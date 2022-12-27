Рекламодателям

Трансформация рынка IT

  • 27/12/2022, 18:43
ИТ-рынок
Тренды года: импортозамещение, нехватка IT-специалистов и массированные кибератаки.

Импортозамещение главный тренд года

Рынок информационных технологий переживает период трансформации. Беспрецедентные санкции против России, уход западных IT-компаний, а также массированные кибератаки определили условия работы IT-отрасли в уходящем году.

уехали из России

Скольких мы потеряли из-за спецоперации и мобилизации? И велики ли потери?

— IT-отрасль сильно удивила. Всегда считалось, что программисты, айтишники — люди мира, на которых ничего не влияет. И если они создают свои продукты, то заинтересованы, чтобы этими продуктами пользовалось как можно больше людей по всему миру. Когда начались санкции, оказалось, что все крупные IT-компании, корпорации тоже подвержены серьезному административному и политическому давлению. Стали недоступны программные продукты, облачные технологии. Для многих это стало катастрофой, — отметил член совета директоров Ассоциации развития IT «СибАкадемСофт», генеральный директор компании «Дата Ист» Вячеслав Ананьев.

Уход крупных технологических вендоров (Acronis, Cisco, McAfee, Microsoft и т.д. — Ред.) открыл двери для развития собственного софта. Спрос на отечественные решения вырос в несколько раз.

Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области— Этот год кардинально изменил ситуацию, больше нет долгих планов и шансов оттянуть ситуацию по вымещению иностранных производителей аппаратных и программных средств. Теперь не нужно никого убеждать в значимости вопроса цифрового суверенитета. Теперь задача, чтобы появлялись новые отечественные продукты, которые в полной мере были бы способны выместить имеющуюся IT-инфраструктуру, — говорит руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области Евгений Попантонопуло.

Напомним, история импортозамещения в России началась в 2014 году и до начала 2022 года протекала довольно медленно. Сегодня в этом процессе экстренно и вынужденно участвуют все. Требуется адаптация отечественных решений, необходима трансформация бизнес-процессов и технологий.

— Те западные решения, которые часто использовались для управления бизнес-процессами или какими-то конструкторско-технологическими работами, во многом универсальны, поэтому подходили для разных отраслей и направлений, — говорит Вячеслав Ананьев. — Отечественные решения хоть и конкурировали с западными разработками, но не были никогда универсальными. Поэтому любое внедрение отечественного софта требует дополнительной адаптации к задаче конкретного бизнеса, и переход с любой базовой технологии на отечественную — это дорого.

По мнению эксперта, необходима господдержка универсальных разработок, которые позволят разработчикам прикладных средств адаптировать их к системным платформам.

На сегодняшний день, реестр российского ПО https://reestr.digital.gov.ru/, который ведет Минцифры, содержит около 13 тысяч продуктов, принадлежащих более чем 4 тысячам правообладателей.

В погоне за кадрами

Кадровый кризис в IT-компаниях является одной из главных проблем отрасли уже давно. По данным Минцифры региона, в настоящее время в Новосибирской области есть около 1700 вакансий в IT -сфере.

отсрочка от мобилизации

IT-отрасль уже обеспечивает 4% валового регионального продукта Новосибирской области

Рынок труда в IT-отрасли больше не такой перегретый, как было в начале 2022 года. Однако конкуренция за действительно талантливых и опытных специалистов уровня middle и senior в отрасли огромная. Стремясь получить лучших на рынке, компании, обладающие ресурсами, задирают заработные планки, а иногда попросту переманивают опытных специалистов.

— Если мы говорим про крупные компании, то у них зарплаты всегда были выше рынка. Следовательно, удержать своих сотрудников им было проще. Сейчас же усилилась конкуренция за кадры внутри страны, происходит перетягивание команд разработчиков, основными целями являются команды, которые раньше работали на иностранные компании. От кадровых войн крупные компании страдают меньше, так как у них есть определенный кадровый запас прочности, чего нельзя сказать про небольших компаниях, которые порой остаются обескровленными из-за ухода ведущих разработчиков, — говорит Евгений Попантонопуло.

