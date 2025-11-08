Где взять литавры и контрафагот: в Новосибирске началось импортозамещение музыкальных инструментов

В 2025 году новосибирские учреждения культуры закупили музыкальные инструменты на несколько десятков миллионов рублей. Infopro54 изучил аукционные документы и выяснил, что среди приобретений есть инструменты как российского, так и зарубежного производства. Но всем уже объяснили, что от импорта надо постепенно отвыкать.

10 июля текущего года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о реализации основных мероприятий Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования в период с 2025 по 2030 гг. Фактически, говорят эксперты, речь идет о планомерном импортозамещении. Запрета на покупку импортных инструментов нет, но уже есть ориентир и задача — приоритет отдавать российским производителям.

Известно, что профессиональные музыкальные коллективы используют много инструментов зарубежных брендов. Полный переход на российские инструменты будет непростым делом, говорят специалисты. Потому что в России до сих пор делают не всё, что нужно музыкантам. К примеру, литавры и многие духовые инструменты до сих пор привозят из-за границы. В сентябре этого года Новосибирский музыкальный театр провел закупку, и в описании были указаны литавры с коваными медными котлами нидерландского бренда.

Одной из самых дорогих покупок 2025 года стало приобретение контрафагота для Новосибирской филармонии. В документации закупки указано, что этот деревянный духовой инструмент стоит 7,3 миллиона рублей. Впервые музыканты получили российский инструмент.

— Как известно, духовые инструменты практически в России не производятся. Что такое контрафагот, вообще мало кто представляет. Прошел конкурс, в результате выиграл единственный российский производитель. Были переживания, было непонятно, что с качеством. И стоимость такая серьезная. В итоге производитель поставил нам контрафагот. Инструмент оказался прекрасный, работает, — рассказал управляющий Новосибирским симфоническим оркестром Николай Сизиков.

Таких примеров, считают эксперты, уже в следующем году станет больше. Музыкантов волнует вопрос качества инструментов, которые будут со временем заменять зарубежные образцы. При этом планы по развитию отечественной индустрии многие считают своевременными и верными.

