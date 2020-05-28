В Новосибирской области стали производить больше продуктов

— Уже два месяца минсельхозом и минпромторгом проводится ежедневный мониторинг товарных запасов и цен на продукты, оперативно принимаются решения по регулированию ситуации, — цитирует заместителя губернатора Вячеслава Ярманова пресс-служба регионального правительства. — Необходимо сохранить стабильность внутреннего продовольственного рынка, не допустить сбоев в работе и повышении цен на социально значимые продукты – такая задача поставлена на федеральном уровне.

Как доложил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, за четыре месяца 2020 года зафиксирован рост физического объема производства пищевых продуктов к аналогичному уровню прошлого года на 10%. Наблюдается увеличение объемов производства питьевого молока, сливочного масла, молока и сливок сухих и сублимированных. На 11% возросло производство мяса птицы, на 3% – мясных полуфабрикатов. Также увеличено производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, муки и макаронных изделий.

По словам заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максима Останина, что в министерстве создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в рамках работы которого в постоянном режиме рассматриваются вопросы розничных цен, запасов и наполнения объектов потребительского рынка товарами. Организовано тесное взаимодействие с УФАС по Новосибирской области и прокуратурой региона. В апреле проведены проверки вопросов формирования розничных цен в супермаркетах «Горожанка» и «Быстроном», установлены факты отклонение розничных цен по некоторым товарам от средних по региону – сейчас проводится дополнительная проверка всей цепочки товародвижения.

Кроме этого, с 8 мая проводится мониторинг цен и остатков по 67 позициям товаров в 69 торговых объектах, расположенным в городских округах и крупных городских поселениях области, а также 6 торговых сетях. Данные мониторинга показывают, что в торговых сетевых предприятиях и их распределительных центрах торговые запасы сформированы в достаточном количестве для стабильной работы магазинов, в том числе с учетом возможного увеличения потребительского спроса.

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