Конкуренция среди персонала уровня junior стабильно велика. Как отметили в Минцифре региона, преодолеть кадровый дефицит для низших, стартовых позиций удалось в значительной степени благодаря достаточно большому числу выпускников программ дополнительного образования в сфере IT, различных онлайн-курсов по программированию.

Кибертренд

В 2022 году российская IT-инфраструктура столкнулась с небывалом количеством атак.

По статистике, в первом полугодии 2022 года количество DDoS-атак выросло в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самыми атакуемыми отраслями стали финансовый сектор, ритейл и логистическая сфера. Также DDoS-атакам подверглись образовательный сектор, сфера развлечений, туристическая индустрия и другие отрасли. Компании стали тратить больше денег на обеспечение информационной безопасности.

Вячеслав Ананьев, член совета директоров Ассоциации развития IT «СибАкадемСофт», генеральный директор компании «Дата Ист» Однако, по мнению Вячеслава Ананьева, кибербезопасность не следует возводить в культ.

— Тренд на кибербезопасность иногда переходит в паранойю, — считает он. — Конечно, есть критическая инфраструктура, где необходима тщательная защита. Но иногда ситуация доводится до абсурда и тратятся огромные деньги, силы и внимание на защиту никому не нужных информационных систем и справочников.

Эксперт подчеркивает: не стоит забывать о том, что очень часто утечка персональных данных связана не с мастерством хакеров, а происходит по вине персонала.

Тренд на укрупнение IT-рынка

Оценить численность IT-компаний по итогам 2022 года, а также проанализировать изменения их численности можно будет только в марте следующего года — на основе актуальных статистических данных, констатировали в региональном Минцифры.

По данным министерства, на начало 2022 года в регионе работали 3,1 тысячи организаций, 46% из них специализировались на разработке ПО, на деятельность в сфере информационных технологий приходились 16,5%, доля телекоммуникационных компаний — 6,7%; около 30% осуществляли свою деятельность в почтовой связи, производстве компьютеров и коммуникационного оборудования, торговле информационным и коммуникационным оборудованием, издании ПО и ремонте компьютеров.

новости Новосибирска

СГК купила IT-компанию

Крупнейшими региональными IT-компаниями, по данным Минцифры, являются компании, входящие в группу «ЦФТ», «Арка Текнолоджиз» и ряд других компаний, оказывающих услуги по разработке ПО для финтех-компаний, а также IT-партнеры крупных компаний, такие как «Алроса-ИТ», «ДГ-софт», «С7 ИТ». Кроме того, к крупным игрокам относятся «Тауконсалт» — разработчик решений для обработки мультимедиа и других задач, «Юзергейт» — разработчик продуктов в сфере информационной безопасности, «Зарплата.ру» — крупнейший региональный сервис по подбору сотрудников в России и другие.

По мнению Вячеслава Ананьева, в этом году заметна тенденция к укрупнению игроков разных отраслей с участием IT-компаний. В качестве примеров эксперт назвал покупку СГК контрольного пакета акций ООО «Модульные системы Торнадо» и приобретение МТС значительной доли российского провайдера навигационных и картографических решений «Навител». Вячеслав Ананьев уверен, что эта тенденция сохранится и в будущем году.

Разработки новосибирских компаний

Участники рынка не смогли назвать яркие стартапы новосибирских компаний 2022 года. Но уверены, что компании не упустят свой шанс занять ниши, которые освободили ушедшие с рынка иностранные компании. В Минцифре региона на запрос редакции отметили, что в 2022 году новосибирские компании с целью расширения производства активно участвуют в конкурсах грантов, проводимых федеральными операторами мер поддержки.

digital

Отечественные программисты работают над заменой Windows и Microsoft

В частности, новосибирская компания «Юзергейт», разработчик программного обеспечения и микроэлектроники в сфере информационной безопасности, готовит обновление операционной системы UGOS. Оно содержит решение, предназначенное для управления безопасным доступом в сеть всех видов пользовательских устройств корпоративных клиентов. Один из ведущих российских разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования — предприятие «Элтекс» — получило региональный грант на систему позиционирования, основанную на технологии wi-fi. Основной оставляющей проекта является разработка методов и алгоритмов геолокации подвижных объектов в сетях wi-fi на основе данных уровня принимаемого сигнала.

