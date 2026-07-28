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Власть

В Новосибирской области представили программу форума «Технопром-2026»

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Мероприятие будет проходить с 26 по 28 августа

ХIII ежегодный международный форум «Технопром-2026», посвященный технологическому прогрессу, распахнет свои двери в Новосибирской области с 26 по 28 августа. Детали программы мероприятия были анонсированы 28 июля на пресс-конференции заместителем губернатора Ириной Мануйловой, главой регионального Министерства науки и инновационной политики Вадимом Васильевым и исполнительным директором Фонда научно-технологического развития Новосибирской области Анастасией Ивашиной.

Ирина Мануйлова особо выделила, что значительная часть обсуждений на форуме будет сфокусирована на практическом освоении инфраструктуры центра коллективного пользования «СКИФ».

По ее словам, планируется обстоятельно рассмотреть потенциал новой научной инфраструктуры СКИФ и других российских мегасайенс-установок, а также новейших мировых кампусов. Эти объекты призваны стать локомотивами развития фундаментальной и прикладной науки, ускорить выход разработок на рынок и обеспечить корпорациям доступ к уникальным ресурсам для решения ключевых задач технологического суверенитета.

Основной темой форума, проходящего в рамках Десятилетия науки и технологий, станет «Российская наука – основа технологического лидерства». Программа мероприятия предусматривает обсуждение формирования передовой научно-исследовательской базы, ускоренного внедрения научных достижений в экономику, наращивания государственных и частных инвестиций в науку, привлечения молодых талантов, а также развития международного сотрудничества и торгово-экономических связей.

На пресс-конференции также стало известно, что талисман форума мышонок Квантик предстанет в образе космонавта, а количество пленарных заседаний увеличено до двух. Центральным станет заседание под председательством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко на тему «Мегаустановки как инструмент достижения технологического лидерства». Участники проанализируют новые перспективы развития науки, открывающиеся благодаря запуску ЦКП «СКИФ».

Деловая программа охватит 10 направлений, включая роль мегасайенс-установок, интеллектуальные системы, отечественные производственные решения, медицину будущего, биоэкономику, экологическую безопасность, новые энергетические технологии, передовые материалы и химию, а также Десятилетие науки и технологий.

Отдельный трек посвящен кадровому обеспечению нацпроектов, с целью наладить эффективное взаимодействие государства, вузов и бизнеса для формирования кадрового резерва.

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев сообщил, что форум будет сопровождаться рядом мероприятий-спутников, в том числе юбилейной XX Сибирской венчурной ярмаркой, которая в этом году отмечает 20-летний юбилей, за два десятилетия через данную площадку прошли свыше 800 проектов, многие из которых стали успешным бизнесом. Также пройдут международный форум Россия-Африка, форум СНГ по науке и технологиям, VI Национальный форум трансфера технологий и Школа интеллектуальной собственности.

Особое внимание будет уделено международному научно-техническому и экономическому сотрудничеству: свое участие подтвердили делегации из Беларуси, Китая, Казахстана и ряда африканских стран.

Напомним, регистрация на форум открыта на официальном сайте.

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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В Новосибирске назначили нового председателя Центрального районного суда

В Новосибирске утвердили список из 387 аварийных домов

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске утвержден новый перечень из 387 многоквартирных домов, которые официально признаны аварийными и подлежат расселению и сносу. Мэрия опубликовала соответствующий проект постановления, вносящий изменения в действующий список аварийного жилья. В обновленный перечень вошли адреса в разных районах города: на улицах Автогенной, Аренского, Бурденко, Добролюбова, Полярной, Портовой, Солидарности, а также на Бердском шоссе, Старом шоссе и других.

Расселение этих домов ведется в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище». Сроки переселения жителей в проекте постановления не уточняются.

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Облсуд подтвердил законность выселения академика Асеева из коттеджа

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский областной суд признал законным выселение академика Александра Асеева и его семьи из ведомственного коттеджа в Академгородке. Апелляция отклонена, решение вступило в силу — теперь освобождением жилья займутся приставы.

Коттедж на улице Мальцева оказался в центре уголовного дела о мошенничестве. Следствие установило, что с 2009 по 2015 год, занимая пост председателя СО РАН, академик через фиктивные документы переоформил служебное жильё на дочь. Ущерб государству оценён более чем в 45 миллионов рублей. В июне 2023 года суд признал его виновным, назначил условный срок и штраф, а приватизацию коттеджа отменил.

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Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщило региональное Управление Росреестра. Теперь объект, возведенный в наукограде Кольцово, имеет официальный юридический статус, что является важным этапом его ввода в эксплуатацию.

Источник синхротронного излучения поколения «4+» разместился на территории в 30 гектаров. Комплекс представляет собой 34 здания и сооружения, оснащенные сложнейшим инженерным и технологическим оборудованием. Общая площадь застройки составила 67 224,23 квадратных метра, что сопоставимо с размером небольшого микрорайона.

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Владелец пескобазы проиграл суд за участок на Оби в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по имущественному спору между мэрией города и компанией «Сибирский причал», которая занимает участок на правом берегу Оби в районе Чернышевского спуска. Суд обязал предприятие освободить территорию площадью 2054 квадратных метра в месячный срок после вступления решения в силу, одновременно отклонив встречные требования арендатора о признании договора действующим.

Конфликт берёт начало в июне 2025 года, когда муниципалитет в одностороннем порядке расторг договор аренды земельного участка. Городские власти аргументировали это тем, что территория зарезервирована для развития прибрежной зоны — в перспективе здесь планируется продление благоустроенной набережной от Димитровского моста в сторону Заельцовского парка. В мэрии также указывали на необходимость ликвидации пескобаз как промышленных объектов, не соответствующих статусу рекреационной зоны.

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В Новосибирске назначили нового председателя Центрального районного суда

Президент России подписал указ о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирска. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, руководителем Центрального районного суда стала Мария Стебихова.

Мария Стебихова работает в судебной системе с 2021 года. До последнего времени она занимала должность заместителя председателя этого же суда, а теперь возглавила его.

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В Новосибирской области обсудили развитие экономики замкнутого цикла

Глава региона Андрей Травников акцентировал внимание на наличии в Новосибирской области предприятий, демонстрирующих определенные результаты в вовлечении вторичных ресурсов в оборот. Он подчеркнул необходимость определить пути развития этой сферы экономики, ориентированной на экологичность. По словам губернатора, основная цель – стимулировать производства, которые создают новую продукцию и сырье из вторичных материалов. Новосибирская область обладает для этого всеми предпосылками, так как уже существует ряд перерабатывающих предприятий. Применяя меры государственной поддержки, возможности для такого рода деятельности будут расширены.

Напомним, что в апреле текущего года в регионе была запущена программа перехода к циркулярной экономике. Данный план мероприятий предусматривает отход от линейной модели «добыча – использование – утилизация» к замкнутому циклу «отходы – вторичные ресурсы – новая продукция». Программа разработана в соответствии с национальными целями, установленными Указом Президента РФ, в рамках проекта «Экологическое благополучие».

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