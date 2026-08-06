Из-за жары в Европе оливковое масло в Новосибирске может снова подорожать

В 2026 году ожидается рост цен на оливковое масло. Европейские производители этого продукта говорят о сокращении объемов сырья и ухудшении его качества из-за сильной жары, засухи и пожаров. Оливковые рощи пострадали в Греции, Италии, Португалии. Infopro54 изучил цены на растительные масла в регионе и поговорил с участниками рынка о возможных изменениях.

В отличие от подсолнечного масла оливковое редко продается в литровых бутылках, чаще — по 250 мл и 500 мл. В Новосибирске цена за 500 мл в среднем 1000–1500 рублей. Оливковое масло всегда было дороже подсолнечного и воспринималось российским потребителем скорее как деликатес, а не продукт для ежедневного использования. Но два года назад оно подорожало так сильно, что спрос упал до минимальных за 10 лет значений. В 2016 году в России объем потребления оливкового масла, по данным Oleoscope, составил 19 тысяч тонн, затем он рос и в 2021 году достиг максимальных значений. С 2022 идет спад.

— Несмотря на рост мирового потребления оливкового масла на 10% в текущем сезоне, доля в России сохраняется на уровне менее 1%. Потребление сократилось с пиковых 34 тысяч тонн в 2021 году до 18 тысяч тонн в 2025-м — практически вдвое, — говорят аналитики Oleoscope.

Ключевая причина снижения спроса — рост цен на этот вид растительного масла. Его объясняли в 2022–2023 гг. изменением и подорожанием логистики, в 2024 — засухой в Европе.

— Два года назад оливковое масло резко подорожало. Ощутимый рост начался во второй половине 2024 года и продолжался до февраля 2025 года. За год цены выросли минимум на 25–27%. Это сильно повлияло на спрос. Снижение продаж отмечали, в том числе и магазины премиального сегмента. В 2026 году ценовая картина изменилась — цены в рознице с начала года снизились примерно на 13–14%. Спрос от этого не особо вырос: у массового потребителя нет привычки постоянно покупать оливковое масло, и регулярно смотреть, сколько оно стоит. Магазины пытаются привлечь внимание к этому продукту желтыми ценниками. О последствиях европейской засухи для российской полки в деталях говорить рановато. Если рост цен и произойдет, то не раньше ноября. По уровню подорожания, думаю, не более чем на 30%. Если так, то цены опять откатятся к цифрам, которые были в прошлом году, — сказал в беседе c журналистом Infopro54 менеджер по закупкам крупной торговой сети.

О будущем скачке цен на оливковое масло российские СМИ написали со ссылкой на The Guardian. В материале английского издания говорится не только о масле, но и о целом ряде других культур, на урожай которых повлияли засуха и пожары в Европе. В этом списке цитрусовые, авокадо, миндаль, виноград, подсолнечник, кукуруза, овощи.

В России, в том числе в Сибири, засуха тоже повлияет на урожай. Так, например, агрономы уже говорят об угрозе для рапса. Проблемы могут быть с картофелем, капустой. По зерновым аграрии пока осторожны в прогнозах. По подсолнечнику пока серьезных опасений нет. По оценкам новосибирских и алтайских фермеров, эта культура неплохо перенесла несколько недель жары.

Влияние погоды на мировой рынок продовольствия не ограничится летней засухой. Сейчас метеорологи и климатологи наблюдают за Эль-Ниньо. Это мощное климатическое явление началось в июне, пик его ожидается осенью и зимой.

— В этом году ожидается супер-Эль-Ниньо, и оно повлияет на погоду по всему миру в 2026 и 2027 годах. Например, в Австралии может быть засуха. Если брать Китай, Индокитай, Юго-Восточную Азию, то там возможно будут проблемы с третьим урожаем, потому что будут интенсивные тропические циклоны, — говорит советник директора Гидрометцентра России, руководитель Ситуационного центра Юрий Варакин.

В ООН считают, что из-за усиления Эль-Ниньо к концу года на планете почти 50 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.

Ранее редакция рассказывала, что метеорологи оценивают риски обмеления сибирских рек из-за аномальной жары и засухи.