А компания «Рублефф Технолоджи», известная технологией, решающей вопрос использования микронаушников «Антимикронаушник У.М.», стала участником инновационного центра «Сколково».

Потенциал роста

О том, что IT-отрасль будет развиваться и расширяться в следующем году, нет сомнений ни у кого. Однако скорость ее восстановления будет зависеть от общей экономической ситуации в стране.

По мнению экспертов, импортозамещение станет главным в тенденциях в IT-сфере в 2023-м.

микропроцессоры

Новосибирский разработчик микропроцессоров получил кредит под 3% годовых

Продолжится и рост вложений в информационную безопасность. Эксперты уверены, что киберугрозы в 2023 году будут становиться все более изощренными.

Особое внимание также будет уделяться развитию микроэлектроники. Сейчас доля России на мировом рынке микрочипов составляет менее 1%. В октябре правительством РФ подписано постановление, согласно которому на создание малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий в 2022–2023 годах будет направлен 1 млрд рублей.

Евгений Попантонопуло уверен, что в следующем году будет расти экспорт российских отдельных и комплексных решений в дружественные страны.

— Думаю, что государство будет максимально способствовать продвижению наших разработок на соседние рынки, — уверен Евгений Попантонопуло. — В соседних государствах проблема избавления от иностранного ПО стоит остро. И я убежден, что их очень заинтересуют российские разработки.

Конкуренция между российскими производителями также выйдет на новый уровень, рынок будет перестраиваться, появятся новые лидеры и, возможно, монополии. Уже сейчас понятно, что самые большие шансы на выживание в условиях процесса экономической трансформации имеют крупные компании. Они и будут являться драйверами всего сектора IT.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске планируют создать промышленный парк в сфере электронной промышленности.

Иллюстрация Freepik — macrovector

601

Рубрики : Инновации Власть Бизнес Технологии

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : программное обеспечение ИТ информационные технологии импортозамещение IT-рынок


Спецоперация на Украине

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17
Супер С-тау фабрика

Новосибирские ученые готовы приступать к созданию оборудования для «Супер С-тау фабрики»

По аналогии с тем, как разрабатывают и собирают «начинку» для источника синхротронного излучения «СКИФ».
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

В Новосибирске пока всего две новостройки высотой в 33 этажа

Однако общая доля высотного строительства в городе выше, чем в среднем по России.
Читать статью >>
Первый Cибирский ИТ-саммит

«Первый Cибирский ИТ-саммит»: возможность сверить часы

2022 год для ИТ-отрасли прошел под знаком перехода к тотальному импортозамещению. 2023-й готовит новые вызовы.
Читать статью >>
вывоз мусора

В Новосибирске мусорного коллапса на праздниках не будет

Во всяком случае, власти обещают принять для этого все меры.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

Крупнейшие российские сотовые операторы планируют увеличить тарифы в 2023 году

27/12/2022, 17:35

В 2023 году новосибирские ученые протестируют установку для онкоклиники Блохина

27/12/2022, 16:06

Театр «Красный факел» в Новосибирске возглавила Антонида Гореявчева

27/12/2022, 16:05

Взятка в 2,5 млн рублей обернулась штрафом в 5 млн. рублей

27/12/2022, 16:01
Популярное

В Новосибирске женщина с полным поражением легких выжила после 2,5 месяцев ЭКМО

27/12/2022, 14:55

Новосибирцам предлагают проголосовать за лучшую елку

27/12/2022, 12:39

Замешанная в скандале о дискредитации ВС РФ новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь

27/12/2022, 10:58
Новости компаний

Дмитрий Гришин возглавил Комитет по инновациям в банковской отрасли Ассоциации российских банков

27/12/2022, 16:17

Режим работы Сбербанка 30 декабря – 9 января

27/12/2022, 15:57

Николай Васёв возглавит новое розничное направление Сбера по работе с клиентами

27/12/2022, 15:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска