Жительница Новосибирска родила тройню после семи лет бесплодия

Она сменила нескольких врачей, прежде чем её сыновья Данил, Демид и Денис появились на свет

Жительница Новосибирска Евгения Беляева прошла долгий семилетний путь, чтобы стать мамой. Диагноз «бесплодие», который женщине поставили врачи, не заставил её опустить руки. Сменив нескольких специалистов и клиник, в 34 года она добилась желаемого: у неё родились сразу трое сыновей.

Долгожданная беременность наступила благодаря грамотно подобранной терапии. Для женщины, которая уже отчаялась завести детей, новость о тройне стала одновременно и чудом, и испытанием. В ожидании малышей Евгения столкнулась с осложнениями, которые потребовали строгого контроля врачей и изменения образа жизни.

— У меня были дефицит белка и железа. Я изменила питание, чтобы додать детям необходимые витамины. За всю беременность набрала 15 килограммов, 10 из которых ушли во время родов, — поделилась сибирячка с Горсайтом.

Несмотря на сложности, семья подготовилась к пополнению. Мальчиков назвали красивыми именами на одну букву — Данил, Демид и Денис. Сейчас малышам уже год, и родителям пришлось расширять жилплощадь. Из маленькой квартиры семья переехала в более просторную, где у тройняшек теперь есть своя комната. Евгения признаётся, что справляться с тремя активными малышами непросто, но поддержка мужа и родственников помогает сохранять баланс.

— С ними было просто только до трёх месяцев, когда они лежали и спали. Сейчас это три любознательных энерджайзера, которые активно изучают мир, — рассказала Евгения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создан метод отбора «идеальных» эмбрионов.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Новосибирская область

рождение детей бесплодие

