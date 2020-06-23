В шести районах Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации

Более чем в трети сельских районов Новосибирской области сохраняется неблагоприятная обстановка в связи с погодными условиями, наблюдается серьезный дефицит влагообеспеченности. В шести районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в региональном минсельхозе.

— Гибель посевов многолетних трав и яровых культур, посеянных в первой половине мая, происходит на территориях Чистоозерного, Купинского, Баганского, Карасукского и Сузунского районов, а также в ряде муниципальных образований других районов. В результате складывается крайне сложная ситуация с заготовкой кормов на зимне-стойловый период, — отметил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. — На текущую дату режим ЧС введен в Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Кочковском, Чановском районах. На рассмотрении возможность введения в Чистоозерном, Барабинском, Здвинском, Доволенском, Татарском и Усть-Таркском районах.

По словам министра, в каждом из пострадавших районов образованы комиссии и рабочие группы. По результатам оценки ущерба, которые должны быть готовы до 10 июля, министерством совместно с профильным комитетом Законодательного собрания будут подготовлены предложения по мерам поддержки сельскохозяйственных организаций, наиболее пострадавших от комплексного воздействия почвенной и воздушной засухи.

Фото: пресс-служба регионального минсельхоза