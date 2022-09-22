ЕС разрабатывает новый пакет санкций после объявления частичной мобилизации в РФ

ЕС приступил к подготовке нового пакета санкции против РФ, который ограничит цены на нефть, а также наложит запрет на импорт алмазов и других предметов роскоши. Также он подразумевает расширение черного списка физических лиц, пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза. Обсуждение новых мер запланировано на 23 сентября.

РИА Новости, ссылаясь на источник в ЕС, передает, что в ближайшие недели министрами будет рассмотрен вопрос отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России.

Напомним, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что, если в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы, то в отношении России будут введены дополнительные санкции.

Ранее редакция сообщала, что введение новых санкций инициирует конгресс США. Рестрикции должны коснуться российских чиновников, бизнесменов и деятелей культуры. Все они, по мнению Вашингтона, имеют отношение «к коррупции и нарушению прав человека», а также поддерживают проведение СВО на территории Украины.