В Новосибирске назначили нового председателя Центрального районного суда

Президент России подписал указ о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирска. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, руководителем Центрального районного суда стала Мария Стебихова.

Мария Стебихова работает в судебной системе с 2021 года. До последнего времени она занимала должность заместителя председателя этого же суда, а теперь возглавила его.

Одновременно с этим были утверждены заместители председателей и в других районных судах города. В Дзержинском районе эту должность получила Елена Березняка, в Заельцовском — Екатерина Кораблева, в Кировском — Юлия Соколовская.

Кадровые изменения связаны с переводом предыдущего председателя Центрального суда Натальи Вороновой. В октябре 2025 года ее перевели на аналогичную должность в Советский районный суд. Освободившееся место оставалось вакантным с ноября, когда был объявлен официальный конкурс на замещение этой позиции.

Центральный районный суд считается одним из ключевых судебных органов региона. В его ведении находятся территории, где размещены главные офисы региональных властей и силовых структур.

Ранее редакция сообщала, что Александр Добряк возглавил управление мировых судей Новосибирской области.