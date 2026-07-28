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Авто

Поставки топлива на новосибирские АЗС упали до критических отметок

Автор: Артем Рязанов

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В городе более половины независимых АЗС либо не имеют топлива вовсе, либо предлагают не все его виды

Топливный рынок Новосибирской области продолжает испытывать серьёзные трудности, несмотря на визуальное уменьшение очередей на автозаправках. Как рассказал Сергей Лацких, глава новосибирского отделения Российского топливного союза, ситуация остаётся напряжённой из-за резкого сокращения поставок топлива.

— Больше половины независимых АЗС в городе стоит без топлива либо обеспечены не всеми его видами, — сообщил представитель топливного рынка.

Основные проблемы, с которыми столкнулись независимые АЗС региона:

• значительное сокращение договорных объёмов поставок топлива;
• работа «с колёс» без возможности сформировать складские резервы из-за минимальных запасов;
• временные остановки независимых заправок из-за полного отсутствия горючего.

— Спрос на оптовом рынке многократно превышает предложение, что приводит к высоким ценам и невозможности закупать топливо в необходимых объёмах, — сказал эксперт.

Ситуация начала обостряться с июня, когда «Газпромнефть» начала недовыполнять плановые отгрузки на 30–40%. Сейчас поставки некоторых видов топлива практически прекращены.

Специалист отметил, что улучшение ситуации на топливном рынке возможно только после стабилизации поставок нефтепродуктов в регион по ранее заключённым договорам и улучшении ситуации на бирже. По его словам, когда поставки нормализуются, произойдёт корректировка цен, и автовладельцы смогут увидеть изменения на табло заправочных станций.

Собеседник подчеркнул, что первым признаком улучшения станет появление достаточного количества нефтепродуктов — на табло АЗС перестанут отображаться нули. Вслед за этим, по его прогнозу, начнётся снижение завышенных цен, по которым сейчас вынуждены продавать топливо независимые участники рынка.

Ранее редакция сообщала о том, что ФАС нашла картельный сговор на бензине в Новосибирске.

Источник фото: Infopro54

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Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирская область

Теги : цены на бензин топливный кризис

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