Шесть новых дачных автобусных маршрутов запустят из Новосибирска

Минтранс Новосибирской области провел проверку первых дачных маршрутов. С 18 апреля начали действовать семь сезонных направлений. Эксперты тщательно изучили состояние дорог и наличие всех необходимых объектов инфраструктуры, таких как остановки и разворотные площадки. Результаты проверки показали, что условия позволяют приступить к перевозкам уже сейчас.

— С 18 апреля 2026 года стартуют пассажирские перевозки по сезонным маршрутам из Новосибирска к садово-дачным обществам Новосибирского и Искитимского районов. Это маршруты № 105к, 716, 716б, 717, 717е, 718, 725. Автобусы будут курсировать, в частности, к садовым обществам «Красная рябина», «Ключи 1», «Ключи 3» (им. Болдырева), «Надежда 3», «Полянка», «Вега 4», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

С 25 апреля 2026 года добавятся шесть новых дачных маршрутов: № 721, 722, 724, 1702, 1703 и 1705, которые свяжут Новосибирск и Бердск с садоводствами «Вега 1», «Родничок», «Сосновка», «Аква», «Зелёный остров», «Рыбачий» и «Ягодное». Также с 1 мая будет продлён маршрут № 211, который следует от улицы Кутателадзе до СНТ «Раздолье».

Муниципальные администрации региона разрабатывают собственные автобусные маршруты, которые будут запущены в Новосибирске, Искитиме, Бердске, Колыванском, Барабинском, Куйбышевском районах, Карасукском и Татарском округах. В 2026 году планируется запустить 15 муниципальных маршрутов, в каждом из которых будет от 19 до 21 автобуса.

В Новосибирской области в 2026 году восстановят 14 межмуниципальных маршрутов (18 автобусов), а также запустят 15 муниципальных направлений (от 19 до 21 автобуса).

