В Новосибирске объявили аукционы на троллейбусные маршруты

В Новосибирске объявлены девять аукционов по перевозке по троллейбусным маршрутам. Заказчиком выступает МКУ города Новосибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (МКУ «ЦУГАЭТ»).

Общая цена муниципальных контрактов на период с 1 июня по 31 августа 2025 года составляет более 462,6 млн рублей: по маршруту № 24 «Станиславский ж/м – ЖК «Северная корона» (87,9 млн рублей), по маршруту № 22 «Цветущая Плющиха – Ул. Учительская» (53 млн рублей), по маршруту № 23 «Сад им. Дзержинского — Вокзал «Новосибирск — Главный» (34,9 млн рублей), по муниципальному маршруту № 10 «ул. Александра Анцупова – Вокзал «Новосибирск-Главный» (40,8 млн рублей), по муниципальному маршруту № 13 «Ул. Учительская – М. «Речной вокзал» (38,6 млн рублей), по муниципальному маршруту № 8 «Затулинский ж/м – Ключ-Камышенское Плато» (78,5 млн рублей), по муниципальному маршруту № 2 «Городской аэропорт – Вокзал «Новосибирск-Главный» (22,7 млн рублей), по муниципальному маршруту № 4 «Затулинский ж/м – С/х Левобережный» (45,8 млн рублей), а также по муниципальному маршруту № 5 «Микрорайон «Стрижи» — ул. Ленинградская» (60 млн рублей).

Согласно тендерной документации, все троллейбусы должны быть на автономном ходу, а максимальный срок эксплуатации транспортного средства на дату начала выполнения работ — не более 3 лет.

Стоит отметить, что весь троллейбусный парк Новосибирска является муниципальным и обслуживается муниципальным казённым предприятием «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ»). По данным мэрии Новосибирска, на сегодняшний день троллейбусный парк в городе обновлен на 80% — на дороги города вышли 258 единиц новой техники. Для завершения обновления этого вида общественного транспорта необходимо закупить еще 60 единиц техники. Для этого нужно еще около 1 млрд рублей. При этом город делает ставку на троллейбусы с автономным ходом. Они позволяют добираться до районов, не охваченных контактной сетью.

В целом за 5 лет доля муниципального транспорта в общей перевозке пассажиров в Новосибирске выросла с 30% до 58%.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска изучает возможность перехода на классические электробусы.