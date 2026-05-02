Новосибирским сёлам хотят разрешить торговать без кассовых аппаратов

В Государственную Думу внесён законопроект, который предлагает освободить малый и средний бизнес в сельской местности от обязательного применения кассовых аппаратов.

Согласно документу, субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые торгуют продовольственными и непродовольственными товарами в сельской местности, смогут не использовать контрольно-кассовую технику (ККТ). Применение касс для них станет добровольным. Однако речь идёт только о розничной продаже.

Критерии, по которым бизнес будет относиться к этой льготной категории, предлагается поручить федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору за применением ККТ (Федеральной налоговой службе).

Авторы законопроекта отмечают, что высокая стоимость обслуживания кассовой техники, перебои со связью и небольшое количество покупателей в деревнях значительно усложняют розничную торговлю. Именно эти факторы делают обязательные кассы обременительными для сельских предпринимателей.

Кроме того, законопроект возвращает право сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных) торговать на розничных рынках и ярмарках без касс. Такая возможность существовала у них до 2025 года, а затем была отменена.

В пояснительной записке подчёркивается, что изменения направлены на поддержку сельских производителей, увеличение доступности продуктов питания в деревнях и развитие ярмарочной торговли. В финансово-экономическом обосновании указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае принятия документ вступит в силу с момента официального опубликования.

