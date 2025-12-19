Рекламодателям

Новосибирская компания расширит производство косметической продукции

  • 19/12/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская компания расширит производство косметической продукции
Проект реализуется в рамках импортозамещения

ООО «Лаборатория Ангиофарм» реализует второй этап строительства производственного комплекса завода косметической продукции в наукограде Кольцово. Проект направлен на импортозамещение: развитие отечественного производства косметики снижает зависимость от зарубежных поставок, сообщил муниципальный портал «Новосибирские новости».

«Лаборатория Ангиофарм» больше десяти лет разрабатывает и выпускает продукцию для ухода за кожей. В основе средств — рекомбинантный ангиогенин, технологию выделения которого вывели в сотрудничестве с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. На сайте компании уточняется, что она проводит исследования о биологических функциях ангиогенина и его роль в механизмах контроля ангиогенеза, а также ведет научную деятельность в области эстетической медицины, хирургии лица и контурной пластики тела

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Лаборатория Ангиофарм» создана в 2017 году. Учредитель и директор — Алексей Пуртов. Выручка компании в 2024 году составила 2,4 млрд рублей (+145%), чистая прибыль — 1,1 млрд (602 млн). Стоит отметить, что резкий рост выручки и чистой прибыли в компании начался в 2022 году. Для сравнения, по итогам 2021 ее выручка составляла 310 млн рублей, то есть за три года она выросла в семь раз. Чистая прибыль — 227 млн, рост почти в 5 раз.

Алексей Пуртов также является участником компаний ООО «Клиника Ангиофарм» (Москва), ООО «Ангиопак» и ООО «ГринПак» (деятельность по упаковыванию товаров, Москва), ООО «Инфарм» (производство материалов, применяемых в медицинских целях, Рязань), ООО «Омега Биолаб» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, Новосибирск), ООО «Ангиофарм ДВ» (торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, Хабаровск) и ООО «Фармогель» (торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, Новосибирск).

Стоит отметить, что в 2021 году на форум OpenBio-2021 в Кольцово приезжал Ив Детье, директор биотех-компании BoostCode LLC (Бельгия). Он провел переговоры с рядом представителей Ассоциации «Биофарм», в том числе, с ООО «Лаборатория Ангиофарм». Бизнесмен сообщал, что готов помочь российским компаниям, которые занимаются клиническими исследованиями. он анонсировал возможности по обеспечению поставок медикаментов и оборудования в клиники и содействию в регистрации продукции для оборота в Европейском Союзе.

По данным Новосибирскстата, предприниматели Новосибирской области увеличили объем производства парфюмерных и косметических средств почти на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупная стоимость выпущенной продукции — 1,37 млрд рублей. Наиболее эффективно в регионе налажен выпуск средств для ухода за кожей лица; шампуней, лаков для волос, средств для завивки или распрямления волос. На втором месте по объему выпуска средства для ухода за кожей тела, а также лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в другие группировки. На этом сегменте рынка 73,5% игроков — субъекты малого предпринимательства.

Напомним, эксперты отмечали, что отечественный рынок декоративной косметики быстро адаптировался к новым реалиям. В результате санкции сказались на нем самым позитивным образом, подтолкнув российских производителей к интенсивному развитию. До 2022 года импортозависимость в этом сегменте оценивалась порядка 90%. Однако, с момента вступления в силу санкций стоимость декоративки в Новосибирской области в среднем выросла на 60%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что о полноценном импортозамещении в России говорить пока преждевременно. Для масштабного развития этого процесса бизнесу нужна поддержка в виде госинвестиций

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 746

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : косметика импортозамещение


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске на выходных прогнозируется похолодание до -34
19/12/25 13:30
Общество
На Михайловской набережной откроется самый длинный каток в Новосибирске
19/12/25 13:00
Город Общество
После вспышки туберкулеза в школе Новосибирска шесть детей проходят лечение
19/12/25 12:30
Медицина Общество
Пропускной режим в школах Новосибирска ужесточают после нападений подростков
19/12/25 12:00
Образование Общество
Аналитики определили ключевых поставщиков pLTE
19/12/25 11:10
Технологии
Новосибирская компания расширит производство косметической продукции
19/12/25 11:00
Бизнес Промышленность
Путешествия по России: премия «Маршрут построен 2025-2026» ждет лучшие проекты
19/12/25 10:15
Туризм
Новосибирская область планирует создать в Китае сеть шоу-румов
19/12/25 10:00
Бизнес Власть ВЭД
Встречать рассвет над городом: в For Stars открыта продажа пентхаусов
19/12/25 9:47
Недвижимость
Главврач новосибирской больницы сообщила, кого сейчас госпитализируют с гриппом
19/12/25 9:00
Медицина Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55
Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров
18/12/25 9:45
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять