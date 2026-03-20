Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Зима 2025-2026 запомнится новосибирцам сугробами и бесконечной уборкой снега. Нагрузка на крыши и дороги в Новосибирской области в этом году серьезно возросла, и прокуратура региона проводила проверки, как управляющие компании, владельцы магазинов и местные власти справляются с последствиями снегопадов. Под особый контроль попали крыши домов, дворы и территории возле торговых точек.

Как рассказали редакции Infopro54 в прокуратуре, надзорное ведомство отреагировало на многочисленные жалобы, касающиеся бездействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и управляющих компаний. Проверяли, чистят ли снег, убирают ли наледь и следят ли за состоянием зданий.

— Мерами прокурорского реагирования обеспечено надлежащее содержание общедомового имущества, в том числе крыш и придомовых территорий, более чем 500 многоквартирных домов, — говорится в ответе на запрос.

В отношении управляющих компаний, которые не справлялись со своими обязанностями, были приняты жесткие меры. За плохую уборку дворов прокуроры внесли свыше 50 представлений и возбудили 56 административных дел по региональному закону. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли 20 должностных лиц.

Проверки затронули не только жилой фонд, но и коммерческие объекты. По требованию прокуратуры Государственная жилищная инспекция и органы муниципального контроля провели внеплановые рейды по управляющим компаниям и владельцам сетевых магазинов.

— Установлены многочисленные факты ненадлежащего содержания территорий, прилегающих к многоквартирным домам и торговым объектам, — сообщили редакции в надзорном ведомстве.

По итогам этих проверок на руководителей управляющих компаний завели 24 административных дела по лицензионной статье (Статья 14.1.3 КоАП РФ, «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии»). Владельцам объектов и эксплуатирующим организациям выдали предписания об устранении нарушений.

Проблема содержания крыш и фасадов зданий в этом году стоит особенно остро. В январе в Новосибирске произошло обрушение конструкции в здании магазина в Первомайском районе, в результате которого погиб человек. Кроме того, ранее редакция сообщала о ЧП с обрушением кровли в новой школе в одном из районов области. Спасатели также неоднократно призывали горожан держаться подальше от стен зданий из-за риска схода снега и наледи.

