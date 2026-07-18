Количество нарушений земельного законодательства в Новосибирске выросло на 42%

Штрафы за нарушения земельного законодательства в Новосибирской области выросли в 2,8 раза — с 50 до 140 тысяч рублей за год. Такие данные содержатся в докладе Управления Росреестра по Новосибирской области о состоянии и использовании земель в 2025 году.

Еще более впечатляющая динамика — у устранённых нарушений. За год владельцы земельных участков исправили 814 нарушений, что в 73 раза больше, чем в 2024 году.

Всего в 2025 году Росреестр провел 4 699 контрольных мероприятий. При этом количество выявленных нарушений выросло на 42,4% — с 1 232 до 1 754.

Почти все проверки прошли без контакта с собственниками. Из 4 729 мероприятий лишь 30 — во взаимодействии с владельцами участков. Остальные — с использованием космоснимков и данных дистанционного мониторинга.

Самым массовым инструментом профилактики стали предостережения. В 2025 году Росреестр объявил 2 321 предостережение о недопустимости нарушений. Это помогает владельцам исправить ошибки до того, как дело дойдёт до штрафа.

В ведомстве отметили, что чаще всего проверки инициировали при выявлении индикаторов риска — например, когда космоснимки показывали нецелевое использование участка или самозахват территории.

Кроме того, в рамках взаимодействия с муниципалитетами в 2025 году поступило два материала муниципального земельного контроля. В обоих случаях возбуждены дела об административных правонарушениях, нарушители получили предупреждения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске принимают закон, разрешающий изымать землю у собственников.