Жительница Новосибирска родила тройню после семи лет бесплодия

Жительница Новосибирска Евгения Беляева прошла долгий семилетний путь, чтобы стать мамой. Диагноз «бесплодие», который женщине поставили врачи, не заставил её опустить руки. Сменив нескольких специалистов и клиник, в 34 года она добилась желаемого: у неё родились сразу трое сыновей.

Долгожданная беременность наступила благодаря грамотно подобранной терапии. Для женщины, которая уже отчаялась завести детей, новость о тройне стала одновременно и чудом, и испытанием. В ожидании малышей Евгения столкнулась с осложнениями, которые потребовали строгого контроля врачей и изменения образа жизни.

— У меня были дефицит белка и железа. Я изменила питание, чтобы додать детям необходимые витамины. За всю беременность набрала 15 килограммов, 10 из которых ушли во время родов, — поделилась сибирячка с Горсайтом.

Несмотря на сложности, семья подготовилась к пополнению. Мальчиков назвали красивыми именами на одну букву — Данил, Демид и Денис. Сейчас малышам уже год, и родителям пришлось расширять жилплощадь. Из маленькой квартиры семья переехала в более просторную, где у тройняшек теперь есть своя комната. Евгения признаётся, что справляться с тремя активными малышами непросто, но поддержка мужа и родственников помогает сохранять баланс.

— С ними было просто только до трёх месяцев, когда они лежали и спали. Сейчас это три любознательных энерджайзера, которые активно изучают мир, — рассказала Евгения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создан метод отбора «идеальных» эмбрионов.