Новосибирский аэропорт Толмачево обслужил рекордные 9,5 млн пассажиров за год

Международный аэропорт Толмачёво имени А. И. Покрышкина в Новосибирске установил новый исторический рекорд по пассажиропотоку. 25 декабря 2025 года был зарегистрирован 9,5-миллионный пассажир с начала года.

Этим пассажиром стал Артём Архипенко, который с семьёй вылетал рейсом авиакомпании S7 Airlines в Сочи. Достижение очередного рекорда аэропорт отметил праздничной программой для пассажиров и партнеров.

— Мы отмечаем важный рубеж: обслуживание 9,5-миллионного пассажира в 2025 году. Это результат совместных усилий команды аэропорта Толмачёво, авиакомпаний, наших партнёров и доверия со стороны вас — наших пассажиров. Мы гордимся тем, что обеспечиваем надёжные и комфортные условия для миллионов пассажиров, — сказал генеральный директор аэропорта Константин Фуряев.

Достижение текущего года превышает показатель 2024 года, который также был рекордным — тогда аэропорт обслужил 9,299 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем в 2023 году. Толмачёво сохраняет статус крупнейшего за Уралом транзитного авиаузла и занимает четвёртое место в России по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиаузла, Санкт-Петербурга и Сочи. В 2024 году доля транзитных пассажиров в аэропорту составила 26,9%.

Глава региона Андрей Травников в своем телеграм-канале 2 января написал о рекорде Толмачево и о планах по его развитию.

— Важнейший проект для Новосибирской области — реконструкция аэропортового комплекса: построен перрон для самолётов, открываются рулежные дорожки, создаётся сопутствующая инфраструктура. К 2027 году, после завершения всех строительно-монтажных работ, аэропорт сможет обслуживать более 12 млн пассажиров в год, — говорится в сообщении губернатора.

Развитие инфраструктуры аэропорта, включая увеличение пропускной способности, рассматривается как ключевой фактор для дальнейшего роста и укрепления позиций Толмачево в качестве одного из основных транспортных узлов страны.

