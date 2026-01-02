Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

Новосибирский аэропорт Толмачево обслужил рекордные 9,5 млн пассажиров за год

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

К 2027 году планируется установить еще несколько рекордов

Международный аэропорт Толмачёво имени А. И. Покрышкина в Новосибирске установил новый исторический рекорд по пассажиропотоку. 25 декабря 2025 года был зарегистрирован 9,5-миллионный пассажир с начала года.

Этим пассажиром стал Артём Архипенко, который с семьёй вылетал рейсом авиакомпании S7 Airlines в Сочи. Достижение очередного рекорда аэропорт отметил праздничной программой для пассажиров и партнеров.

— Мы отмечаем важный рубеж: обслуживание 9,5-миллионного пассажира в 2025 году. Это результат совместных усилий команды аэропорта Толмачёво, авиакомпаний, наших партнёров и доверия со стороны вас — наших пассажиров. Мы гордимся тем, что обеспечиваем надёжные и комфортные условия для миллионов пассажиров, — сказал генеральный директор аэропорта Константин Фуряев.

Достижение текущего года превышает показатель 2024 года, который также был рекордным — тогда аэропорт обслужил 9,299 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем в 2023 году. Толмачёво сохраняет статус крупнейшего за Уралом транзитного авиаузла и занимает четвёртое место в России по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиаузла, Санкт-Петербурга и Сочи. В 2024 году доля транзитных пассажиров в аэропорту составила 26,9%.

Глава региона Андрей Травников в своем телеграм-канале 2 января написал о рекорде Толмачево и о планах по его развитию.

— Важнейший проект для Новосибирской области — реконструкция аэропортового комплекса: построен перрон для самолётов, открываются рулежные дорожки, создаётся сопутствующая инфраструктура. К 2027 году, после завершения всех строительно-монтажных работ, аэропорт сможет обслуживать более 12 млн пассажиров в год, — говорится в сообщении губернатора.

Развитие инфраструктуры аэропорта, включая увеличение пропускной способности, рассматривается как ключевой фактор для дальнейшего роста и укрепления позиций Толмачево в качестве одного из основных транспортных узлов страны.

Ранее редакция рассказывала о том, что S7 Group построит в Новосибирске комплекс для обслуживания самолетов.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Новогоднее обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Аэропорт Толмачево авиация

8
0
0
Предыдущая статья
Четыре подготовленные новосибирскими кинологами собаки отправлены в зону СВО

Четыре подготовленные новосибирскими кинологами собаки отправлены в зону СВО

Автор: Мария Гарифуллина

Четыре служебные собаки, подготовленные кинологами Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий, отправлены в зону проведения специальной военной операции. Это уже вторая отправка подготовленных служебных собак, с которыми работают специалисты новосибирского вуза, на указанную территорию.

В новой группе четыре собаки с разным опытом. Немецкая овчарка Крафта четыре с половиной года прослужила в розыскной службе. Белая швейцарская овчарка Раф три года занималась спортом по послушанию и работе носом. Лабрадор-ретривер Зевс имеет двухлетний стаж обнаружения наркотических средств. Самый молодой участник — метис немецкой овчарки и хаски по кличке Барон. За полтора месяца студенты факультета среднего профессионального образования вместе с наставником научили собак реагировать на посторонних, оповещать лаем и работать по охране, сохраняя устойчивое послушание и чёткую связь с проводником.

Читать полностью

В 2026 году автовладельцев ждет увеличение расходов: в Новосибирске вырос транспортный налог, утильсбор и подорожал техосмотр

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году содержание автомобиля в России, в том числе и в Новосибирской области, станет ощутимо дороже. С 1 января в силу вступил комплекс мер, который затронет кошельки владельцев транспортных средств: очередное плановое повышение утилизационного сбора, рост стоимости технического осмотра, увеличение транспортного налога в ряде регионов, включая Новосибирскую область, и повышение акцизов на топливо.

Автовладельцев ждет очередное подорожание топлива. С 1 января 2026 года ставки акцизов на бензин класса 5 и дизельное топливо планово выросли на 5,1%. Акциз на тонну автобензина пятого класса повышен с 17 088 до 17 959 рублей, а на дизтопливо — с 12 120 до 12 738 рублей. Согласно подписанному президентом закону, индексация ставок будет продолжаться и в последующие годы. В пересчете на литр это означает рост акцизной нагрузки примерно на 0,6-0,9 рубля, что скорее всего приведет к удорожанию топлива на заправках.

