В Новосибирске родилась тройня — у каждого своя плацента

Жительница Новосибирска на 14-й неделе беременности узнала, что ждет не одного, а сразу троих детей. Сначала врачи предположили двойню, но на первом скрининге выяснилось: за девочками прятался мальчик. Для семьи, в роду у которой не было даже двоен, это стало шоком.

Муж женщины — ветеран боевых действий. О том, что станет многодетным отцом, он узнал по телефону. По словам супруги, его реакция была двойственной: «и радость, и большой-большой ужас».

Рожденная тройня — трихориальная, редчайший тип многоплодной беременности. Это значит, что каждый из малышей развивался из собственной яйцеклетки, со своей плацентой и амниотической полостью.

Роды прошли в областном перинатальном центре на сроке 34 недели. Самая маленькая девочка весила всего 870 граммов. Первую неделю малыши провели в реанимации, а сейчас переведены в общую палату к маме и бабушке. Бабушка помогает круглосуточно: берет плачущего ребенка, пока мама кормит двоих других, и встает на ночные кормления.

Врачи помогают женщине наладить грудное вскармливание. Неонатолог Наталья Пшонная отмечает: чем лучше отдыхает мама, тем больше молока. Сейчас мама полностью кормит грудью двух детей, а для третьего сцеживает молоко.

Когда самый маленький из тройняшек наберет вес до 2 килограммов, их выпишут домой. В минздраве региона добавили, что это уже вторая тройня в этом перинатальном центре в 2026 году, а в прошлом году здесь родилась одна тройня, в 2024-м — сразу три.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска родила тройню после семи лет бесплодия.