?

— Можно вспомнить голодающих из Поволжья — в каждом десятилетии XIX — начала XX века два-три года были голодные из-за засух. Были наводнения, люди гибли, потому что не было прогнозов и МЧС. Сейчас главное, что люди не гибнут. Остальное переживём. Построим, купим, восстановим. Поэтому к этому надо привыкать. Это природа, климат — не стоит ждать, что периоды, жары, ливней, наводнения, морозы будут по удобному нам расписанию.

— Какой совет можно дать тем, кто очень тревожится из-за новостей о погодных аномалиях?

— Медийное пространство выбирает самые неприятные факты. Это вполне объяснимо и понятно. В целом это нормальные новости, но не надо относиться к ним как к проблеме климата. Климат — это характеристика столетий. Минимальный интервал для климатических характеристик — 50 лет. То, что происходит чаще, — это обычная межгодовая изменчивость. Ей положено быть.

Ранее редакция рассказывала, что июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений на юге Западной Сибири. Ученые полагают, что лето в Сибири будет становиться жарче и контрастнее.

 

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : обмеление рек засуха аномальная жара в Новосибирске

403
0
0
Предыдущая статья
Новый мусорный комплекс построят в Искитимском районе
Следующая статья
Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Автор: Юлия Данилова

По итогам первого полугодия 2026 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Новосибирской области составило 310,9 тысяч голов. Это на 13,3% меньше, чем годом ранее, говорится в докладе Новосибирскстата.

В процентном соотношении самая большая убыль зафиксирована в поголовье овец и коз — на 21,6% до 118,3 тысяч. Стоит отметить, что с лета прошлого года овцеводы говорили о проблемах в отрасли и предупреждали, что будут вырезать скот.

Читать полностью

Пустые дворы в Новосибирске психологи объясняют «цифровым аутизмом среды»

Вы наверняка замечали эту сцену: летний вечер, идеальная погода, а во дворе вашего многоэтажного дома пусто. Тишина, какой не бывало даже в самые суровые зимы вашего собственного детства. А где же дети? Они там, где всегда — каждый в своей комнате, уткнувшись в светящийся прямоугольник. Пальцы порхают по экрану, ленты соцсетей листаются с гипнотической размеренностью. Ребёнок вроде бы при деле, даже возбуждён, но взгляд пустой, а на любой призыв выйти на улицу реагирует так, будто ему предложили отправиться в ссылку.

— Знакомая картина? Мы, психологи, называем это явление «цифровым аутизмом среды» — не клиническим диагнозом, а тем особым состоянием погружённости в «виртуальный кокон», когда живое общение и спонтанная игра начинают вызывать почти физический дискомфорт. Но есть мощнейшее, веками проверенное противоядие, и имя ему — дворовая игра. Конкретно та, что впитана в наш культурный код — «казаки-разбойники», — говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВО «НГПУ» Татьяна Рюмина.

Читать полностью

В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

Автор: Юлия Данилова

В отдаленных локациях Новосибирска строится много микрорайонов. Правительство региона рассматривает возможность открытия на этих территориях учреждений среднего профессионального образования (СПО). Об этом на пресс-конференции в Интерфакс рассказала заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина.

— К нам с предложением вышла строительная компания, которая готова предоставить помещения для открытия филиала СПО. Проект у нас находится в работе. Он позволит решить транспортную доступность СПО для абитуриентов, которые смогут получить профессию рядом с домом, — отметила она.

Читать полностью

Рекордная жара в Сибири: учёные предупреждают жителей СФО о новых климатических вызовах

Автор: Артем Рязанов

Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений на юге Западной Сибири. В Новосибирске и Барнауле температура побила рекорд 2012 года, а в Томске уступила ему лишь 0,1 градуса. При этом осадков выпало критически мало: в Новосибирске — 20% нормы, в Томске — около 50%. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Причина аномалии — устойчивый антициклон, который блокировал поступление влажного воздуха с Атлантики. Ситуация усугублялась притоком горячего воздуха из Центральной Азии. Разрушить блокировку смог только холодный арктический фронт в начале июля.

Читать полностью

В Новосибирске студентов будут учить строить дома с помощью принтера

Автор: Юлия Данилова

С 2028 года в России запускается новый федеральный государственный образовательный стандарт в системе среднего специального профессионального образования (СПО) — подготовка специалистов для работы на 3D-строительных принтерах.

— Речь идет о принтере, которые не печатает детали, а строит дома. То есть специалист будет работать не с мелкими деталями, а с оборудованием, которое позволяет печатать целые здания или крупные строительные элементы. Новый федеральный государственный стандарт уже на выходе. Ожидается, что он будет принят в 2027 году, а в 2028 мы приступим к обучению, — заявил директор Новосибирского архитектурно-строительного комплекса, представитель кластера «Строитель будущего» Сергей Аверьяскин.

Читать полностью

Спрос на подержанные электромобили в Сибири за полгода взлетел на 40%

Автор: Оксана Мочалова

По итогам первого полугодия 2026 года спрос на подержанные электромобили в Сибири увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи новых электрических и гибридных машин тоже показали рост, но скромнее — на 10,6%. К таким выводам пришли аналитики Авито Авто, проанализировав итоги первого полугодия 2026 года. Они связывают это с активным развитием аккумуляторных технологий.

В ходе опроса выяснилось, что 59% россиян допускают возможность приобретения электромобиля или гибрида. Из них 12% рассматривают именно электрический вариант, 8% — гибридный. Ещё 25% респондентов пока не готовы к такому переходу, но не исключают его в будущем. Уже сейчас владельцами таких машин являются 10% опрошенных — причём среди них поровну тех, у кого электрокар, и тех, кто выбрал гибрид.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Общество

Метеоролог оценил риски возможного обмеления рек в Сибири из-за засухи

Бизнес Власть

Новый мусорный комплекс построят в Искитимском районе

Культура Общество

Пустые дворы в Новосибирске психологи объясняют «цифровым аутизмом среды»

Бизнес Власть

Новосибирск ищет разработчика схемы снегоудаления с улиц города

Власть Общество

В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

Бизнес

Бесплатные консультации по маркетингу предлагают предпринимателям Новосибирска

Бизнес Недвижимость

Ввод жилья в Новосибирской области сократился на 36%

Бизнес

Курорт мирового уровня стал драйвером экономики Алтая

Общество

Рекордная жара в Сибири: учёные предупреждают жителей СФО о новых климатических вызовах

Недвижимость Общество

В Новосибирске студентов будут учить строить дома с помощью принтера

Авто Общество

Спрос на подержанные электромобили в Сибири за полгода взлетел на 40%

Власть

33 тысячи многодетных новосибирских семей получат компенсации за ЖКХ

Недвижимость

В Кольцово торжественно вручили ключи первым новоселам ЖК федеральной компании «Эталон»

Бизнес Право&Порядок

Розыск создателя «ПТК-30» утвердил Новосибирский областной суд

Финансы

Эксперты зафиксировали рост спроса на рефинансирование кредитов в июне

Бизнес Общество

Новосибирская область покинула топ-10 антирейтинга ОСАГО

Общество

Конкурс на бюджет в колледжи Новосибирска доходит до 18 человек на место

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Август 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности