Штрафы за непредоставление чеков покупателям в Новосибирске вырастут в пять раз

На учете в налоговых органах сегодня состоит свыше 75 тысяч единиц контрольно-кассовой техники. За 9 месяцев 2025 года выручка всех категорий бизнеса по ККТ, составила почти триллион рублей и выросла, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 11%. С помощью ККТ сформировано свыше 1 млрд чеков (+2%), а средний чек вырос до 910 рублей (+7%).

— Ключевая работа по ККТ связана не только с обеспечением роста поступлений в бюджет, но и созданием равных условий на рынке между всеми участниками бизнеса, защитой потребителей от некачественной продукции, — отметил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов на налоговом форуме.

Он напомнил, что сейчас на федерльном уровне обсуждается увеличение штрафов за нарушение контрольно-кассовой дисциплины.

— Ранее размер этих штрафов был больше предупреждающий и сильно не влиял на финансовую деятельность налогоплательщиков. Наверное, это сыграло со всеми нами злую шутку. Налогоплательщики получали от нарушений больше незаконных дивидендов, чем проблем от выставленного штрафа. Поэтому вносятся изменения в законодательство и эти штрафы будут увеличены кратко, — подчеркнул Морозов.

Напомним, с 2026 года резко вырастут штрафы за неприменение онлайн-касс при расчетах. Минималка увеличится сразу в несколько раз.

ИП и должностные лица — от 25 до 50 % от суммы расчета, минимум — 30 000 руб (рост в три раза).

Юрлица — от 75 до 100 % от суммы расчета, минимум — 150 000 руб (рост в пять раз).

За нарушение порядка регистрации, перерегистрации или снятия с учета ККТ штраф вырастет в пять раз — с 10 000 до 50 000 рублей.

За повторные и систематические нарушения штрафы будут еще выше:

Должностные лица при повторном нарушении — от 25 до 50 % суммы расчета, от 60 000 руб., систематическом — от 25 до 50 % суммы расчета, от 150 000 руб.

Юрлица и ИП при повторном нарушении — от 75 до 100 % суммы расчета, от 300 000 руб., при систематическом — от 75 до 100 % суммы расчета, от 750 000 руб.

Также в пять раз (с 10 000 до 50 000 рублей) планируют увеличить штраф за непредоставление покупателям электронных чеков или БСО. При этом должностные лица освобождаются от ответственности за данное нарушение.

С 2026 года налоговые органы также получат право возбуждать дела без проверок, на основании имеющихся данных.

По данным Новосибирскстата, оборот розничной торговли в Новосибирской области в 2024 году составил 1,08 трлн рублей (+11,5%). За семь месяцев 2025 года оборот розничной торговли в регионе составил около 680 млрд рублей, что на 3,6% выше к 2024 году. Наряду с розницей также успешно развивается общественное питание — более 40 млрд рублей (+2,2% к 2024 году).

