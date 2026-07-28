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Власть Отставки и назначения

В Новосибирске назначили нового председателя Центрального районного суда

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Этим же указом назначены замы в трех других районных судах

Президент России подписал указ о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирска. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, руководителем Центрального районного суда стала Мария Стебихова.

Мария Стебихова работает в судебной системе с 2021 года. До последнего времени она занимала должность заместителя председателя этого же суда, а теперь возглавила его.

Одновременно с этим были утверждены заместители председателей и в других районных судах города. В Дзержинском районе эту должность получила Елена Березняка, в Заельцовском — Екатерина Кораблева, в Кировском — Юлия Соколовская.

Кадровые изменения связаны с переводом предыдущего председателя Центрального суда Натальи Вороновой. В октябре 2025 года ее перевели на аналогичную должность в Советский районный суд. Освободившееся место оставалось вакантным с ноября, когда был объявлен официальный конкурс на замещение этой позиции.

Центральный районный суд считается одним из ключевых судебных органов региона. В его ведении находятся территории, где размещены главные офисы региональных властей и силовых структур.

Ранее редакция сообщала, что Александр Добряк возглавил управление мировых судей Новосибирской области.

Источник фото: magnific.com, автор- magnific

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Новосибирская область

Теги : суд назначение кадры

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Проект планировки с «Южным транзитом» в Новосибирске вынесли на обсуждение

В Новосибирской области обсудили развитие экономики замкнутого цикла

Глава региона Андрей Травников акцентировал внимание на наличии в Новосибирской области предприятий, демонстрирующих определенные результаты в вовлечении вторичных ресурсов в оборот. Он подчеркнул необходимость определить пути развития этой сферы экономики, ориентированной на экологичность. По словам губернатора, основная цель – стимулировать производства, которые создают новую продукцию и сырье из вторичных материалов. Новосибирская область обладает для этого всеми предпосылками, так как уже существует ряд перерабатывающих предприятий. Применяя меры государственной поддержки, возможности для такого рода деятельности будут расширены.

Напомним, что в апреле текущего года в регионе была запущена программа перехода к циркулярной экономике. Данный план мероприятий предусматривает отход от линейной модели «добыча – использование – утилизация» к замкнутому циклу «отходы – вторичные ресурсы – новая продукция». Программа разработана в соответствии с национальными целями, установленными Указом Президента РФ, в рамках проекта «Экологическое благополучие».

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В Новосибирской области начал работу передвижной музей «Поезд Победы»

28 июля в Новосибирской области стартовал трехдневный проект «Поезд Победы» — передвижной музей, призванный сохранить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие выставки посетила заместитель губернатора Валентина Дудникова.

Экспозиция «Поезда Победы» погружает посетителей в атмосферу военного времени, демонстрируя собирательный образ поколения победителей. По словам Валентины Дудниковой, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи являются приоритетными задачами регионального правительства. Она подчеркнула, что подобные проекты помогают передать будущим поколениям правду о героическом прошлом страны, формируя истинный патриотизм.

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Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев отметил, что оно направлено на возвращение инфляции к низкому уровню:

— Основной фактор, на который опирается Банк России, — это динамика инфляции. Снижение инфляции, которое мы видели за последний год, это результат жёсткой денежно-кредитной политики. Спрос ожидаемо реагирует на высокие ставки в экономике и рост цен постепенно замедляется. Если в июне прошлого года инфляция в Новосибирской области была 11%, то в этом почти вдвое ниже — уже 5,8%.

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Специальный приз Банка России на конкурсе «Сибирь.ПРО» – за вклад в финансовое просвещение сибиряков

Специальный партнёр Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – Сибирское главное управление Банка России – вручит спецприз автору лучшего материала, посвящённого повышению финансовой грамотности жителей Сибири и защите граждан от финансового мошенничества.

В условиях активного развития цифровых сервисов и роста числа финансовых операций онлайн вопросы безопасности и финансовой грамотности становятся особенно актуальными. Журналистские материалы, помогающие людям разобраться в финансовых продуктах, распознать финансовые риски и защитить свои сбережения, играют важную роль в повышении уровня финансовой культуры населения.

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Новосибирская область может пополниться двумя складами для продуктовых сетей

Автор: Оксана Мочалова

Региональное правительство ведет переговоры о строительстве новых логистических хабов для федеральных ритейлеров. Речь идет о создании распределительных центров (РЦ) для сети «Магнит» и холдинга X5 Group (объединяет «Пятерочку», «Перекресток» и «Чижик»). О планах по расширению торговой инфраструктуры 27 июля доложил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

По его словам, на сегодняшний день складская сеть региона уже насчитывает восемь крупных распределительных объектов. Среди действующих игроков — не только продуктовые гиганты, но и представители других сегментов ритейла: «Лента», «Ашан», а также сети спортивных товаров, электроники и товаров повседневного спроса, включая «Спортмастер», М.Видео, DNS и «Монетку».

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Налоговая заблокировала счета искитимского «Водоканала»

Автор: Оксана Мочалова

Налоговая служба приостановила операции по банковским счетам ООО «Водоканал» города Искитима. Соответствующая запись о решении ФНС появилась 27 июля в сервисе «Контур.Фокус».

По данным того же источника, на 1 июля 2026 года задолженность предприятия по налогам и сборам составляла 7,9 млн рублей. Для сравнения: на 1 мая этот показатель равнялся 8,8 млн рублей, то есть за два месяца организация сократила долг перед бюджетом на 1 млн рублей.

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