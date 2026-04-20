Шесть новых дачных автобусных маршрутов запустят из Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Они свяжут город с садовыми обществами в Новосибирском и Искитимском районах

Минтранс Новосибирской области провел проверку первых дачных маршрутов. С 18 апреля начали действовать семь сезонных направлений. Эксперты тщательно изучили состояние дорог и наличие всех необходимых объектов инфраструктуры, таких как остановки и разворотные площадки. Результаты проверки показали, что условия позволяют приступить к перевозкам уже сейчас.

— С 18 апреля 2026 года стартуют пассажирские перевозки по сезонным маршрутам из Новосибирска к садово-дачным обществам Новосибирского и Искитимского районов. Это маршруты № 105к, 716, 716б, 717, 717е, 718, 725. Автобусы будут курсировать, в частности, к садовым обществам «Красная рябина», «Ключи 1», «Ключи 3» (им. Болдырева), «Надежда 3», «Полянка», «Вега 4», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

С 25 апреля 2026 года добавятся шесть новых дачных маршрутов: № 721, 722, 724, 1702, 1703 и 1705, которые свяжут Новосибирск и Бердск с садоводствами «Вега 1», «Родничок», «Сосновка», «Аква», «Зелёный остров», «Рыбачий» и «Ягодное». Также с 1 мая будет продлён маршрут № 211, который следует от улицы Кутателадзе до СНТ «Раздолье».

Муниципальные администрации региона разрабатывают собственные автобусные маршруты, которые будут запущены в Новосибирске, Искитиме, Бердске, Колыванском, Барабинском, Куйбышевском районах, Карасукском и Татарском округах. В 2026 году планируется запустить 15 муниципальных маршрутов, в каждом из которых будет от 19 до 21 автобуса.

В Новосибирской области в 2026 году восстановят 14 межмуниципальных маршрутов (18 автобусов), а также запустят 15 муниципальных направлений (от 19 до 21 автобуса).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске проверили автоперевозчиков на Хилокской.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Лифт обрушился на мужчину в ТЦ Татарска под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

В городе Татарске, расположенном в Новосибирской области, произошёл несчастный случай в одном из торговых центров: грузовой лифт рухнул на человека.
Татарская межрайонная прокуратура начала проверку по факту получения травмы местным жителем в результате инцидента в торговом центре.

— По предварительной информации, двое мужчин откликнулись на объявление о разовой подработке по погрузке товаров, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ограничения на рыбалку введены в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С 20 апреля в регионе начали действовать сезонные ограничения на ловлю рыбы. Это связано с началом нереста.

Где именно ввели запрет:

Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Автор: Артем Рязанов

За день до завершения второго финального тура, в котором разыгрывались места с первого по шестое, новосибирский «Локомотив-СШОР», тренируемый болгарским специалистом Георги Петровым, во второй раз подряд и в шестой раз за всю свою историю стал чемпионом ГЕОТЕК Молодёжной лиги.

19 апреля «Локомотив-СШОР» встретился с главным соперником в борьбе за чемпионство — сосновоборским «Динамо-ЛО-2». Новосибирцы до этого матча не знали поражений, имея на своем счету 8 побед, но накануне они уступили казанскому «Зениту-УОР», сыграв пять партий. У динамовцев из Ленинградской области также было 7 побед, но они потерпели одно поражение от «Локомотива-СШОР» в Сосновом Бору на первом этапе финальных игр за 1-6 места. Победа «Динамо-ЛО-2» с разницей в три очка в этом матче вывела бы их на первое место в турнирной таблице, позволив обойти «Локомотив-СШОР».

В Новосибирске эксперты прогнозируют замену оливкового масла на рапсовое

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская область уверенно закрепляется в статусе одного из лидеров российского производства рапса, что в перспективе ближайших лет может заметно изменить ассортимент продуктовых полок местных магазинов. Участники рынка всё чаще говорят о рапсовом масле как о доступной и качественной альтернативе оливковому маслу.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в 2025 году аграрии региона собрали рекордный урожай технических и масличных культур — 816 тысяч тонн в весе после доработки. Посевные площади под рапсом и другими масличными превысили 500 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом для области. Достигнутые показатели позволили региону выйти в число лидеров по валовому сбору рапса. Эти данные были озвучены на XXХI Зерновом круглом столе, который состоялся в Новосибирске.

Управляющие компании и «Спецавтохозяйство» Новосибирска наказали за мусор

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске сотрудники прокуратуры провели проверки мест сбора отходов. В ходе работы выявлены переполненные контейнерные площадки и прилегающие к ним территории.

— По итогам проверок внесены представления руководителям АО «САХ» и 19 управляющих компаний. В отношении более 20 лиц приняты решения о возбуждении дел об административных правонарушениях, — сообщили в областной прокуратуре.

В Новосибирске включили восстановленную неоновую вывеску «Весна»

Автор: Мария Гарифуллина

Вечером 19 апреля в Новосибирске состоялось официальное включение восстановленной неоновой вывески «Весна». Объект расположен на фасаде дома, стоящего на пересечении улиц Советской и Гоголя.

Вывеска не светилась несколько десятилетий. Ветхую конструкцию сняли с дома в ноябре 2024 года. За пять месяцев был проведён весь комплекс восстановительных работ: специалисты заменили газосветные трубки, заново заправили их газом, очистили металлический каркас от ржавчины и грязи, изготовили новые трубки и покрыли их полимерно-порошковой краской. В марте текущего года вывеску вернули на здание.

