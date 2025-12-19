Новосибирская компания расширит производство косметической продукции

ООО «Лаборатория Ангиофарм» реализует второй этап строительства производственного комплекса завода косметической продукции в наукограде Кольцово. Проект направлен на импортозамещение: развитие отечественного производства косметики снижает зависимость от зарубежных поставок, сообщил муниципальный портал «Новосибирские новости».

«Лаборатория Ангиофарм» больше десяти лет разрабатывает и выпускает продукцию для ухода за кожей. В основе средств — рекомбинантный ангиогенин, технологию выделения которого вывели в сотрудничестве с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. На сайте компании уточняется, что она проводит исследования о биологических функциях ангиогенина и его роль в механизмах контроля ангиогенеза, а также ведет научную деятельность в области эстетической медицины, хирургии лица и контурной пластики тела

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Лаборатория Ангиофарм» создана в 2017 году. Учредитель и директор — Алексей Пуртов. Выручка компании в 2024 году составила 2,4 млрд рублей (+145%), чистая прибыль — 1,1 млрд (602 млн). Стоит отметить, что резкий рост выручки и чистой прибыли в компании начался в 2022 году. Для сравнения, по итогам 2021 ее выручка составляла 310 млн рублей, то есть за три года она выросла в семь раз. Чистая прибыль — 227 млн, рост почти в 5 раз.

Алексей Пуртов также является участником компаний ООО «Клиника Ангиофарм» (Москва), ООО «Ангиопак» и ООО «ГринПак» (деятельность по упаковыванию товаров, Москва), ООО «Инфарм» (производство материалов, применяемых в медицинских целях, Рязань), ООО «Омега Биолаб» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, Новосибирск), ООО «Ангиофарм ДВ» (торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, Хабаровск) и ООО «Фармогель» (торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, Новосибирск).

Стоит отметить, что в 2021 году на форум OpenBio-2021 в Кольцово приезжал Ив Детье, директор биотех-компании BoostCode LLC (Бельгия). Он провел переговоры с рядом представителей Ассоциации «Биофарм», в том числе, с ООО «Лаборатория Ангиофарм». Бизнесмен сообщал, что готов помочь российским компаниям, которые занимаются клиническими исследованиями. он анонсировал возможности по обеспечению поставок медикаментов и оборудования в клиники и содействию в регистрации продукции для оборота в Европейском Союзе.

По данным Новосибирскстата, предприниматели Новосибирской области увеличили объем производства парфюмерных и косметических средств почти на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупная стоимость выпущенной продукции — 1,37 млрд рублей. Наиболее эффективно в регионе налажен выпуск средств для ухода за кожей лица; шампуней, лаков для волос, средств для завивки или распрямления волос. На втором месте по объему выпуска средства для ухода за кожей тела, а также лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в другие группировки. На этом сегменте рынка 73,5% игроков — субъекты малого предпринимательства.

Напомним, эксперты отмечали, что отечественный рынок декоративной косметики быстро адаптировался к новым реалиям. В результате санкции сказались на нем самым позитивным образом, подтолкнув российских производителей к интенсивному развитию. До 2022 года импортозависимость в этом сегменте оценивалась порядка 90%. Однако, с момента вступления в силу санкций стоимость декоративки в Новосибирской области в среднем выросла на 60%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что о полноценном импортозамещении в России говорить пока преждевременно. Для масштабного развития этого процесса бизнесу нужна поддержка в виде госинвестиций.