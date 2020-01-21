Александр Карелин поблагодарил «Ростелеком» за организацию чемпионата России по греко-римской борьбе

Более 300 сильнейших атлетов из 51 региона страны приняли участие в чемпионате России по греко-римской борьбе, который стал отборочным турниром к предстоящим Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования состоялись 16-19 января в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» и прошли при поддержке регионального правительства, Федерации спортивной борьбы России и Федерации спортивной борьбы Новосибирской области.

Технологическим партнером чемпионата выступила компания «Ростелеком». Национальный оператор предоставил участникам, организаторам и зрителям главного турнира страны по греко-римской борьбе комплекс телеком-услуг, без которых проведение соревнований такого уровня невозможно. Благодаря надежным каналам связи секретариат, судейский корпус и медиа-центр работали слаженно и оперативно, а трансляции чемпионата велись в прямом эфире. Высокий уровень подготовки турнира в том числе отметил Александр Карелин, трёхкратный олимпийский победитель по греко-римской борьбе.

— Радует, что спортивные турниры международного класса можно проводить технологично и удобно как для зрителей, так и для спортсменов. Понятно, что без современной телекоммуникационной инфраструктуры сделать все качественно, доступно и красиво невозможно: время требует быстрой реакции, точной оценки и запоминающейся картинки. Поэтому не удивительно, что именно “Ростелеком” стал частью команды организаторов этого праздника, благодаря чему за поединками сильнейших борцов России болельщики следили по всему миру, — сказал Александр Карелин.

Наблюдать за спортсменами на площадке комплекса также было удобно: тысячи жителей Новосибирска приехали в выходные в «Новосибирск Экспоцентр», чтобы увидеть финальные поединки, во время которых определялись сильнейшие атлеты страны.

— Это было незабываемое спортивное событие! Новосибирск в очередной раз доказал, что греко-римская борьба — это драматичный, яркий и увлекательный вид спорта, а сибирская школа классической борьбы заслуженно пользуется уважением среди прославленных тренеров и спортсменов. Мы гордимся своими земляками, победителями Олимпийских игр Александром Карелиным и Романом Власовым. Поэтому участие в таком чемпионате для нас — это большая честь и большая ответственность, — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

На чемпионате было разыграно 10 комплектов наград, 6 — в олимпийских весовых категориях (до 60, до 67, до 77, до 87, до 97 и до 130 кг) и 4 — в неолимпийских (до 55, до 63, до 72 и до 82 кг). Новосибирские спортсмены завоевали две медали в весовой категории до 82 кг: Шамиль Ожаев, которого назвали открытием чемпионата, добился золотой награды, а воспитанник клуба «Первомаец» борец Руслан Гусейнов — бронзовой.

Фото предоставлено пресс-службой компании, Фото — Александр Лукин, Сергей Киврин

