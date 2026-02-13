Поиск здесь...
Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Ужесточение ударит по законопослушным организациям

Госдума в первом чтении одобрила пятикратное повышение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники. Для юрлиц минимальная санкция вырастет с 30 до 150 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 750 тысяч. При этом ИП предлагают штрафовать наравне с крупными компаниями. В Минфине настаивают: нарушения носят системный характер — в 2024 году на них пришлось 77,7% от всех выявленных налоговыми органами правонарушений.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина уверена, что кратный рост санкций не сработает.

— Прямой корреляции между ужесточением наказания и снижением числа нарушений нет. Большинство предпринимателей соблюдают законодательство. Но тех, кто намеренно уклоняется от применения ККТ, штрафами не напугать. Они адаптировались к любым санкциям и риск для них не является сдерживающим фактором, — отметила она.

Основной удар, по мнению собеседницы редакции, придется на добросовестный бизнес. Платежная дисциплина, которой еще недавно можно было гордиться, начала размываться. Цепочки поставщиков дают сбой, предприниматели все чаще жалуются на неплатежи.

— Любое увеличение налоговой нагрузки влечет снижение налоговой массы, а не рост. В этом проблема. Иногда смягчить режим оказывается выгоднее для сбора налогов, чем ужесточать, — поясняет она.

Бороться, по мнению эксперта, нужно только с теми, кто сознательно нарушает закон, например, с распространителями контрафакта. Для впервые оступившихся достаточно сохранить прежние штрафы или увеличить их максимум в два раза. Пятикратные санкции не пугают злостных нарушителей, но заставляют законопослушных предпринимателей задумываться: оставаться в деле или уходить в наем.

— За последние годы огромное количество самозанятых вышло из тени. Люди с удовольствием платят небольшой налог. Если эту систему трансформировать, они опять уйдут и бюджет получит дырку от бублика. Многие предприниматели, особенно микробизнес и ИП, сейчас и так на грани. Они стоят перед выбором: вкладывать ли усилия, чтобы получить доход, который не позволяет вести бизнес, — резюмирует Наталья Пинигина.

Ранее редакция сообщала, что налоговая отслеживает расчеты по контрольно-кассовой технике в Новосибирске.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Рубрики : Бизнес Власть ПроБизнес

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : Штрафы для бизнеса ККТ законопроект

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области
В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области перечислили в бюджеты всех уровней 68 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году топ-10 компаний заплатили налоги в размере 62,1 млрд рублей, в 2023 году 68,7 млрд, в 2022 — 68 млрд.

По итогам 2025 год в федеральный бюджет топ-10 компаний перечислили 26,4 млрд рублей. Это 13% от общих перечислений региона. Для сравнения, в 2023 году на долю крупнейших компаний приходилось 20,8% (22,6 млрд.), в 2024 — 14,2% (19 млрд.). Не смотря на рост перечисленных налогов доля этой категории налогоплательщиков в общем объеме платежей размывается.

Читать полностью

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Автор: Юлия Данилова

До лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити». Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «АРЖС НСО» Александр Савоськин на Сибирском строительном форуме.

— Думаю, что к этому времени мы увидим на площадке первых застройщиков. В рамках данного проекта мы попробовали совместить функцию частично девелопера и на первом отдельно взятом земельном участке начали проектирование первых жилых домов для того, чтобы застройщикам предлагать уже более продвинутый продукт — приобретать право на застроенную территории уже с готовыми проектными решениями, — добавил Савоськин.

Читать полностью

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Автор: Юлия Данилова

Первый раз высотное здание в Новосибирске Иван Фаткин, главный архитектор области, увидел несколько лет назад на проекте, который застройщик планировал построить рядом с театром «Глобус». Об этом он сообщил на круглом столе в рамках Строительного форума.

— В течение двух лет этот проект приносили на согласование и его отвергали. В итоге был представлен проект высотки на 150 метров, и вся архитектурная общественность за него проголосовала, — отметил Фаткин.

Читать полностью

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Цифровая экосистема МТС внедрила на предприятии «Балтика-Новосибирск» передовую платформу, направленную на повышение уровня безопасности работников.

Рабочие производственной лаборатории, ответственные за контроль качества входящего сырья, материалов и итоговой продукции, на определенных этапах своей деятельности сталкиваются с необходимостью использования химических реагентов. Лабораторные помещения оборудованы системой специализированного доступа, и персонал, находящийся там, теперь оснащен персональными идентификаторами с функцией позиционирования.

Читать полностью

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Автор: Мария Гарифуллина

Индивидуальное жилищное строительство в целом по стране и в Новосибирской области в частности стало в каком-то смысле драйвером стройиндустрии. На фоне проблем застройщиков и снижения объемов ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ситуация в ИЖС выглядит более позитивно. Но и здесь уже эксперты отмечают негативные тенденции.

По данным Новосибирскстата, в период с января по ноябрь 2025 года (детализированные данные за полный год пока не опубликованы) общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 1042,6 тыс. кв. метров, или 51,1% от общего объема введенного в регионе жилья. Если в целом жилья в Новосибирской области ввели на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, то ИЖС, построенного населением за счет собственных и заемных средств, ввели на 10,8% больше. При этом Росреестр уже видит снижение показателей в определенном сегменте.

Читать полностью

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году план по покупке квартир для детей сирот в Новосибирске был чуть менее 500 квартир. За счет экономии на торгах было приобретено 527.

— Средства на эти цели выделяются очень серьезные. В этом году 1,9 млрд рублей. К позитивным моментам можно отнести то, что очередь на квартиры у нас перестала расти и даже имеет небольшую тенденцию к снижению, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

Читать полностью
Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Новосибирские ученые придумали, как получить ценное сырье из ядовитого растения

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Ловушки ЕГЭ: школьникам Новосибирска рассказали, как избежать речевых ошибок на экзамене

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Новосибирское метро завершило год с убытком в 23 миллиона рублей

Новосибирская область готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Огурцы в России подешевеют только к лету

Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

