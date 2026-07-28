В Новосибирской области представили программу форума «Технопром-2026»

ХIII ежегодный международный форум «Технопром-2026», посвященный технологическому прогрессу, распахнет свои двери в Новосибирской области с 26 по 28 августа. Детали программы мероприятия были анонсированы 28 июля на пресс-конференции заместителем губернатора Ириной Мануйловой, главой регионального Министерства науки и инновационной политики Вадимом Васильевым и исполнительным директором Фонда научно-технологического развития Новосибирской области Анастасией Ивашиной.

Ирина Мануйлова особо выделила, что значительная часть обсуждений на форуме будет сфокусирована на практическом освоении инфраструктуры центра коллективного пользования «СКИФ».

По ее словам, планируется обстоятельно рассмотреть потенциал новой научной инфраструктуры СКИФ и других российских мегасайенс-установок, а также новейших мировых кампусов. Эти объекты призваны стать локомотивами развития фундаментальной и прикладной науки, ускорить выход разработок на рынок и обеспечить корпорациям доступ к уникальным ресурсам для решения ключевых задач технологического суверенитета.

Основной темой форума, проходящего в рамках Десятилетия науки и технологий, станет «Российская наука – основа технологического лидерства». Программа мероприятия предусматривает обсуждение формирования передовой научно-исследовательской базы, ускоренного внедрения научных достижений в экономику, наращивания государственных и частных инвестиций в науку, привлечения молодых талантов, а также развития международного сотрудничества и торгово-экономических связей.

На пресс-конференции также стало известно, что талисман форума мышонок Квантик предстанет в образе космонавта, а количество пленарных заседаний увеличено до двух. Центральным станет заседание под председательством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко на тему «Мегаустановки как инструмент достижения технологического лидерства». Участники проанализируют новые перспективы развития науки, открывающиеся благодаря запуску ЦКП «СКИФ».

Деловая программа охватит 10 направлений, включая роль мегасайенс-установок, интеллектуальные системы, отечественные производственные решения, медицину будущего, биоэкономику, экологическую безопасность, новые энергетические технологии, передовые материалы и химию, а также Десятилетие науки и технологий.

Отдельный трек посвящен кадровому обеспечению нацпроектов, с целью наладить эффективное взаимодействие государства, вузов и бизнеса для формирования кадрового резерва.

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев сообщил, что форум будет сопровождаться рядом мероприятий-спутников, в том числе юбилейной XX Сибирской венчурной ярмаркой, которая в этом году отмечает 20-летний юбилей, за два десятилетия через данную площадку прошли свыше 800 проектов, многие из которых стали успешным бизнесом. Также пройдут международный форум Россия-Африка, форум СНГ по науке и технологиям, VI Национальный форум трансфера технологий и Школа интеллектуальной собственности.

Особое внимание будет уделено международному научно-техническому и экономическому сотрудничеству: свое участие подтвердили делегации из Беларуси, Китая, Казахстана и ряда африканских стран.

Напомним, регистрация на форум открыта на официальном сайте.