«Ищем аномалии»: налоговая отслеживает расчеты по контрольно-кассовой технике в Новосибирске

В 2025 году по контрольно-кассовой технике в Новосибирской области были пробиты коррекционные чеки на 625 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов на круглом столе в НГУЭУ.

— Контрольно-кассовая техника была введена в Новосибирской области для учета выручки и бездекларационного взаимодействия с налогоплательщиками. Мы уже несколько лет отслеживаем динамику по ККТ, и если кто-то в новых условиях (ужесточение налогового законодательства) попытается изменить модель поведения, то это будет аномалия, которая заслуживает внимания налоговых органов, — предупредил Морозов.

Чек коррекции фиксирует не сам факт покупки, а исправление в ее учете. Он также позволяет легализовать выручку, которую не удалось зафиксировать вовремя. Чек коррекции оформляется предпринимателями для информирования налоговой службы о совершенных нарушениях правил использования контрольно-кассовой техники (ККТ) с целью избежать наказания.

Напомним, в 2026 году новосибирский бизнес ради экономии на налогах начал активно переходить на наличные расчеты. Причем к небольшим торговым точкам, мастерским по ремонту техники, химчисткам присоединяются заведения раскрученных и популярных брендов.

По данным УФНС, по итогам трех кварталов 2025 года, в регионе были зарегистрированы 75,4 тысячи ККТ, через них пробиты 1,03 млрд чеков. Средний чек превысил 900 рублей. Выручка по ККТ составила более 940 млрд рублей.

По итогам 2024 года в регионе 36 тысяч налогоплательщиков имели 74 тысячи единиц ККТ. Выручка, полученная ритейлом с применением ККТ, в регионе превысила 1,2 трлн рублей. Это на 20% больше, чем в 2023-м. Количество чеков составило 1,5 млрд, а средняя сумма чека — 832 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 марта 2025 год в России вступили в силу новые правила работы с ККТ (контрольно-кассовой техникой) при оказании услуг общественного питания. Согласно им, бумажный кассовый чек клиенту должны выдавать до момента расчета.