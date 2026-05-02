Новосибирским сёлам хотят разрешить торговать без кассовых аппаратов

Автор: Оксана Мочалова

Причиной назвали дороговизну обслуживания касс и перебои со связью

В Государственную Думу внесён законопроект, который предлагает освободить малый и средний бизнес в сельской местности от обязательного применения кассовых аппаратов.

Согласно документу, субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые торгуют продовольственными и непродовольственными товарами в сельской местности, смогут не использовать контрольно-кассовую технику (ККТ). Применение касс для них станет добровольным. Однако речь идёт только о розничной продаже.

Критерии, по которым бизнес будет относиться к этой льготной категории, предлагается поручить федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору за применением ККТ (Федеральной налоговой службе).

Авторы законопроекта отмечают, что высокая стоимость обслуживания кассовой техники, перебои со связью и небольшое количество покупателей в деревнях значительно усложняют розничную торговлю. Именно эти факторы делают обязательные кассы обременительными для сельских предпринимателей.

Кроме того, законопроект возвращает право сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных) торговать на розничных рынках и ярмарках без касс. Такая возможность существовала у них до 2025 года, а затем была отменена.

В пояснительной записке подчёркивается, что изменения направлены на поддержку сельских производителей, увеличение доступности продуктов питания в деревнях и развитие ярмарочной торговли. В финансово-экономическом обосновании указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае принятия документ вступит в силу с момента официального опубликования.

Ранее редакция сообщала, что штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз.

Источник фото: magnific.com, автор- wavebreakmedia-micro

Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : торговля ККТ законопроект бизнес

Банк России ввел новые ограничения для выдачи ипотеки и займов под залог недвижимости. Регулятор опубликовал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на третий квартал 2026 года.

Под новые правила попадают: ипотека на строящееся и готовое жилье в многоквартирных домах, кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевые потребительские займы под залог недвижимости. Главная цель — снизить долю самых рискованных кредитов, по которым растет просрочка.

Спустя два года после того, как стоимость патента для некоторых предпринимателей взлетела более чем в 10 раз, региональный минфин вновь предлагает изменить правила расчета налога. Только теперь — плавно и по заранее объявленной формуле. Проект закона, вынесенный на публичные консультации с 4 по 25 мая 2026 года, предполагает увеличение потенциально возможного годового дохода — той самой базы, от которой считается 6-процентный налог по патенту.

Сейчас для предпринимателя, работающего в Новосибирске с одним наемным сотрудником, потенциальный доход составляет 528 300 рублей в год. По проекту закона эта цифра вырастет до 566 900 рублей. Для тех, кто ведет бизнес без работников, базовый доход поднимется с 1 404 750 до 1 503 200 рублей. Рост в среднем составляет около 7% — примерно на столько же за последние годы увеличились МРОТ и потребительские цены.

Таиланд, который в январе 2026 года стал самым популярным зарубежным направлением у жителей Новосибирска, сейчас переживает экстремальный зной.

По данным тайских метеорологов, фактическая температура воздуха в стране долгое время не опускается ниже плюс 38–40 градусов. Более того, в северной провинции Лампанг столбики термометров показали плюс 44,2 градуса, что почти вплотную приблизилось к рекордным значениям 2016 и 2023 годов. Из-за очень высокой влажности так называемый индекс жары, то есть ощущаемая человеком температура, в Бангкоке достигала плюс 58,7 градуса. При таких условиях тело человека может нагреться до 40 градусов всего за 10–15 минут пребывания на открытом воздухе.

Большие торты уходят в прошлое. Жители Новосибирска всё чаще выбирают порционные сладости, которые не нужно хранить в холодильнике и можно есть на ходу. С начала года спрос на десерты в стаканчиках вырос в Новосибирске в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средний чек при этом снизился на 17% — до 1 621 рубля. Об этом редакции Infopro54 рассказали аналитики маркетплейса Flowwow.

За последние пять лет большие торты трансформировались в бенто, сейчас мы наблюдаем следующий этап — тортики в стаканчиках. При этом тренд на порционность затрагивает и другие десерты: например, в Новосибирске спрос на трайфлы с начала года вырос на 52%, а на пирожные — на 148%. Средний чек на первые составил 1 398 рублей, на вторые — 1 438 рублей, — рассказала директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина.

С 3 по 13 мая в Новосибирской области временно скорректируют график движения 21 пригородного поезда. Причина — плановый ремонт железнодорожного полотна на перегоне Чулымская – Дупленская.

Новое расписание затронет электрички нескольких направлений: Новосибирск — Барабинск, Новосибирск — Татарская, Новосибирск — Чулымская, Новосибирск — Коченёво, Дупленская — Новосибирск, Барабинск — Татарская, Татарская — Колония, Чулымская — Новосибирск-Восточный и Убинская — Новосибирск.

Биологически активные добавки давно стали частью повседневной жизни многих россиян, в том числе жителей Новосибирской области. Одни ищут в них способ восполнить нехватку витаминов, другие — поддержать здоровье или ускорить обмен веществ. Однако далеко не все такие товары безопасны, а их продажа в интернете нередко обходит закон.

Роспотребнадзор заблокировал свыше 10,3 тысячи интернет-ресурсов, на которых предлагали к продаже запрещённые добавки. Речь идёт о сайтах и страницах, где продукция либо не прошла обязательную госрегистрацию, либо содержит нормируемые вещества в концентрациях, превышающих допустимые уровни.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

