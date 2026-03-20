Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

После рейдов прокуратуры возбудили 80 административных дел за завалы во дворах и сосульки на крышах

Зима 2025-2026 запомнится новосибирцам сугробами и бесконечной уборкой снега. Нагрузка на крыши и дороги в Новосибирской области в этом году серьезно возросла, и прокуратура региона проводила проверки, как управляющие компании, владельцы магазинов и местные власти справляются с последствиями снегопадов. Под особый контроль попали крыши домов, дворы и территории возле торговых точек.

Как рассказали редакции Infopro54 в прокуратуре, надзорное ведомство отреагировало на многочисленные жалобы, касающиеся бездействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и управляющих компаний. Проверяли, чистят ли снег, убирают ли наледь и следят ли за состоянием зданий.

— Мерами прокурорского реагирования обеспечено надлежащее содержание общедомового имущества, в том числе крыш и придомовых территорий, более чем 500 многоквартирных домов, — говорится в ответе на запрос.

В отношении управляющих компаний, которые не справлялись со своими обязанностями, были приняты жесткие меры. За плохую уборку дворов прокуроры внесли свыше 50 представлений и возбудили 56 административных дел по региональному закону. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли 20 должностных лиц.

Проверки затронули не только жилой фонд, но и коммерческие объекты. По требованию прокуратуры Государственная жилищная инспекция и органы муниципального контроля провели внеплановые рейды по управляющим компаниям и владельцам сетевых магазинов.

— Установлены многочисленные факты ненадлежащего содержания территорий, прилегающих к многоквартирным домам и торговым объектам, — сообщили редакции в надзорном ведомстве.

По итогам этих проверок на руководителей управляющих компаний завели 24 административных дела по лицензионной статье (Статья 14.1.3 КоАП РФ, «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии»). Владельцам объектов и эксплуатирующим организациям выдали предписания об устранении нарушений.

Проблема содержания крыш и фасадов зданий в этом году стоит особенно остро. В январе в Новосибирске произошло обрушение конструкции в здании магазина в Первомайском районе, в результате которого погиб человек. Кроме того, ранее редакция сообщала о ЧП с обрушением кровли в новой школе в одном из районов области. Спасатели также неоднократно призывали горожан держаться подальше от стен зданий из-за риска схода снега и наледи.

Ранее редакция сообщала, что режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске. Директор местной котельной заявил, что из-за дефицита ресурсов компания не может выполнять свои обязательства.

Актуальный разговор

Все материалы

501
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега
Следующая статья
Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Автор: Артем Рязанов

Администрация Бердска выставила на торги недостроенную школу на 276 мест, ранее принадлежавшую частному учреждению «Экология и диалектика». Начальная стоимость объекта составляет 299,3 млн рублей, сообщается на сайте ГИС «Торги».

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 24 апреля, итоги планируется подвести 29 апреля 2026 года.

Читать полностью

Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в пятый раз не смогла продать недостроенное здание торгово-офисного центра «Подсолнух». Очередные торги, состоявшиеся на этой неделе, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от инвесторов.

Объект расположен в Ленинском районе, на пересечении улиц Ватутина и Новогодней. Площадь 13-этажного долгостроя превышает 34 тысячи кв. метров. Чтобы привлечь инвесторов, мэрия пошла на значительное снижение цены: на пятых торгах объект предлагался за 1,14 млрд рублей. Для сравнения, стартовая цена на первых аукционах составляла 1,8 млрд рублей. Предыдущая попытка продать здание за 1,34 млрд рублей также завершилась неудачей.

Читать полностью

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

В марте 2026 года был объявлен электронный аукцион на поставку в Новосибирскую область вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y. Для медицинских учреждений региона закупается более 40 240 доз вакцины. На это из бюджета выделяется более 139 миллионов рублей. Ранее закупки были не такими масштабными.

Врачи и пациентские организации на протяжении последних нескольких лет призывают внести вакцинацию против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян. Но пока такое решение не принято, и прививки против смертельного менингококка ставятся по эпидемическим показаниям и для определенных групп риска. Деньги на приобретение вакцин выделяют региональные бюджеты. Новосибирская область, как и многие другие регионы, в 2025 году увеличивала закупки вакцин против менингококка. Это было связано с тем, что в стране было зарегистрировано увеличение числа выявленных случаев данной инфекции. Такие же решения, по данным редакции Infopro54, были приняты и на текущий год: инфекционисты рекомендовали увеличить охват вакцинацией детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Читать полностью

Власти Новосибирска предупредили о фейковых ИИ-видео о ликвидации скота

Автор: Артем Рязанов

В социальных сетях распространяются фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, о ликвидации скота в Новосибирской области. Об этом заявил Сергей Нешумов, глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

— Хотел бы обратиться с просьбой более детально смотреть информацию, проверять. Вокруг темы достаточно большая шумиха. Множатся фейки, сделанные с помощью искусственного интеллекта видео, — сказал он.

Читать полностью

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Банк России представил проект указания, который предполагает корректировку территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для населенных пунктов Новосибирской области. Документ опубликован на официальном сайте Банка России.

Согласно проекту, для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент может снизиться с текущих 3,12 до 2,34. Жителям Бердска показатель предлагают уменьшить с 2,48 до 1,86, Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и районных центрах области территориальный коэффициент планируется изменить с 2 до 1,5.

Читать полностью

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий единый срок выдачи исполнительных листов. Согласно документу, они должны выдаваться в течение пяти дней с момента поступления заявления от взыскателя.

Инициатива носит комплексный характер и распространяется на арбитражный, гражданский и административный процессы. Сейчас в законодательстве существует правовой пробел: кодексы указывают, когда лист может быть выдан (например, после вступления решения в силу), но не устанавливают, в какой срок суд обязан это сделать после обращения гражданина или компании.

Читать полностью
Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности