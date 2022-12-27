Трансформация рынка IT

Импортозамещение — главный тренд года

Рынок информационных технологий переживает период трансформации. Беспрецедентные санкции против России, уход западных IT-компаний, а также массированные кибератаки определили условия работы IT-отрасли в уходящем году.

Уход крупных технологических вендоров (Acronis, Cisco, McAfee, Microsoft и т.д. — Ред.) открыл двери для развития собственного софта. Спрос на отечественные решения вырос в несколько раз.

— Этот год кардинально изменил ситуацию, больше нет долгих планов и шансов оттянуть ситуацию по вымещению иностранных производителей аппаратных и программных средств. Теперь не нужно никого убеждать в значимости вопроса цифрового суверенитета. Теперь задача, чтобы появлялись новые отечественные продукты, которые в полной мере были бы способны выместить имеющуюся IT-инфраструктуру, — говорит руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области Евгений Попантонопуло.

Напомним, история импортозамещения в России началась в 2014 году и до начала 2022 года протекала довольно медленно. Сегодня в этом процессе экстренно и вынужденно участвуют все. Требуется адаптация отечественных решений, необходима трансформация бизнес-процессов и технологий.

— Те западные решения, которые часто использовались для управления бизнес-процессами или какими-то конструкторско-технологическими работами, во многом универсальны, поэтому подходили для разных отраслей и направлений, — говорит Вячеслав Ананьев. — Отечественные решения хоть и конкурировали с западными разработками, но не были никогда универсальными. Поэтому любое внедрение отечественного софта требует дополнительной адаптации к задаче конкретного бизнеса, и переход с любой базовой технологии на отечественную — это дорого.

По мнению эксперта, необходима господдержка универсальных разработок, которые позволят разработчикам прикладных средств адаптировать их к системным платформам.

На сегодняшний день, реестр российского ПО https://reestr.digital.gov.ru/, который ведет Минцифры, содержит около 13 тысяч продуктов, принадлежащих более чем 4 тысячам правообладателей.

В погоне за кадрами

Кадровый кризис в IT-компаниях является одной из главных проблем отрасли уже давно. По данным Минцифры региона, в настоящее время в Новосибирской области есть около 1700 вакансий в IT -сфере.

— Если мы говорим про крупные компании, то у них зарплаты всегда были выше рынка. Следовательно, удержать своих сотрудников им было проще. Сейчас же усилилась конкуренция за кадры внутри страны, происходит перетягивание команд разработчиков, основными целями являются команды, которые раньше работали на иностранные компании. От кадровых войн крупные компании страдают меньше, так как у них есть определенный кадровый запас прочности, чего нельзя сказать про небольших компаниях, которые порой остаются обескровленными из-за ухода ведущих разработчиков, — говорит Евгений Попантонопуло.

Рынок труда в IT-отрасли больше не такой перегретый, как было в начале 2022 года. Однако конкуренция за действительно талантливых и опытных специалистов уровня middle и senior в отрасли огромная. Стремясь получить лучших на рынке, компании, обладающие ресурсами, задирают заработные планки, а иногда попросту переманивают опытных специалистов.

Конкуренция среди персонала уровня junior стабильно велика. Как отметили в Минцифре региона, преодолеть кадровый дефицит для низших, стартовых позиций удалось в значительной степени благодаря достаточно большому числу выпускников программ дополнительного образования в сфере IT, различных онлайн-курсов по программированию.

Кибертренд

В 2022 году российская IT-инфраструктура столкнулась с небывалом количеством атак.

По статистике, в первом полугодии 2022 года количество DDoS-атак выросло в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самыми атакуемыми отраслями стали финансовый сектор, ритейл и логистическая сфера. Также DDoS-атакам подверглись образовательный сектор, сфера развлечений, туристическая индустрия и другие отрасли. Компании стали тратить больше денег на обеспечение информационной безопасности.

Однако, по мнению Вячеслава Ананьева, кибербезопасность не следует возводить в культ.

— Тренд на кибербезопасность иногда переходит в паранойю, — считает он. — Конечно, есть критическая инфраструктура, где необходима тщательная защита. Но иногда ситуация доводится до абсурда и тратятся огромные деньги, силы и внимание на защиту никому не нужных информационных систем и справочников.

Эксперт подчеркивает: не стоит забывать о том, что очень часто утечка персональных данных связана не с мастерством хакеров, а происходит по вине персонала.

Тренд на укрупнение IT-рынка

Оценить численность IT-компаний по итогам 2022 года, а также проанализировать изменения их численности можно будет только в марте следующего года — на основе актуальных статистических данных, констатировали в региональном Минцифры.

По данным министерства, на начало 2022 года в регионе работали 3,1 тысячи организаций, 46% из них специализировались на разработке ПО, на деятельность в сфере информационных технологий приходились 16,5%, доля телекоммуникационных компаний — 6,7%; около 30% осуществляли свою деятельность в почтовой связи, производстве компьютеров и коммуникационного оборудования, торговле информационным и коммуникационным оборудованием, издании ПО и ремонте компьютеров.

Крупнейшими региональными IT-компаниями, по данным Минцифры, являются компании, входящие в группу «ЦФТ», «Арка Текнолоджиз» и ряд других компаний, оказывающих услуги по разработке ПО для финтех-компаний, а также IT-партнеры крупных компаний, такие как «Алроса-ИТ», «ДГ-софт», «С7 ИТ». Кроме того, к крупным игрокам относятся «Тауконсалт» — разработчик решений для обработки мультимедиа и других задач, «Юзергейт» — разработчик продуктов в сфере информационной безопасности, «Зарплата.ру» — крупнейший региональный сервис по подбору сотрудников в России и другие.

По мнению Вячеслава Ананьева, в этом году заметна тенденция к укрупнению игроков разных отраслей с участием IT-компаний. В качестве примеров эксперт назвал покупку СГК контрольного пакета акций ООО «Модульные системы Торнадо» и приобретение МТС значительной доли российского провайдера навигационных и картографических решений «Навител». Вячеслав Ананьев уверен, что эта тенденция сохранится и в будущем году.

Разработки новосибирских компаний

Участники рынка не смогли назвать яркие стартапы новосибирских компаний 2022 года. Но уверены, что компании не упустят свой шанс занять ниши, которые освободили ушедшие с рынка иностранные компании. В Минцифре региона на запрос редакции отметили, что в 2022 году новосибирские компании с целью расширения производства активно участвуют в конкурсах грантов, проводимых федеральными операторами мер поддержки.

В частности, новосибирская компания «Юзергейт», разработчик программного обеспечения и микроэлектроники в сфере информационной безопасности, готовит обновление операционной системы UGOS. Оно содержит решение, предназначенное для управления безопасным доступом в сеть всех видов пользовательских устройств корпоративных клиентов. Один из ведущих российских разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования — предприятие «Элтекс» — получило региональный грант на систему позиционирования, основанную на технологии wi-fi. Основной оставляющей проекта является разработка методов и алгоритмов геолокации подвижных объектов в сетях wi-fi на основе данных уровня принимаемого сигнала.

А компания «Рублефф Технолоджи», известная технологией, решающей вопрос использования микронаушников «Антимикронаушник У.М.», стала участником инновационного центра «Сколково».

Потенциал роста

О том, что IT-отрасль будет развиваться и расширяться в следующем году, нет сомнений ни у кого. Однако скорость ее восстановления будет зависеть от общей экономической ситуации в стране.

По мнению экспертов, импортозамещение станет главным в тенденциях в IT-сфере в 2023-м.

Новосибирский разработчик микропроцессоров получил кредит под 3% годовых Эксперты уверены, что киберугрозы в 2023 году будут становиться все более изощренными.

Особое внимание также будет уделяться развитию микроэлектроники. Сейчас доля России на мировом рынке микрочипов составляет менее 1%. В октябре правительством РФ подписано постановление, согласно которому на создание малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий в 2022–2023 годах будет направлен 1 млрд рублей.

Евгений Попантонопуло уверен, что в следующем году будет расти экспорт российских отдельных и комплексных решений в дружественные страны.

— Думаю, что государство будет максимально способствовать продвижению наших разработок на соседние рынки, — уверен Евгений Попантонопуло. — В соседних государствах проблема избавления от иностранного ПО стоит остро. И я убежден, что их очень заинтересуют российские разработки.

Конкуренция между российскими производителями также выйдет на новый уровень, рынок будет перестраиваться, появятся новые лидеры и, возможно, монополии. Уже сейчас понятно, что самые большие шансы на выживание в условиях процесса экономической трансформации имеют крупные компании. Они и будут являться драйверами всего сектора IT.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске планируют создать промышленный парк в сфере электронной промышленности.