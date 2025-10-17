В Новосибирской области стартовал проект «Сильные духом: неизвестные героини»

В Новосибирске начался очередной этап проекта «Сильные духом: неизвестные героини». Он реализуется в регионе с 2024 года и посвящен женщинам-землячкам, которые наравне с мужчинами ковали победу на фронте и в тылу, но чьи имена остались неизвестными широкой общественности. Организаторами являются Новосибирская региональная общественная организация по оказанию социальной помощи гражданам «ПРОДобро» и учебный центр «Алгоритм-С».

В прошлом году участниками проекта стали более 500 школьников седьмых-девятых классов из Краснозерского, Кочковского, Ордынского районов и города Бердска. В 2025-м учебный центр «Алгоритм-С» принял решение продолжить проект. Восстановить историческую память о женщинах-героинях смогут ребята из Тогучинского и Болотнинского районов.

У школьников будут три месяца. За это время им предстоит провести серьезную исследовательскую работу и по крупицам собрать истории сильных духом землячек, внесших значительный вклад в борьбу советского народа с фашизмом. Результатом станут фильмы, видеоматериалы и презентации, где женщины-героини и их потомки поделятся своими воспоминаниями.

Школьные проекты, которые можно выполнять как в команде, так и индивидуально, будут представлены на районном уровне, где по результатам конкурсного отбора члены жюри выберут победителей.

Исполнительный директор регионального общественного движения «Женская ассамблея Новосибирской области», директор учебного центра «Алгоритм-С» Татьяна Санникова рассказала, что на всех этапах с ребятами работают профильные специалисты.

Начался проект с невероятной встречи с историком и экспертом Натальей Анищик. Она рассказала об известных историях подвигов женщин Новосибирской области, которые работали в тылу. Эти живые примеры мужества, стойкости, силы духа и сегодня являются примерами для подражания, источником вдохновения и гордости.

Профи в социальных проектах, журналист с научным званием, и автор канала «Истории России читаем, смотрим» Виктория Мельник провела для школьников обучающий тренинг, который дал старт исследовательской работе участников. Оказывается, мало задать вопросы и записать на них ответы. Нужно уметь думать, анализировать, погружаться в тему. На интенсиве ребята узнали некоторые секреты интервьюирования: как разглядеть и «вычислить» героев для своих историй, какими бывают интервью, правила его проведения, нюансы подготовки к беседе. Это целое искусство!

Кроме того, для участников проекта организованы тренинги по публичным выступлениям, которые зачастую вызывают у школьников волнение и тревогу. Интенсивы провела эксперт с 20-летним опытом в коучинге, маркетинге и психологии, дипломированный наставник по эмоционально высоким результатам Даная Панова. Она рассказала об универсальных правилах выступления перед аудиторией, будь то одноклассники, учителя или министры.

Стоит отметить, что участники проекта смогут грамотно запечатлеть и правильно смонтировать собственные фильмы. На мастер-классах видеографа Елены Корчагиной школьники узнают основы монтажа и видеосъемки.

Организаторы уверены, что проект «Сильные духом: неизвестные героини» не только восстановит справедливость и вернет имена тем, кто ковал Победу в тылу, но и станет важным шагом в воспитании патриотизма и любви к Родине у будущего поколения.