Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Госдума в первом чтении одобрила пятикратное повышение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники. Для юрлиц минимальная санкция вырастет с 30 до 150 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 750 тысяч. При этом ИП предлагают штрафовать наравне с крупными компаниями. В Минфине настаивают: нарушения носят системный характер — в 2024 году на них пришлось 77,7% от всех выявленных налоговыми органами правонарушений.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина уверена, что кратный рост санкций не сработает.

— Прямой корреляции между ужесточением наказания и снижением числа нарушений нет. Большинство предпринимателей соблюдают законодательство. Но тех, кто намеренно уклоняется от применения ККТ, штрафами не напугать. Они адаптировались к любым санкциям и риск для них не является сдерживающим фактором, — отметила она.

Основной удар, по мнению собеседницы редакции, придется на добросовестный бизнес. Платежная дисциплина, которой еще недавно можно было гордиться, начала размываться. Цепочки поставщиков дают сбой, предприниматели все чаще жалуются на неплатежи.

— Любое увеличение налоговой нагрузки влечет снижение налоговой массы, а не рост. В этом проблема. Иногда смягчить режим оказывается выгоднее для сбора налогов, чем ужесточать, — поясняет она.

Бороться, по мнению эксперта, нужно только с теми, кто сознательно нарушает закон, например, с распространителями контрафакта. Для впервые оступившихся достаточно сохранить прежние штрафы или увеличить их максимум в два раза. Пятикратные санкции не пугают злостных нарушителей, но заставляют законопослушных предпринимателей задумываться: оставаться в деле или уходить в наем.

— За последние годы огромное количество самозанятых вышло из тени. Люди с удовольствием платят небольшой налог. Если эту систему трансформировать, они опять уйдут и бюджет получит дырку от бублика. Многие предприниматели, особенно микробизнес и ИП, сейчас и так на грани. Они стоят перед выбором: вкладывать ли усилия, чтобы получить доход, который не позволяет вести бизнес, — резюмирует Наталья Пинигина.

Ранее редакция сообщала, что налоговая отслеживает расчеты по контрольно-кассовой технике в Новосибирске.