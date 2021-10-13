В ноябре новосибирцы будут отдыхать 4 дня подряд

Кроме того, как обычно, накануне, 3 ноября, в среду, будет короткий рабочий день.

— В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час, — напомнил «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Увеличится и отпуск у тех россиян, кто запланировал его на начало ноября.

— Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать работникам в этом. По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день, — отмечает юрист.

И добавляет, что есть службы, которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные. Это аварийные службы, бригады «скорой помощи», полиция, врачи, пожарные, а также работники предприятий непрерывного производства.

Ранее правительство России определило выходные россиян в 2022 году. Так, выходные 1 и 2 января, суббота и воскресенье, соответственно, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся десять дней. Майские праздники в 2022 году ожидают россиян с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, то есть по четыре дня в каждый временной интервал.