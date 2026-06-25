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Власть

Новосибирцы получат доступ к электронному голосованию на выборах

Автор: Оксана Мочалова

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ЦИК одобрил заявку региона

Новосибирская область вошла в список 32 регионов, где на выборах депутатов Госдумы девятого созыва будет доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Такое решение принял Центризбирком на заседании 24 июня, рассмотрев заявки от субъектов РФ. Кроме Новосибирской области, в перечень вошли Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Омская, Томская области, республики Алтай, Тыва и Хакасия.

Голосование на федеральной платформе ДЭГ пройдет с 18 по 20 сентября. Жители Москвы смогут воспользоваться собственной городской платформой. Всего через интернет смогут проголосовать до 48,4 млн человек в рамках более 640 избирательных кампаний. Для этого сформируют более 3,6 тысячи видов электронных бюллетеней.

Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, решение принималось с учетом текущей ситуации.

— Мы решили не рисковать и одобрить заявки только тех, у кого уже был опыт проведения ДЭГ на прежних кампаниях. В результате у нас 32 региона, все они имеют опыт проведения дистанционного электронного голосования ранее, и плюс Москва, у которой этого опыта более чем достаточно, — рассказала она.

Глава ЦИК также подчеркнула, что использование электронного формата не отменяет традиционного бумажного голосования. Если избиратель, подавший заявление на ДЭГ, по какой-либо причине не сможет проголосовать через интернет, он сможет получить бумажный бюллетень на своем избирательном участке. Члены комиссии проверят, не голосовал ли человек онлайн, и выдадут бюллетень, исключив возможность двойного голосования.

Для надежности работы системы ведется подготовка по включению ресурсов ДЭГ в так называемые «белые списки». Это обеспечит доступ к платформе даже в случае возможных перебоев с мобильной связью.

Напомним, в Новосибирской области по состоянию на 1 января 2026 года зарегистрировано 2 185 467 избирателей, из которых 1 232 118 проживают в самом Новосибирске. На территории области будет работать 1757 избирательных участков, на 942 из них установят камеры видеонаблюдения. На остальных участках будет вестись видеозапись в течение всех трех дней голосования, включая ночное время.

Ранее редакция сообщала, что Сергей Кондратьев получил мандат депутата регионального парламента.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : политика онлайн-голосование Госдума выборы

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