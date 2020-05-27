В регионе спрос на услуги ремонта и строительства вырос почти на 40%

Находясь на режиме самоизоляции, россияне задумались о бытовых вопросах: желая провести появившееся время с пользой, они начали активно обустраивать собственный дом, сообщили в пресс-службе «Авито». Спрос на услуги ремонта и строительства в мае 2020 года достиг пятилетнего максимума, увеличившись в 5 раз, отмечают аналитики Авито Недвижимости. Столкнувшись с ограничениями в передвижении, жители крупных городов делали ремонт в квартирах, обустраивали дома и дачи, работали на приусадебных участках. Самыми активными оказались жители Ленинградской области и Красноярского края. В свою очередь, в Новосибирской области спрос на услуги ремонта и строительства за год увеличился на 39,9%.

За последние два месяца режима самоизоляции на платформе Авито Недвижимости произошел резкий скачок — на 44% — в этой категории спроса, а в сравнении с началом года показатель увеличился в 2 раза. При этом в годовом соотношении спрос на услуги ремонта и строительства повысился на 36%. В числе самых активных регионов — Ленинградская область (81,9%), Красноярский край (70,5%), Архангельская (62,3%), Томская (61%), Тюменская (60,3%) и Челябинская области (60,2%).

— Период карантина и самоизоляции оказал значительное влияние на привычную жизнь россиян. Теперь дом — это место и для досуга, и для работы. Именно поэтому наши соотечественники задумались о том, чтобы обустроить свое жильё с комфортом и для любых целей. Вынужденная самоизоляция позволила уделить больше времени задачам по ремонтным и строительным работам, именно поэтому мы наблюдаем ажиотажный спрос на эти услуги ремонта — наивысший за последние пять лет, — отметил руководитель категории «Ремонт и строительство» в Авито Тимур Зайцев.

Эксперты Авито Недвижимости также изучили структуру спроса на услуги по ремонту и строительству в России. Первое место по запросам в этой категории заняло «строительство домов и коттеджей» (38,6%), что вполне объяснимо. Интерес россиян к загородной недвижимости значительно возрос с введением карантинных мер, поскольку жители нашей страны предпочитали проводить время в просторном доме за городом, нежели чем в небольшой квартире. Так, по наблюдениям экспертов Авито Недвижимости, в Московской области был зафиксирован рост интереса к краткосрочной аренде загородной недвижимости среди москвичей на 83%. Также по итогам прошлого месяца в целом на платформе Авито запрос по слову «дом» стоял занял четвертое по популярности место, а «дача» — девятое. При этом спрос на услуги в категории «сад, благоустройство» вырос в 5,8 раз с начала года.

Кроме того, среди запросов по услугам ремонта и строительства на втором месте по частоте упоминания стоят «отделочные работы» (22,1%), на третьем — «ремонт квартир» (10%), затем идет «ремонт сантехники» (9,4%), а также «сборка и ремонт мебели» (5,4%).

Больше всего россиян проявило интерес к услугам ремонта и строительства в Ленинградской области (81,9%) и Красноярском крае (70,5%). В числе лидеров среди регионов по данному показателю также Архангельская (62,3%), Томская (61%), Тюменская (60,3%) и Челябинская области (60,2%).

Фото: pixabay.com, автор- paulbr75