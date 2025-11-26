Штрафы за непредоставление чеков покупателям в Новосибирске вырастут в пять раз

На учете в налоговых органах сегодня состоит свыше 75 тысяч единиц контрольно-кассовой техники. За 9 месяцев 2025 года выручка всех категорий бизнеса по ККТ, составила почти триллион рублей и выросла, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 11%. С помощью ККТ сформировано свыше 1 млрд чеков (+2%), а средний чек вырос до 910 рублей (+7%).
— Ключевая работа по ККТ связана не только с обеспечением роста поступлений в бюджет, но и созданием равных условий на рынке между всеми участниками бизнеса, защитой потребителей от некачественной продукции, — отметил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов на налоговом форуме.
Он напомнил, что сейчас на федерльном уровне обсуждается увеличение штрафов за нарушение контрольно-кассовой дисциплины.
— Ранее размер этих штрафов был больше предупреждающий и сильно не влиял на финансовую деятельность налогоплательщиков. Наверное, это сыграло со всеми нами злую шутку. Налогоплательщики получали от нарушений больше незаконных дивидендов, чем проблем от выставленного штрафа. Поэтому вносятся изменения в законодательство и эти штрафы будут увеличены кратко, — подчеркнул Морозов.
Напомним, с 2026 года резко вырастут штрафы за неприменение онлайн-касс при расчетах. Минималка увеличится сразу в несколько раз.
За нарушение порядка регистрации, перерегистрации или снятия с учета ККТ штраф вырастет в пять раз — с 10 000 до 50 000 рублей.
За повторные и систематические нарушения штрафы будут еще выше:
Также в пять раз (с 10 000 до 50 000 рублей) планируют увеличить штраф за непредоставление покупателям электронных чеков или БСО. При этом должностные лица освобождаются от ответственности за данное нарушение.
С 2026 года налоговые органы также получат право возбуждать дела без проверок, на основании имеющихся данных.
По данным Новосибирскстата, оборот розничной торговли в Новосибирской области в 2024 году составил 1,08 трлн рублей (+11,5%). За семь месяцев 2025 года оборот розничной торговли в регионе составил около 680 млрд рублей, что на 3,6% выше к 2024 году. Наряду с розницей также успешно развивается общественное питание — более 40 млрд рублей (+2,2% к 2024 году).
Ранее редакция сообщала о том, что штрафы для бизнеса в России предлагают повысить в несколько раз.
