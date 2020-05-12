Названы даты окончания учебного года в Новосибирской области

Учебный год для большинства школьников Новосибирской области завершится до 29 мая, для учеников 1-4 классов – до 25 мая, для 10 класса – до 5 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Обучение, как и ранее, пройдет в дистанционном формате. При этом сельские и малокомплектные школы смогут продолжить обучение в очной форме – с соблюдением необходимых санитарных норм, — отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он подчеркнул, что с приказом министерства можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что режим дистанционного обучения в новосибирских школах и организациях среднего профессионального образования продлен до окончания учебного года.

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