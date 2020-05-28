Прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход РФ имущества на сумму свыше 123 млн рублей

Прокурор Новосибирской области направил в Советский районный суд г. Новосибирска исковое заявление в защиту интересов Российской Федерации в отношении бывшего заместителя директора по научно-экспериментальной работе федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— Прокуратура установила, что бывший заместитель руководителя учреждения, вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о принадлежащей ему с 2014 года на праве собственности квартире (г. Нью-Йорк, США) стоимостью почти 1,3 млн долларов США, а также о произведенных им на её приобретение расходах. Он также не сообщил о приобретении в 2017 году фирмой, совладельцем которой он является, квартиры (г. Нью-Йорк, США), стоимостью более 1,3 млн долларов США, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что доказательств приобретения указанной недвижимости на законные доходы в ходе прокурорской проверки не представлено.

— С учётом того, что не были представлены полные и достоверные сведения, подтверждающие приобретение в США в 2014 году и 2017 году на законные доходы двух квартир стоимостью свыше 123 млн рублей, прокуратура пришла к выводу о том, что расходы бывшего заместителя директора по указанным сделкам не соответствуют его доходам, — отмечают в прокуратуре.

В рассмотрении иска принимают участие сотрудники аппарата прокуратуры Новосибирской области. Результаты судебного рассмотрения взяты в прокуратуре на контроль.

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