Читать полностью

Новосибирская область экспортировала 88 тонн кедровых орехов

Автор: Мария Гарифуллина

В 2025 году Новосибирская область экспортировала значительные объемы дикоросов. Одной из ключевых позиций стал кедровый орех. По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, Новосибирская область отправила в Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Молдову и Германию 88 тонн кедровых орехов.

Общая картина экспорта дикоросов из Сибири показывает, что Новосибирская область является одним из заметных игроков этого рынка, наряду с соседними регионами. Всего из трёх подведомственных управлению регионов — Новосибирской, Томской и Кемеровской областей — за рубеж было отгружено 1403 тонны кедровых орехов. Томская область, традиционно являющаяся лидером по заготовке кедрача, экспортировала 1285 тонн орехов, а Кемеровская область — 30 тонн.

Читать полностью

Новосибирский зоопарк объявил о росте цен на билеты из-за инфляции

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 января 2026 года в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило повысилась стоимость входных билетов. Информацию об этом зоологический парк опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях. Входной взрослый билет теперь стоит 700 рублей, льготный билет — 350 рублей. Для детей в возрасте до 7 лет посещение остаётся бесплатным.

Решение о пересмотре цен зоопарк объяснил ростом цен на корма для животных и общими инфляционными процессами.

Читать полностью

Кофе и шоколад стали лидерами подорожания по итогам года в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Infopro54 проанализировал данные Новосибирскстата об изменении потребительских цен в прошедшем году и составил список продуктов, которые подорожали сильнее всего. В Новосибирской области лидерами продуктовой инфляции стали кофе, шоколад, кальмары и говядина.

Зерновой кофе за год подорожал на 36,7%. Для регионального рынка это абсолютный рекорд. Растворимый кофе стал дороже на 22,5%. У кофейной инфляции есть несколько причин. Ключевым фактором называют неурожай в Бразилии и Вьетнаме. Участники российского рынка также указывают на логистические издержки.

Читать полностью

В Новосибирской области продлен срок работы Левобережной свалки

Автор: Мария Гарифуллина

Правительство Новосибирской области приняло решение о продлении срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Левобережный». Новые сроки указаны в постановлении от 19 декабря 2025 года, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Левобережная свалка должна была закрыться для приема мусора в начале 2026 года. Власти еще несколько месяцев назад называли эти сроки актуальными и напоминали, что указанный полигон исчерпал допустимый объем размещения ТКО. Потоки должны были перенаправить на Гусинобродскую свалку. Но, как показывает новый документ, решение было пересмотрено. Теперь в графе «срок планируемого вывода объекта из эксплуатации» в отношении полигона «Левобережный» указан 2028 год.

Читать полностью
Актуальный разговор

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Новогоднее обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бизнес Общество

Новосибирский аэропорт Толмачево обслужил рекордные 9,5 млн пассажиров за год

Общество

Четыре подготовленные новосибирскими кинологами собаки отправлены в зону СВО

Авто Общество

В 2026 году автовладельцев ждет увеличение расходов: в Новосибирске вырос транспортный налог, утильсбор и подорожал техосмотр

Бизнес Общество

Новосибирская область экспортировала 88 тонн кедровых орехов

Общество

Новосибирский зоопарк объявил о росте цен на билеты из-за инфляции

Бизнес Общество Экономика

Кофе и шоколад стали лидерами подорожания по итогам года в Новосибирске

Власть Общество

В Новосибирской области продлен срок работы Левобережной свалки

Общество Технологии

В Новосибирске ученые создали многофокусный VR-шлем для подготовки космонавтов

Общество

В первую декаду января в Новосибирске будут снегопады и умеренные морозы

Культура Общество

Новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Общество

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых красиво украшенных к Новому году городов

Власть Общество Спорт Финансы

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Общество

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Власть Общество

Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Бизнес Общество

На ёлочных базарах Новосибирска не проданными останутся до 30% ёлок

Общество

Новосибирцы определились с новогодним бюджетом

Актуальный разговор Власть Общество

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Общество

Иеромонах Феодорит назвал нежелательные для россиян елочные игрушки

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности